От 2030 година колите в ЕС сами ще връщат газта при превишена скорост

Продължаващата борба на Европейския съюз срещу превишената скорост се превръща от досадно пищене в изцяло нов строг цифров контрол. Както вероятно сте усетили, ако сте били в по-нов автомобил, от средата на 2024 година всяко ново превозно средство, излизащо от сглобяващите линии и регистрирано в рамките на ЕС, е задължено по закон да разполага с базовия пакет „Интелигентна помощ за скоростта“ (ISA). Досега тази мярка за безопасност се проявяваше като упорит звуков сигнал в момента, в който шофьорът превиши допустимата скорост дори с един километър в час, настройка, която шофьорите често спират, като просто деактивират системата чрез менютата на таблото или бутон на волана. Въпреки това, наскоро разкрити дългосрочни законодателни планове разкриват, че Брюксел в момента изготвя рамката за една далеч по-сериозна фаза на ISA, предвидена за 2030 година, и този път автомобилът ще отмени напълно действието на десния крак на водача.

Предстоящото изискване от 2030 година напълно се отказва от формата на сигнала, който може да бъде пренебрегнат, като вместо това залага на пряка механична намеса. Съгласно предложените протоколи централният компютър на превозното средство активно ще поема контрола върху дроселовата клапа или мощността на електродвигателя в момента, в който телеметрията определи, че автомобилът се намира в зона с по-ниска скорост. Макар системата да не задейства рязко спирачки като при цикъл на автоматично аварийно спиране (AEB), тя постепенно ще ограничава подаването на енергия, докато превозното средство не се забави точно до посочената ограничителна скорост за трасето. Водачът може да продължи да натиска физическия педал на газта докрай, но бордовият софтуер самостоятелно ще определя точно колко механична реакция ще бъде допусната. Единственият разглеждан вариант за структурен превключващ клапан би бил силен натиск с цялата дължина на педала, предназначен изключително за аварийно ускорение при маневри за изпреварване.

Зад този безкомпромисен регулаторен натиск стои утвърдената философия на Европейската комисия „Vision Zero“, която има за цел напълно да елиминира смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия по европейските пътища до 2050 година. Първоначално създадена през 2018 година, пътната карта е изправена пред агресивни корекции от страна на регулаторите, които отбелязват, че статистиката за ранените и загиналите от година на година упорито се задържа на едно и също ниво. Тъй като превишената скорост остава основният катализатор за катастрофални сблъсъци, законодателната логика на Брюксел е проста, ако шофьорите отказват да отпуснат педала на газта, машината ще го направи вместо тях. Критичният структурен проблем обаче е, че базираното на камери разпознаване на пътни знаци и локализираните GPS бази данни, които захранват настоящия ISA хардуер, са известни с недостатъците си. Тестовете на автомобилния парк редовно разкриват грешни отчитания от успоредни пътища за достъп, остарели координати на строителни обекти и камери, запушени от дъжд, което поражда сериозни опасения за безопасността при предоставянето на правомощия на недоработен „цифров мозък“ да намалява мощността на двигателя на магистрала с движещ се трафик.