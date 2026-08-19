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ФТ: Иран е обсъждал потенциални удари по Безмер
  Тема: Иранската криза

ФТ: Иран е обсъждал потенциални удари по Безмер

19 Август, 2026 14:33 2 147 85

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  • доналд тръмп-
  • моджтаба хаменей-
  • израел

От началото на войната през февруари Турция вече няколко пъти свали ирански балистични ракети, а през март месец дрон удари британската база в Кипър

ФТ: Иран е обсъждал потенциални удари по Безмер - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Режимът в Техеран е обсъждал удари по европейските бази на САЩ, ако Тръмп ескалира войната, споделят източници на "Файненшъл Таймс". Сред мишените е и базата в Безмер.

Иранските власти са обсъждали потенциални удари по американски бази в Европа, включително тази в Безмер, съобщава "Файненшъл Таймс", като се позовава на свои източници от Техеран.

Ако САЩ ескалират допълнително конфликта в Близкия изток, Кипър и България, която допусна американски военни цистерни, са сред мишените. Нанасянето на удари по подводни оптични кабели в Ормузкия проток също е обсъждано, пише още изданието.

България е в обсега на част от иранските ракети

Европа попада в обсега на поне два типа ирански балистични ракети - Шахаб-3 и Саджил-1 и 2. Пред "Файненшъл Таймс" експерти коментират, че заплаха за Европа има, но тя е по-скоро ограничена. От години Иран развива балистична програма с голям обсег, който може да достигне над 2000 километра. Режимът в Техеран предоставя балистични ракети и на своите съюзници в региона на Близкия изток, включително на хутите в Йемен и Хизбула в Ливан, отбелязва Центърът за стратегически и международни изследвания. От мозъчния тръст посочват също, че страната има най-голямата балистична програма в Близкия изток.

От началото на войната през февруари Турция вече няколко пъти свали ирански балистични ракети, а през март месец дрон удари британската база в Кипър.

Иран вече два пъти изпрати нота до българското външно министерство във връзка с разполагането на американски самолети на територията на страната - първо на летище "Васил Левски" в София, а после и в Безмер. В края на юли в телефонен разговор външният министър Абас Арагчи е предупредил външната министърка на България Велислава Петрова и е призовал София да преразгледа решението си, съобщиха тогава ирански медии.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 18 Отговор
    Веднага трябва да се свика съвета за сигурност.Йотова да не се мотае.

    Коментиран от #3, #36, #56, #82

    14:35 19.08.2026

  • 2 Сатана Z

    34 8 Отговор
    Гьобелс веле излишно плаши хората в БГ но това е целта на вражеската пропагандна машина

    14:38 19.08.2026

  • 3 голям виещ диференциал

    20 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Иранските власти са обсъждали потенциални удари по американски бази в Европа, включително тази в Безмер". А дано , ама надали щом го хортува Зелярот от Дойчево

    14:39 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГОЛЕМИ ТАЙНИ

    19 4 Отговор
    ОБСЪДИЛИ И ВЕДНАГА КАЗАЛИ НА АНГЛИЧАНИТЕ.ВСИЧКИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ ДА СЕ СКРИВАТ В КОНТЕЙНЕРА И С КАРГОТО ПО НА ЗАПАД , ЧЕ ТОКУ ВИЖ НЯКОЙ ШАХЕД ГИ УДАРИ ПО ГЛАВАТА

    Коментиран от #9

    14:41 19.08.2026

  • 6 Копейка

    15 19 Отговор
    Споко бе! Нали имаме безаналогови съветски ракети, РЛС и друга съветска техника.Няма страшно.

    Коментиран от #16, #18, #26

    14:42 19.08.2026

  • 7 Урсуланците

    22 4 Отговор
    Подготвили сме евроатлантическите прашки и ще ги посрещнем тия ракети!

    14:43 19.08.2026

  • 8 Една фалшива новина

    22 4 Отговор
    Създадена от ФТ (авторите на новината за самолета на Урси) и повторена и украсена дори от ДВ покрай другите канали. Промиването на мозъци в ЕС е безпрецедентно. Не ни трябват хибридни атаки.

    Коментиран от #54

    14:43 19.08.2026

  • 9 Ха ха

    9 17 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМИ ТАЙНИ":

    Най лошото за ганьовската копейка е геройски да загине от приятелски аятоласки ракети.

    Коментиран от #79

    14:43 19.08.2026

  • 10 Вън фашисткото НАТО от България

    18 15 Отговор
    Иран,действай! Разгони фамилията на натювците!

    Коментиран от #30

    14:43 19.08.2026

  • 11 Това е от Файненшъл Таймс

    7 19 Отговор
    Иран първа цел в Европа ще е България. С ракети с касетъчни боеприпаси,заразяващи цялото население. Подтиквани от Русия ние да сме първа цел защото не притежаваме ядрено оръжие.

