Audi слага край на пълната дигитализация и връща физическите бутони в купето

След години на агресивно внедряване на изцяло дигитални интерфейси и сензорни повърхности, автомобилната индустрия започва да преосмисля границите на технологичния минимализъм. Водещият германски производител Audi предприема решителен обрат в концепцията си за оформление на пътническото пространство, като бъдещите модели на марката от Инголщад ще предложат завръщане към изпитаните класически решения в името на по-висока ергономичност и безопасност при шофиране.

Техническият директор на компанията Ройвен Мор аргументира тази промяна в развойната стратегия с факта, че физическите бутони, превключватели и въртящи се селектори са неделима част от идентичността на бранда. Ръководството на Audi отчита неоспоримите предимства на традиционните органи за управление, които позволяват на водача да борави с основните функции изцяло интуитивно, разчитайки на тактилната памет, без да се налага да отклонява погледа си от случващото се на пътното платно. За разлика от тях, изцяло цифровите екрани често претоварват вниманието на шофьора и изискват излишно прецизни движения по време на движение.

Тази еволюция в дизайна обаче в никакъв случай не означава отстъпление от модерните технологии. Германската марка ще продължи да интегрира последно поколение дигитални приборни панели, мащабни мултимедийни платформи и усъвършенствани софтуерни архитектури, но целта е постигането на хармонична симбиоза между виртуалния и реалния свят в интериора. Инженерите целят да възстановят и емблематичното за марката усещане за механично качество при боравене с бутоните, което беше до известна степен загубено с навлизането на сензорните стъкла.

Паралелно с промяната в управлението, Audi ще насочи сериозни ресурси към повишаване на качеството на материалите в салона. Фокусът се измества към първокласните облицовки и прецизната сглобка на детайлите, за да може вътрешното пространство отново да излъчва традиционния за марката лукс, а не просто да служи за фон на светещи екрани. Новият стилистичен курс ще бъде въвеждан поетапно със смяната на поколенията на следващите модели, с което Audi се присъединява към нарастващия брой глобални автомобилни производители, коригиращи курса си спрямо пълното отстраняване на физическите контроли от кокпита.