Новото Audi Q9 вече се продава у нас. Ето колко струва

Само преди седмица Audi представи най-големия модел в своята история в лицето на изцяло новото Q9, а моделът вече е наличен в българския конфигуратор, откъдето разбираме и неговата цена. С внушителните си размери от 5 310 мм дължина, 2 210 мм ширина и междуосие от 3 140 мм, Q9 засенчва Q7 във всяко едно измерение. В сравнение с по-малкия си събрат, той е с около 250 мм по-дълъг, 200 мм по-широк и със 145 мм по-голямо разстояние между осите.

Въпреки че споделя основните архитектурни корени с обновения Q7, Q9 изгражда своя отличителна визуална идентичност. Предната част прави впечатление с широка, изправена решетка, обрамчена от вертикални ламели и тъмна рамка, която се разширява навън, образувайки заплашителна усмивка.

В задната част дизайнерите са преместили мястото за монтиране на регистрационния номер в долната част на бронята, за да оставят по-изчистена повърхност на багажната врата. Истинската атракция са извитите цифрови OLED задни светлини. Изработени от ултратънки стъклени панели, които следват триизмерните контури на задните странични панели, те предлагат анимирани светлинни последователности, като същевременно значително подобряват страничната видимост след залез слънце.

Под капака моделите за европейските пазари се предлагат 3,0-литров редови шестцилиндров дизелов двигател с мека хибридна система, оборудван с електрически турбокомпресори, който развива 217 kW (299 к.с.) и задвижва и четирите колела чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия.

Цените у нас започват от 114 500 евро с ДДС за базов вариант в бял цвят, като добавянето на екстри може сериозно да увеличи цените и да достигнат близо 130 хиляди евро за най-наточените изпълнения.