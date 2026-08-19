ФТ: Иран е обсъждал потенциални удари по Безмер

Режимът в Техеран е обсъждал удари по европейските бази на САЩ, ако Тръмп ескалира войната, споделят източници на "Файненшъл Таймс". Сред мишените е и базата в Безмер.
Иранските власти са обсъждали потенциални удари по американски бази в Европа, включително тази в Безмер, съобщава "Файненшъл Таймс", като се позовава на свои източници от Техеран.
Ако САЩ ескалират допълнително конфликта в Близкия изток, Кипър и България, която допусна американски военни цистерни, са сред мишените. Нанасянето на удари по подводни оптични кабели в Ормузкия проток също е обсъждано, пише още изданието.
България е в обсега на част от иранските ракети
Европа попада в обсега на поне два типа ирански балистични ракети - Шахаб-3 и Саджил-1 и 2. Пред "Файненшъл Таймс" експерти коментират, че заплаха за Европа има, но тя е по-скоро ограничена. От години Иран развива балистична програма с голям обсег, който може да достигне над 2000 километра. Режимът в Техеран предоставя балистични ракети и на своите съюзници в региона на Близкия изток, включително на хутите в Йемен и Хизбула в Ливан, отбелязва Центърът за стратегически и международни изследвания. От мозъчния тръст посочват също, че страната има най-голямата балистична програма в Близкия изток.
От началото на войната през февруари Турция вече няколко пъти свали ирански балистични ракети, а през март месец дрон удари британската база в Кипър.
Иран вече два пъти изпрати нота до българското външно министерство във връзка с разполагането на американски самолети на територията на страната - първо на летище "Васил Левски" в София, а после и в Безмер. В края на юли в телефонен разговор външният министър Абас Арагчи е предупредил външната министърка на България Велислава Петрова и е призовал София да преразгледа решението си, съобщиха тогава ирански медии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #36, #56, #82
14:35 19.08.2026
2 Сатана Z
14:38 19.08.2026
3 голям виещ диференциал
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Иранските власти са обсъждали потенциални удари по американски бази в Европа, включително тази в Безмер". А дано , ама надали щом го хортува Зелярот от Дойчево
14:39 19.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГОЛЕМИ ТАЙНИ
Коментиран от #9
14:41 19.08.2026
6 Копейка
Коментиран от #16, #18, #26
14:42 19.08.2026
7 Урсуланците
14:43 19.08.2026
8 Една фалшива новина
Коментиран от #54
14:43 19.08.2026
9 Ха ха
До коментар #5 от "ГОЛЕМИ ТАЙНИ":Най лошото за ганьовската копейка е геройски да загине от приятелски аятоласки ракети.
Коментиран от #79
14:43 19.08.2026
10 Вън фашисткото НАТО от България
Коментиран от #30
14:43 19.08.2026
11 Това е от Файненшъл Таймс
Коментиран от #17
14:44 19.08.2026
12 НИЯ
Коментиран от #85
14:44 19.08.2026
13 Нищо
14:44 19.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Радев
14:45 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Точен сте
До коментар #11 от "Това е от Файненшъл Таймс":Да ,ще ударят България. Не Великобритания или Франция защото са ядрени държави ,ще задействат член 5 от НАТО и изсипят целите си арсенали върху аятоласите
Коментиран от #40
14:45 19.08.2026
18 ВЕЧЕ НЯМА НИЩО
До коментар #6 от "Копейка":ТО ИМАШЕ ДОКАТО НИ УПРАВЛЯВАХА НОРМАЛНИ ХОРА , ПОСЛЕ ДОЙДОХА НИСКОЧЕЛИТЕ И СЛЕД ТЯХ ПОТОП
14:45 19.08.2026
19 Кухоглава копейка
Коментиран от #32
14:46 19.08.2026
20 Тик-Ток
Коментиран от #52
14:47 19.08.2026
21 Баткоски
14:47 19.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Възраждане
14:48 19.08.2026
26 Татов Баце
До коментар #6 от "Копейка":По-скоро нямаме никаква защита дори на язовира край София и АЕЦ-а край безводната река. Едни лоши хора казуват дека некой си бил подарил нашите системи С-300 на 404-та държава барабар с ракетките към тях. Не верувам на таквизи маскари! Пък в замяна чичкото с перчема отатък големата вода щял да ни даде от скъпите и високоефективни ракетки дето иранците ги разпердушиниха с ракети от 20 век. И на него не верувам!
Коментиран от #33
14:49 19.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Разбирач
14:50 19.08.2026
30 Вън
До коментар #10 от "Вън фашисткото НАТО от България":Петиколонници- копейки от България.Да не забравите и да си вземете Костя.
14:50 19.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 пачки, Барселона
До коментар #19 от "Кухоглава копейка":Абе недей така че нямаме и чували за трупове а и детските площадки свършиха.. Некой викат че и манджа сме немали за повече от 20 дни ама сигурно не е вярно , нали?
14:51 19.08.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Татов Баце":Ударят ли язовира сме мъртви. Без вода София ще издържи само 3 дни
Коментиран от #44, #45, #57
14:51 19.08.2026
34 Така
Това нещо има едно име и то се нарича пропаганда на страха.
