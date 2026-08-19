Hyundai представи новия Tucson с най-голямата промяна в историята си

Дизайнерският отдел на Hyundai никога не се е страхувал да натисне бутона за рестартиране при всяка смяна на поколенията, а новопредставеният Tucson от следващото поколение довежда тази философия до абсолютния ѝ връх. Отказвайки се от плавните извивки на своя предшественик, популярният компактен кросоувър на корейската марка е възприел безкомпромисно квадратна, сякаш начертана с линийка естетика.

Освен впечатляващата визуална промяна, ранните наблюдения на прототипи с по-големи размери вече са потвърдени с точни данни за габаритите. Новият Tucson е с обща дължина 4,7 метра, увеличение с 60 милиметра, като половината от това увеличение се отразява директно в междуосието от 2 785 милиметра. Ширината нараства с 40 милиметра до 1 905 милиметра, което се подчертава външно от забележимо по-големите задни странични прозорци. Функционалността също получава значително подобрение, като отворът на задната врата се отваря до впечатляващите 83 градуса – подобрение с 10 градуса, предназначено да улесни значително качването на пътници и товаренето на багаж. С височина от 1 685 милиметра, увеличението от 20 милиметра в общата височина се превръща в допълнителни 29 милиметра пространство за главата на задните седалки, докато осветените светлинни знаци във формата на буквата „H“ обграждат предната и задната броня, като се отразяват една в друга.

Вътре в интериора се забелязва коренна промяна спрямо миналото, като тя е изградена около най-новия софтуерен интерфейс Pleos на Hyundai. Таблото е доминирано от обширен централен сензорен екран – вероятно същият като огромния 17-инчов дисплей, въпреки че ергономията за водача остава приоритет благодарение на специален ред физически бутони, разположени точно под него. Вместо да се поддаде на съвременните мерки за намаляване на разходите чрез премахване на специалните уреди за водача, Hyundai е монтирала тънък приборен панел, разположен високо на таблото, точно в зрителното поле на водача.

Подчертан от перфорирана тапицерия, топло осветление на салона и дискретни акценти от дървена облицовка, интериорът предлага истинска премиум атмосфера. Тъй като техническите спецификации и опциите за задвижващия агрегат засега се пазят в тайна, пълните механични подробности ще станат известни при представянето на кросоувъра в Южна Корея по-късно тази година, преди глобалното му пускане на пазара, планирано за 2027 година.