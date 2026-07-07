Американците се откъсват от пикапите и имат нов лидер по продажби

Пазарът на нови автомобили в САЩ преживява историческа промяна, след като в продължение на десетилетия първенството по продажби беше предсказуема борба между пикапите от голям клас и доминиращите кросоувъри. Сега обаче най-новите данни за първата половина на годината от Automotive News разкриват изумителна промяна. Honda CR-V излезе начело в класацията, като отбеляза 226 114 доставки през първите шест месеца на годината и временно детронира вечния крал на продажбите в бранша.

Макар Honda да заслужава огромно признание за това представяне, класацията показва и жестокото нещастие на конкурентите. Заемащият второ място F-150 на Ford, с приблизително 209 311 бройки, прекара първата половина на годината в борба със сериозно ограничени запаси, след като опустошителен пожар в ключов доставчик на алуминий парализира производствените линии. Междувременно Toyota RAV4, заемаща четвърто място, отбеляза срив от 36 процента до 153 955 доставки, засегната от масивен недостиг на запаси, тъй като Toyota пренасочи фабриките си към производството на преработения модел от шесто поколение, при който хибридните версии преобладават.

Honda майсторски се възползва от тази рядка възможност, като съчета силното потребителско търсене с агресивни тактики в шоурумите. CR-V се превърна в хибриден гигант, като бензино-електрическите варианти съставляват 56 процента от общия му обем. Този ръст остави дилърите да работят с изключително оскъдни запаси, достатъчни за 15 дни, което принуди сглобяващите заводи да работят на абсолютен максимален капацитет. Дали Honda ще успее да защити тази позиция до декември остава голям въпрос за автомобилния сектор. С нормализирането на доставките на алуминий за Ford и достигането на пълна мощност на обновените производствени линии на Toyota за RAV4, масивна контраофанзива от Детройт и Япония е гарантирана за втората половина на годината.