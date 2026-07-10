Nissan ще продава своя версия на Duster с цена от под 10 хиляди евро…, но не и в Европа

Nissan представи Tekton – нов субкомпактен SUV, произвеждан в Индия, който до голям степен се основава на новото Renault Duster, който от своя страна пък е преименувана и адаптирана за местния пазар версия на европейския модел Dacia. Според Nissan дизайнът на Tekton черпи вдъхновение от Patrol, съчетавайки внушителна осанка със стилови елементи на марката. Автомобилът запазва основната силуетна линия на Duster, но е с напълно преработена предна част, заимствана директно от най-новия Patrol. Елегантните матрични LED фарове преминават във вертикални въздухозаборници в бронята, които обграждат вложки в алуминиев стил върху предната защитна пластмаса, докато голяма решетка с хромирани акценти доминира в предната част.

Профилът е до голяма степен заимстван от моделите на Renault и Dacia, но Nissan е отличил своята версия с уникални странични отвори и 18-цолови алуминиеви джанти с много спици. В задната част промените се ограничават до характерните C-образни свързани LED задни светлини и преработен заден дифузьор с имитация на алуминиева облицовка. Tekton е с дължина 4 348 мм при междуосие 2 657 мм, предлага 212 мм просвет и 518 литра багажно пространство зад задните седалки. Вътрешното оформление наподобява таблото на Duster, макар че Tekton предлага уникални трицветни варианти на тапицерията. Флагманският модел се отличава с необичайна комбинация от бяла и лилава тапицерия, подчертана от медни акценти. Цифровият кокпит включва 10,1-инчов инфоразвлекателен дисплей с вграден Google и 10,25-инчов комбиниран дисплей, монтиран на същия панел.

По-високите нива на оборудване добавят панорамен покрив, безжично зареждане, електрически багажник и вентилирани предни седалки. Шест въздушни възглавници са стандартно оборудване за цялата гама, а вариантите от най-високо ниво предлагат функции за асистирана шофиране (ADAS) от ниво 2. Под капака Tekton се основава на познатата архитектура CMF-B, използвана в алианса Renault-Nissan-Mitsubishi. Гамата от задвижващи агрегати включва два бензинови двигателя с турбокомпресор, като забележително е отсъствието на хибридната конфигурация, срещана при близнака на Renault. Подобно на Duster, Tekton остава само с предно задвижване, като пропуска системата за задвижване на всички колела, предлагана при европейския му аналог от Dacia.

Базовият 1,0-литров трицилиндров турбо двигател развива 100 конски сили и се комбинира изключително с шестстепенна ръчна скоростна кутия. По-мощният 1,3-литров четирицилиндров турбо двигател генерира 161 конски сили и може да се съчетае или с шестстепенна ръчна, или с шестстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител. По западни стандарти ценовата стратегия е изключително агресивна. Цените започват от 10,49 лакха индийски рупии за базовото ниво на оборудване „Visia“ с ръчна скоростна кутия, което съответства на около 9500 евро.