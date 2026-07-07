Белгийците се подиграха на Доналд Тръмп и ФИФА: Отменете и това! (ВИДЕО)

Белгия разгроми съдомакините от САЩ с 4:1, като по този начин "червените дяволи" натриха носа на американците, които имаха възможността да използват своя основен нападател Фоларин Балогун, въпреки че той бе получил червен картон в предходния мач. Таранът получи наказание от един мач, което обаче бе отложено след намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп.

La selección de #Belgica se burla de Trump y en su casa. pic.twitter.com/sQEwyKqM3L — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 7, 2026

Отмъщението обаче се сервира студено. А белгийците използваха момента и след гола на Ромелу Лукаку осмяха американския президент, имитирайки характерния му танц. Става дума за ритмично движение на ръцете и тялото, със свити юмруци и сгънати лакти, което той обикновено изпълнява на митинги или при изборни победи.

Белгийците захапаха САЩ и в социалните мрежи, като официалният акаунт на националния отбор публикува кадри от гола за 1:4, придружени от две думи: Overturn this (Отменете и това).