    Коментиран от #17

    14:44 19.08.2026

  • 12 НИЯ

    18 3 Отговор
    Понеже всичко ни е наред,остава само и да ни удари Иран -за да ни вкара малко разум.Много е късно,ние сме под чужда диктовка и натиск,и нищо не можем да направим.Остава ни само да изкусаме това което сме надробили.

    Коментиран от #85

    14:44 19.08.2026

  • 13 Нищо

    5 2 Отговор
    Важно е че ние обсъждаме НДБолница

    14:44 19.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Радев

    17 8 Отговор
    ЩЕ НИ ВКАРА ВЪВ ВОЙНА !!!

    14:45 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точен сте

    13 14 Отговор

    До коментар #11 от "Това е от Файненшъл Таймс":

    Да ,ще ударят България. Не Великобритания или Франция защото са ядрени държави ,ще задействат член 5 от НАТО и изсипят целите си арсенали върху аятоласите

    Коментиран от #40

    14:45 19.08.2026

  • 18 ВЕЧЕ НЯМА НИЩО

    17 2 Отговор

    До коментар #6 от "Копейка":

    ТО ИМАШЕ ДОКАТО НИ УПРАВЛЯВАХА НОРМАЛНИ ХОРА , ПОСЛЕ ДОЙДОХА НИСКОЧЕЛИТЕ И СЛЕД ТЯХ ПОТОП

    14:45 19.08.2026

  • 19 Кухоглава копейка

    6 5 Отговор
    Ша се м.риеееее!

    Коментиран от #32

    14:46 19.08.2026

  • 20 Тик-Ток

    13 11 Отговор
    Иран трябва да бомбят всичките бази на краварите в България и да изгонят окупационните войски на световните терористи от България,и Иран ще бъде следващата братска държава след Русия ,която ще ни донесе свободата защото иначе мизерните цървули ще пъшкат под американско робство още 500 години

    Коментиран от #52

    14:47 19.08.2026

  • 21 Баткоски

    5 0 Отговор
    А не е обмислял удари по тиквата в Банкя,нали,болни мозъци сте

    14:47 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Възраждане

    13 10 Отговор
    Престъпното управление на Мистър Кеш, Радев ще ни вкара във войната срещу братски Иран. ОСТАВКА! Само Възраждане ще спаси България

    14:48 19.08.2026

  • 26 Татов Баце

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Копейка":

    По-скоро нямаме никаква защита дори на язовира край София и АЕЦ-а край безводната река. Едни лоши хора казуват дека некой си бил подарил нашите системи С-300 на 404-та държава барабар с ракетките към тях. Не верувам на таквизи маскари! Пък в замяна чичкото с перчема отатък големата вода щял да ни даде от скъпите и високоефективни ракетки дето иранците ги разпердушиниха с ракети от 20 век. И на него не верувам!

    Коментиран от #33

    14:49 19.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Разбирач

    10 2 Отговор
    Дайде на Иран координатите за удар срещу Безмер, но ги заменете тайно с тези на триъгълника на властта. Целият народ ще е вечно благодарен

    14:50 19.08.2026

  • 30 Вън

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "Вън фашисткото НАТО от България":

    Петиколонници- копейки от България.Да не забравите и да си вземете Костя.

    14:50 19.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 пачки, Барселона

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кухоглава копейка":

    Абе недей така че нямаме и чували за трупове а и детските площадки свършиха.. Некой викат че и манджа сме немали за повече от 20 дни ама сигурно не е вярно , нали?

    14:51 19.08.2026

  • 33 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Татов Баце":

    Ударят ли язовира сме мъртви. Без вода София ще издържи само 3 дни

    Коментиран от #44, #45, #57

    14:51 19.08.2026

  • 34 Така

    4 0 Отговор
    И тези обсъждания веднага станаха публични колко удобно.
    Това нещо има едно име и то се нарича пропаганда на страха.
    Когато няма какво релно да направя, а положението на аятоласите се влошава се увеличава прогресивно медийната активност и разбира се целят с нея където най-лесно могат да въздействат върху обществото, съответно България поименно. Изводите трябва да за българското общество и неговата степен на податливост на пропагандата и точно към това трябва да противодейства държава. Но не го прави, защото политиците се възползват непрекъснато от тази огромна обществена слабост

    Коментиран от #75

    14:51 19.08.2026

  • 35 т-п тpoл cоpоcoиден

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка Прадъкшън":

    Нама как да вдигне самолета, щото благодарение на боко тиквата, ПроститеПарчета и ДайБългария останахле без самолети. Има едни чертежи и едни нелетящи антики от 80те Ф16 и МиГ29.

    14:52 19.08.2026

  • 36 Гошо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не бой се!...ние сме в НАТЮ и НАТЮ е в нас!

