Белгийците се подиграха на Доналд Тръмп и ФИФА: Отменете и това! (ВИДЕО)

Белгия разгроми съдомакините от САЩ с 4:1, като по този начин "червените дяволи" натриха носа на американците, които имаха възможността да използват своя основен нападател Фоларин Балогун, въпреки че той бе получил червен картон в предходния мач. Таранът получи наказание от един мач, което обаче бе отложено след намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп.
La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026
Отмъщението обаче се сервира студено. А белгийците използваха момента и след гола на Ромелу Лукаку осмяха американския президент, имитирайки характерния му танц. Става дума за ритмично движение на ръцете и тялото, със свити юмруци и сгънати лакти, което той обикновено изпълнява на митинги или при изборни победи.
Белгийците захапаха САЩ и в социалните мрежи, като официалният акаунт на националния отбор публикува кадри от гола за 1:4, придружени от две думи: Overturn this (Отменете и това).
Overturn this. 🧏♂️ #USABEL pic.twitter.com/KcBAJp3Z7d— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъпо е да си тъп дедо дончо
Коментиран от #5
13:07 07.07.2026
2 Тръмп
13:10 07.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кривоверен алкаш
13:15 07.07.2026
5 То освен него и
До коментар #1 от "Тъпо е да си тъп дедо дончо":Инфантило се компрометира бесно
Оказа се зверска подлога
13:19 07.07.2026
6 Бай Дончо
13:27 07.07.2026
7 борисов бойко борисов
13:28 07.07.2026
8 бай Ставри
13:36 07.07.2026
9 селяк
13:38 07.07.2026
10 Иво
13:43 07.07.2026
11 ма ДУРО
13:44 07.07.2026
12 Ами да
13:57 07.07.2026