Когато няма какво релно да направя, а положението на аятоласите се влошава се увеличава прогресивно медийната активност и разбира се целят с нея където най-лесно могат да въздействат върху обществото, съответно България поименно. Изводите трябва да за българското общество и неговата степен на податливост на пропагандата и точно към това трябва да противодейства държава. Но не го прави, защото политиците се възползват непрекъснато от тази огромна обществена слабост
Коментиран от #75
14:51 19.08.2026
35 т-п тpoл cоpоcoиден
До коментар #14 от "Копейка Прадъкшън":Нама как да вдигне самолета, щото благодарение на боко тиквата, ПроститеПарчета и ДайБългария останахле без самолети. Има едни чертежи и едни нелетящи антики от 80те Ф16 и МиГ29.
14:52 19.08.2026
36 Гошо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не бой се!...ние сме в НАТЮ и НАТЮ е в нас!
Коментиран от #42
14:52 19.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 размисли за войната
България във втората световна война не е отменена и действа, но може би трабва да се осъвремени при определени условия и за въвличане в третата.
14:53 19.08.2026
39 Майкаta си
14:53 19.08.2026
40 Венелин Митев
До коментар #17 от "Точен сте":Какво щели да задействат? Кво речИ?
14:53 19.08.2026
41 Янко
Коментиран от #47
14:55 19.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 00000000000000
До коментар #33 от "Последния Софиянец":Да бе,в Банкя и в Бояна има вода-Няма страшно.
14:56 19.08.2026
45 M.И.Л.Ф.$
До коментар #33 от "Последния Софиянец":Каквоооо? Ако ударят язовира в София ще има вода за всички защото цялото поле ще е под 19 м воден стълб. Смятано е още в миналия век и затова има системи да пазятн София.
14:56 19.08.2026
46 зелето
14:57 19.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 гост
14:58 19.08.2026
49 Все тая бре
14:58 19.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ГЛУПОСТИ
Коментиран от #71
14:58 19.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 нннн
А мислихте ли като гласувахте?
15:00 19.08.2026
54 Ходи живей
До коментар #8 от "Една фалшива новина":В Северна Корея , РФ, Китай, Иран може и в Еритрея
15:00 19.08.2026
55 Хем не схващаш поантата хем слагаш минус
15:00 19.08.2026
56 паниран ходещ труп
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво според теб ще реши съвета като нямаш с какво да се защитаваш? Даже и храна йок за дълго време , според някой публикации. Кеворкян дори го съобщи публично.
15:01 19.08.2026
57 Джуки
До коментар #33 от "Последния Софиянец":Те тогава най-търсени ще бъдат щипките за пране. Да си ги слагат на носа що у тая жега без вода цело равно софиянско поле ще замерише!
Коментиран от #78
15:02 19.08.2026
58 Арабист
15:03 19.08.2026
59 Българският режим
15:04 19.08.2026
60 Спиро
15:05 19.08.2026
61 Ирански посланик
15:05 19.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ам убуу, да удрят
Коментиран от #65
15:13 19.08.2026
64 Двуличие
15:13 19.08.2026
65 Цончо
До коментар #63 от "Ам убуу, да удрят":Пращам координати на парламента!
15:14 19.08.2026
66 Сийка
15:15 19.08.2026
67 Вова
15:16 19.08.2026
68 а бе
15:17 19.08.2026
69 Колко му е
15:25 19.08.2026
70 Ганьо
15:26 19.08.2026
71 Глупости
До коментар #51 от "ГЛУПОСТИ":Не са решили не са го направили
15:27 19.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Хм, че
15:33 19.08.2026
75 Абе разбирам те,
До коментар #34 от "Така":но всички теории на конспирациите досега се оказаха верни! Та, бай бабо да не става! Ма като ги виждам "нашите" чужди агенти, които унищожават България от 37 г. - май не е само пропаганда!
15:34 19.08.2026
76 Докато двете държави,
До коментар #73 от "смях в залата":Русия и Иран само предупреждават, западът и оЙропа от години удрят Русия и Иран с реални ракети!!! И България бе ударена при бомбардировките със снарядите с обеднен уран на щатите в Сърбия, нали така! Радиация на макс!Но, това "бил" "приятелски" огИн... нищо че е радиационен и бая хора измреха от това!
Коментиран от #77
15:38 19.08.2026
77 смях в залата
До коментар #76 от "Докато двете държави,":Назад в историята България е нападана от Русия и СССР няколко пъти. Стойте си в Азия и си живейте прекрасния живот. Русия нападна Украйна а великата Сърбия бомбардираше хървати,босненци и защо ?
15:42 19.08.2026
78 От Софиийско Поле
До коментар #57 от "Джуки":на Софиийско Блато
15:44 19.08.2026
79 Верно ли бе
До коментар #9 от "Ха ха":Дано да не си жив да го видиш.
15:46 19.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Чудно
15:47 19.08.2026
82 И като го свика какво ще направи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":магия ?
15:48 19.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ако може да думнат първо
15:49 19.08.2026
85 Абе Ния
До коментар #12 от "НИЯ":Май много си удрян по главата като малък?!
15:50 19.08.2026