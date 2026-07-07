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Белгийците се подиграха на Доналд Тръмп и ФИФА: Отменете и това! (ВИДЕО)

Белгийците се подиграха на Доналд Тръмп и ФИФА: Отменете и това! (ВИДЕО)

7 Юли, 2026 12:59 1 314 12

  • сащ-
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  • мондиал 2026

Белгийците захапаха САЩ и в социалните мрежи

Белгийците се подиграха на Доналд Тръмп и ФИФА: Отменете и това! (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Белгия разгроми съдомакините от САЩ с 4:1, като по този начин "червените дяволи" натриха носа на американците, които имаха възможността да използват своя основен нападател Фоларин Балогун, въпреки че той бе получил червен картон в предходния мач. Таранът получи наказание от един мач, което обаче бе отложено след намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Отмъщението обаче се сервира студено. А белгийците използваха момента и след гола на Ромелу Лукаку осмяха американския президент, имитирайки характерния му танц. Става дума за ритмично движение на ръцете и тялото, със свити юмруци и сгънати лакти, което той обикновено изпълнява на митинги или при изборни победи.

Белгийците захапаха САЩ и в социалните мрежи, като официалният акаунт на националния отбор публикува кадри от гола за 1:4, придружени от две думи: Overturn this (Отменете и това).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъпо е да си тъп дедо дончо

    28 0 Отговор
    Пак стана за смях на целия свят

    Коментиран от #5

    13:07 07.07.2026

  • 2 Тръмп

    20 2 Отговор
    Не знам какво е червен картон но знам че е несправедлив.

    13:10 07.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кривоверен алкаш

    20 0 Отговор
    Стана за бъзик този Неадекватен Клоун от Маями...стана за смях...

    13:15 07.07.2026

  • 5 То освен него и

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъпо е да си тъп дедо дончо":

    Инфантило се компрометира бесно
    Оказа се зверска подлога

    13:19 07.07.2026

  • 6 Бай Дончо

    18 0 Отговор
    Говорих с Инфантино. Направихме страхотна сделка. Няма да унищожавам ФИФА. Резултата е 3:0 служебно за САЩ.

    13:27 07.07.2026

  • 7 борисов бойко борисов

    6 0 Отговор
    рижавия дондон е пълен т@шак , що не направих ишмар на миланката, можеше да ми отвори парашута

    13:28 07.07.2026

  • 8 бай Ставри

    6 0 Отговор
    Като гледам как Лукаку имитира Тръмп, месля че имиграционните власти няма да му простят. Очаквайте новината до часове !

    13:36 07.07.2026

  • 9 селяк

    7 0 Отговор
    Една две ескадрили б2 вече летят към вас споко :Д оказа се че имате нефт от снощи

    13:38 07.07.2026

  • 10 Иво

    5 0 Отговор
    Тия хора са за санкции и налагане на мита.😆

    13:43 07.07.2026

  • 11 ма ДУРО

    3 0 Отговор
    Ако бяха Цецо Алипиев и нашият национален отбор, задължително щяхме да паднем, за да се извиси Цецо с кресчендо - както след мач със СССР, не помня в какъв спорт - "Урааа, биха ни" ....

    13:44 07.07.2026

  • 12 Ами да

    0 0 Отговор
    Картонът не трябваше да бъде отменян, Тръмп прекали, а може би без Балогун резултат щеше да е съвсем различен !

    13:57 07.07.2026

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