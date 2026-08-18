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Porsche създаде специално 911 GT3, което не може да си купите

Porsche създаде специално 911 GT3, което не може да си купите

18 Август, 2026 20:12 728 7

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  • gt3-
  • нюрбургринг

Моделът почита 100-годишнината от създаването на Нюрбургринг

Porsche създаде специално 911 GT3, което не може да си купите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche отбелязва 100-годишнината от създаването на „Зеления ад“, като по този повод в Цуфенхаузен представиха серията 911 GT3 „100 Jahre Nürburgring“, която се откроява именно защото се отдалечава от безмилостната надпревара за време, която обикновено доминира в прессъобщенията от Ейфел. Вместо да преследват поредния рекорд за обиколка, екипите на Porsche „Sonderwunsch“ и „Individualization“ са вложили маниакално ниво на майсторство, вдъхновено от традициите, в строго ограничена серия от 100 бройки, произведена изключително за германския пазар.

Porsche създаде специално 911 GT3, което не може да си купите

Облечена в бяло или GT Silver Metallic, каросерията е покрита със зелено защитно фолио по предната и задната броня, намек към маркировките за бърза идентификация, които фабричните отбори за издръжливост традиционно нанасят в бокса. В комбинация с ковани джанти „California Gold“ с централно закрепване, номера на вратите наподобяващи прочутите асфалтови графити на пистата, и зелена защитна клетка, видима през стъклото, естетиката балансира между агресивно състезателно оръжие и движещ се музейен експонат. Поддържането на пуристичния дух чрез предлагането както на бързата 7-степенна PDK скоростна кутия, така и на 6-степенна ръчна скоростна кутия, увенчана с класически лост за превключване от орехово дърво, доказва, че механичното удоволствие е на нивото на визуалната драма.

Porsche създаде специално 911 GT3, което не може да си купите

Това, което прави тази серия толкова привлекателна от гледна точка на ентусиастите, е колко изцяло се опира на връзката между Цуфенхаузен и Нордшлайфе. Докато ограничаването на производството до едва 100 екземпляра неизбежно ще предизвика истерия сред колекционерите, предлагането на комплект Manthey в същия цвят – способен да развие 540 кг притискаща сила при 285 км/ч – гарантира, че тези автомобили са напълно оборудвани, за да разтърсят именно пистата, която честват.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Е б.хти щуротиите.Изобщо не ми дреме за тая купчина ламарина.

    Коментиран от #3

    20:17 18.08.2026

  • 2 мдааааа

    2 1 Отговор
    Затуй пък , може да си купите - Москвич 3 ...

    20:19 18.08.2026

  • 3 Е па ,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Що си го не вземете , де ? 😁

    20:20 18.08.2026

  • 4 404

    4 1 Отговор
    Хората умират нямат хляб да ядат тоя некроф.ли ни занимават с играчките на епстийнОФците

    20:20 18.08.2026

  • 5 Янко

    1 2 Отговор
    Има едно момче бивше шофьорче от обо старшина.Румен се казва.Той може да си го купи с кредит от ббр

    20:44 18.08.2026

  • 6 Галине

    1 1 Отговор
    научи се да пишеш статии като хората или най-малкото заглавието да отговаря на съдържанието. Модела може да се купи, според това което си написал., дори и само в Германия, но може да се купи. Второ, хората , които искат и могат да си позволят този модел, ще го направят, дори да живеят в Австралия.

    21:02 18.08.2026

  • 7 Фют

    0 0 Отговор
    Прекрасно е!
    Личи си, че са се постарали.

    21:35 18.08.2026