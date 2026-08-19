ФТ: Иран е обсъждал потенциални удари по Безмер

Режимът в Техеран е обсъждал удари по европейските бази на САЩ, ако Тръмп ескалира войната, споделят източници на "Файненшъл Таймс". Сред мишените е и базата в Безмер.

Иранските власти са обсъждали потенциални удари по американски бази в Европа, включително тази в Безмер, съобщава "Файненшъл Таймс", като се позовава на свои източници от Техеран.

Ако САЩ ескалират допълнително конфликта в Близкия изток, Кипър и България, която допусна американски военни цистерни, са сред мишените. Нанасянето на удари по подводни оптични кабели в Ормузкия проток също е обсъждано, пише още изданието.

България е в обсега на част от иранските ракети

Европа попада в обсега на поне два типа ирански балистични ракети - Шахаб-3 и Саджил-1 и 2. Пред "Файненшъл Таймс" експерти коментират, че заплаха за Европа има, но тя е по-скоро ограничена. От години Иран развива балистична програма с голям обсег, който може да достигне над 2000 километра. Режимът в Техеран предоставя балистични ракети и на своите съюзници в региона на Близкия изток, включително на хутите в Йемен и Хизбула в Ливан, отбелязва Центърът за стратегически и международни изследвания. От мозъчния тръст посочват също, че страната има най-голямата балистична програма в Близкия изток.

От началото на войната през февруари Турция вече няколко пъти свали ирански балистични ракети, а през март месец дрон удари британската база в Кипър.

Иран вече два пъти изпрати нота до българското външно министерство във връзка с разполагането на американски самолети на територията на страната - първо на летище "Васил Левски" в София, а после и в Безмер. В края на юли в телефонен разговор външният министър Абас Арагчи е предупредил външната министърка на България Велислава Петрова и е призовал София да преразгледа решението си, съобщиха тогава ирански медии.