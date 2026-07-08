На цената на 5 чисто нови Q7-ци, може да си купите възродено най-легендарното Audi

Стартъпът „Homologation Specials Reimagined“ със седалище в Мюнхен, действащ под официалното име HSR Manufaktur, официално представи своя дебютен проект - модел Type 859, замислен като изцяло новосъздадена, облечена в карбон версия на емблематичния рали автомобил Audi Sport Quattro къса база (SWB) от 1984 година. Вместо да използва редки и скъпи купета, инженерите на HSR разглобяват, сканират в и препроектират стандартни донорски автомобили Audi Coupe B2 от съответния период, като прилагат конструктивна формула, удивително подобна на тази на ултраексклузивните рестомоди, базирани на Mercedes-190E, които излизат от работилниците на HWA.

Визуално моделът Type 859 се отличава с агресивна, красиво компактна силуетна линия, която веднага предизвиква вълни от носталгия по Група Б. Конструктивните пропорции включват съкращаване на дължината на каросерията с 320 мм в сравнение със стандартното купе B2, като перфектно имитират, мускулестата стойка, която характеризираше фабричните рали машини. За да се преодолее обаче прочутата ужасяваща нестабилност при високи скорости, която тормозеше пилотите от онова време, HSR удължава реалното междуосие, като измести предния и задния мост навън, монтирайки цялата конфигурация под разширени, квадратни колесни арки. Леката каросерия е изцяло от карбон и включва напълно функционални решетки за охлаждане на двигателя, активен преден сплитер и регулируема, активна система на задното крило, която динамично променя аеродинамичния профил на автомобила в движение, за да максимизира притискащата сила при скорости над магистралните.

Вместо да използва крехки ретро двигатели, HSR се обърна към съвременния автомобилен пазар, за да се сдобие с прочутия 2,5-литров турбокомпресиран редови петцилиндров двигател „DAZA“ на Audi, известен с това, че е взет от предишното поколение RS3 и TT RS. Двигателят е напълно разглобен и преустроен с използване на ковани вътрешни компоненти по спецификации за моторни спортове и специализирана система за смазване със сух картер, което позволява на шофьорите да регулират мощността от базовите 500 конски сили до максимална настройка от 600 конски сили. В разрез с модерните схеми на разположение, HSR е завъртяла двигателя на 90 градуса, за да го монтира надлъжно, като по този начин драстично е подобрила разпределението на теглото между предната и задната част. Физическата връзка с пътя се осигурява от подсилена, класическа шестстепенна ръчна скоростна кутия 0B4, взета от Audi S4 от поколението B8, която предава мощността към механична система за постоянно задвижване на всички колела Torsen, конфигурирана с ясно изразено разпределение на мощността 40:60 в полза на задните колела.

Макар инженерният екип да се стреми към изключително ниско сухо тегло от малко под 1 200 килограма, обгърнато от интегрирана предпазна клетка в интериора, той отказва да прави компромиси с практичността на кабината. Окончателните серийни автомобили ще разполагат с пълна гама от съвременни удобства, включващи климатик, персонализирани състезателни седалки от алкантара, ръчен превключвател на предавките и пълна безжична интеграция със смартфон чрез CarPlay и Android Auto. Всичко това, обаче си има цена. Производството е строго ограничено до едва 84 бройки в целия свят – пряк поклон към доминиращия сезон на Audi през 1984 година, когато марката спечели титлата при производителите във WRC, като цените започват от 500 000 евро, без да се включват местните данъци или персонализираните опции.