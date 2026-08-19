Audi все пак може да запази легендарния си "петак" и в Европа

Точно когато запалените шофьори се готвеха да оплачат изчезването на емблематичния 2,5-литров редови петцилиндров двигател на Audi, изглежда, че в Инголщат отлагат датата на „екзекуцията“ му. В продължение на месеци съдбата му изглеждаше предрешена, след като главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, даде да се разбере, че големите инвестиции в инженерство, необходими за спазването на строгите емисионни стандарти Евро 7, са просто нерентабилни за двигател, произвеждан в малки серии. Въпреки това управляващият директор на Audi Sport Ролф Михл потвърди, че компанията активно проучва възможности да запази турбокомпресорния петцилиндров двигател и за следващото поколение. Позовавайки се както на личната си връзка с двигателя след работата си по три поколения на RS 3, така и на дълбокото си уважение към историческото му значение, Михл подчерта, че вътрешните преговори с Audi AG продължават.

Основното препятствие пред легендарния двигател остава суровата финансова математика. След изтеглянето от производство на моделите TT RS и RS Q3, любимият на много фенове 2,5-литров TFSI двигател, който понастоящем развива 400 к.с. и 500 Нм въртящ момент се използва почти изключително в RS 3, като ограничено количество се доставя и на Cupra за модела Formentor VZ5. Докато производството в Европа на настоящия петцилиндров RS 3 е планирано да приключи до средата на 2027 година в навечерието на следващата фаза от изискванията на Евро 7, пазарите извън Европа с по-малко строги правила за емисиите ще продължат да получават този двигател. Модернизирането на двигателя, за да отговаря на Евро 7 в световен мащаб, е технически осъществимо, но актуализирането на специално разработен двигател за един-единствен модел с малък обем на производство прави възстановяването на разходите за разработка изключително трудно. Едно от обмисляните решения е частична хибридизация, подобна на електрифицираната V6 архитектура, предвидена за RS 5, макар че добавянето на теглото на батерията към компактно шаси с високи динамични характеристики води до очевидни компромиси в динамиката.

За да излезе сметката, ключов фактор е производственият обем, което означава, че разпространението на двигателя в повече модели в рамките на Volkswagen Group би могло да го спаси. Въпреки че Audi, както е известно, попречи на Волфсбург да вмъкне 2,5-литровия петцилиндров двигател в Golf R още през 2020 година, за да защити престижа на своята ексклузивна марка RS, упорити слухове в бранша сочат, че Volkswagen най-накрая може да получи този двигател за специален Golf R, посветен на 25-годишнината, който ще излезе през 2027 година. Разпределянето на разходите за разработката между продуктите на групата с по-голям обем на продажбите би дало на двигателя необходимия търговски мащаб, за да оправдае преработката му за отговаряне на стандарта Евро 7. Въпреки че Audi все още не е взела окончателно и обвързващо решение, последните коментари на Михл доказват, че марката с четирите пръстена активно търси начин да гарантира, че един от най-характерните двигатели в историята на автомобилостроенето ще продължи да ръмжи и в бъдеще.