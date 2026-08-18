Porsche създаде специално 911 GT3, което не може да си купите

Porsche отбелязва 100-годишнината от създаването на „Зеления ад“, като по този повод в Цуфенхаузен представиха серията 911 GT3 „100 Jahre Nürburgring“, която се откроява именно защото се отдалечава от безмилостната надпревара за време, която обикновено доминира в прессъобщенията от Ейфел. Вместо да преследват поредния рекорд за обиколка, екипите на Porsche „Sonderwunsch“ и „Individualization“ са вложили маниакално ниво на майсторство, вдъхновено от традициите, в строго ограничена серия от 100 бройки, произведена изключително за германския пазар.

Облечена в бяло или GT Silver Metallic, каросерията е покрита със зелено защитно фолио по предната и задната броня, намек към маркировките за бърза идентификация, които фабричните отбори за издръжливост традиционно нанасят в бокса. В комбинация с ковани джанти „California Gold“ с централно закрепване, номера на вратите наподобяващи прочутите асфалтови графити на пистата, и зелена защитна клетка, видима през стъклото, естетиката балансира между агресивно състезателно оръжие и движещ се музейен експонат. Поддържането на пуристичния дух чрез предлагането както на бързата 7-степенна PDK скоростна кутия, така и на 6-степенна ръчна скоростна кутия, увенчана с класически лост за превключване от орехово дърво, доказва, че механичното удоволствие е на нивото на визуалната драма.

Това, което прави тази серия толкова привлекателна от гледна точка на ентусиастите, е колко изцяло се опира на връзката между Цуфенхаузен и Нордшлайфе. Докато ограничаването на производството до едва 100 екземпляра неизбежно ще предизвика истерия сред колекционерите, предлагането на комплект Manthey в същия цвят – способен да развие 540 кг притискаща сила при 285 км/ч – гарантира, че тези автомобили са напълно оборудвани, за да разтърсят именно пистата, която честват.