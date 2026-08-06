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Новото Audi Q9 вече се продава у нас. Ето колко струва

Новото Audi Q9 вече се продава у нас. Ето колко струва

6 Август, 2026 12:17 892 9

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  • q9-
  • българия-
  • цена

Цените започват от малко под 115 хиляди евро

Новото Audi Q9 вече се продава у нас. Ето колко струва - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Само преди седмица Audi представи най-големия модел в своята история в лицето на изцяло новото Q9, а моделът вече е наличен в българския конфигуратор, откъдето разбираме и неговата цена. С внушителните си размери от 5 310 мм дължина, 2 210 мм ширина и междуосие от 3 140 мм, Q9 засенчва Q7 във всяко едно измерение. В сравнение с по-малкия си събрат, той е с около 250 мм по-дълъг, 200 мм по-широк и със 145 мм по-голямо разстояние между осите.

Новото Audi Q9 вече се продава у нас. Ето колко струва

Въпреки че споделя основните архитектурни корени с обновения Q7, Q9 изгражда своя отличителна визуална идентичност. Предната част прави впечатление с широка, изправена решетка, обрамчена от вертикални ламели и тъмна рамка, която се разширява навън, образувайки заплашителна усмивка.

В задната част дизайнерите са преместили мястото за монтиране на регистрационния номер в долната част на бронята, за да оставят по-изчистена повърхност на багажната врата. Истинската атракция са извитите цифрови OLED задни светлини. Изработени от ултратънки стъклени панели, които следват триизмерните контури на задните странични панели, те предлагат анимирани светлинни последователности, като същевременно значително подобряват страничната видимост след залез слънце.

Новото Audi Q9 вече се продава у нас. Ето колко струва

Под капака моделите за европейските пазари се предлагат 3,0-литров редови шестцилиндров дизелов двигател с мека хибридна система, оборудван с електрически турбокомпресори, който развива 217 kW (299 к.с.) и задвижва и четирите колела чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия.

Цените у нас започват от 114 500 евро с ДДС за базов вариант в бял цвят, като добавянето на екстри може сериозно да увеличи цените и да достигнат близо 130 хиляди евро за най-наточените изпълнения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Ами той без пари бе. Ше го разграбят кът топъл ляп

    12:21 06.08.2026

  • 2 Частна Република България

    8 0 Отговор
    Много прилича на една китайска марка,но не мога да се сетя за името. Има почти същата предница .

    12:26 06.08.2026

  • 3 ндаааа

    11 0 Отговор
    Ми , съдейки по снимките - доста посредствено китайче. На външен вид никой не може да го различи от побратимите му GEELY , GHANGAN ,DONGFENG, CONOW и пр. Най вероятно -качеството му ще е /горе-долу/ същото . Честито на закупилите го - отдалече ще си личи , че са комплексирани балъци /избиващи комплекси с ...размери/.

    12:31 06.08.2026

  • 4 отврат

    10 0 Отговор
    Вместо честно (като руснаците) д си признаят ,че асамблират китайски коли в ЕС и само им лепят стикерчета с тяхната марка ,АУДИ с решили да лъжат на едро ,ама не им се получава. Отврат.

    12:34 06.08.2026

  • 5 ужасссс

    10 0 Отговор
    Уникален Грозобойник !!!

    12:36 06.08.2026

  • 6 Васил

    7 0 Отговор
    Направо евтиния!

    Коментиран от #7

    12:37 06.08.2026

  • 7 Милицай

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Васил":

    Че кво бе, нищо пари за нас шапкарите

    Коментиран от #8

    12:41 06.08.2026

  • 8 Началнико на мишицаите

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Милицай":

    Новобранец!!! Ако мислиш така да ни позориш, ще те заточа да пазиш някой язовир за форевър!!! Какви са тези трошики?! Като не знаеш, гледай старите кучета! Или Урус, или Пурусангуе!

    12:53 06.08.2026

  • 9 Тираджия

    1 0 Отговор
    Почти като Донхфенг - М4, но четири пъти по скъп.

    12:54 06.08.2026