    Коментиран от #42

    14:52 19.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 размисли за войната

    10 1 Отговор
    Ма къде са Калфин СтанишевПирински Първанов Борисов да ни обяснят по телевизора как трабва да се постъпи в случай,че България бъде атакувана в резултат от подписаното от тях споразумение със САЩ за пълно и безусловно сътрудничество с американците ,а това което не се предвижда в споразувението ще се изпълнява договора с нато който имаме. Сега ако Българите дадът жертви ,кой ще носи отговорност. Наистина Наредбата закон за въвличане на
    България във втората световна война не е отменена и действа, но може би трабва да се осъвремени при определени условия и за въвличане в третата.

    14:53 19.08.2026

  • 39 Майкаta си

    2 1 Отговор
    трака. целят се при нас щото сме мноооого слабички.......

    14:53 19.08.2026

  • 40 Венелин Митев

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Точен сте":

    Какво щели да задействат? Кво речИ?

    14:53 19.08.2026

  • 41 Янко

    3 1 Отговор
    Можем да кажем само едно голямо честито

    Коментиран от #47

    14:55 19.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 00000000000000

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Да бе,в Банкя и в Бояна има вода-Няма страшно.

    14:56 19.08.2026

  • 45 M.И.Л.Ф.$

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Каквоооо? Ако ударят язовира в София ще има вода за всички защото цялото поле ще е под 19 м воден стълб. Смятано е още в миналия век и затова има системи да пазятн София.

    14:56 19.08.2026

  • 46 зелето

    3 1 Отговор
    цитира ФТ, те пък го знаели от свои източници?! Дрън,дрън.... Кой сега всява страх у населението?!

    14:57 19.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 гост

    3 4 Отговор
    Закривай тази терористична държава...

    14:58 19.08.2026

  • 49 Все тая бре

    1 1 Отговор
    Правителството осигури и 500 млн. евро за изграждане на специализирана лаборатория за контрол на автентичността на българското розово масло....

    14:58 19.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ГЛУПОСТИ

    2 5 Отговор
    ЗА ТЪПАЦИ. С КОЙ Е ОБСЪЖДАЛ С УМРЕЛИЯ АЯТОЛАХ ЛИ? ТЕЗИ СА ПЪЛЕН АУТ САМИ ЩЕ СЕ ЗАДУШАТ КАТО КУБИНЦИТЕ.

    Коментиран от #71

    14:58 19.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 нннн

    5 3 Отговор
    Евроатлантик: Важното е, че за България няма опасност.

    А мислихте ли като гласувахте?

    15:00 19.08.2026

  • 54 Ходи живей

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Една фалшива новина":

    В Северна Корея , РФ, Китай, Иран може и в Еритрея

    15:00 19.08.2026

  • 55 Хем не схващаш поантата хем слагаш минус

    2 0 Отговор
    ,..............,...

    15:00 19.08.2026

  • 56 паниран ходещ труп

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво според теб ще реши съвета като нямаш с какво да се защитаваш? Даже и храна йок за дълго време , според някой публикации. Кеворкян дори го съобщи публично.

    15:01 19.08.2026

  • 57 Джуки

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Те тогава най-търсени ще бъдат щипките за пране. Да си ги слагат на носа що у тая жега без вода цело равно софиянско поле ще замерише!

    Коментиран от #78

    15:02 19.08.2026

  • 58 Арабист

    1 0 Отговор
    Потенциални е трета степен,след реални и евентуални !

    15:03 19.08.2026

  • 59 Българският режим

    1 1 Отговор
    какво отговори?

    15:04 19.08.2026

  • 60 Спиро

    2 1 Отговор
    Говори радио Спиро: дошло е времеразделно, няма как до безкрайност да сме и с едните и с другите, трябва да избираме - с едните или с другите..

    15:05 19.08.2026

  • 61 Ирански посланик

    3 0 Отговор
    Никой не ме е търсил за разяснения!

    15:05 19.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ам убуу, да удрят

    0 0 Отговор
    Потенциално и по парламенту в работно време. Ама без да го обявяват предварително, без да заплашват, че ще ги подплашат и всички вождове ще напуснат територията за по-малко от 3 часа

    Коментиран от #65

    15:13 19.08.2026

  • 64 Двуличие

    2 2 Отговор
    Неонацистите в България са крайно двулични. В България преследват педофилите, но иначе защитават ислямските педофили. Не са само по този въпрос така двулични. Какво не им е наред в чиповете? Педофилът си е педофил и заслужава доживотен ад.

    15:13 19.08.2026

  • 65 Цончо

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ам убуу, да удрят":

    Пращам координати на парламента!

    15:14 19.08.2026

  • 66 Сийка

    2 1 Отговор
    Удрят по Безмер. Ние им обявяваме война, ама викаме античните правнуци на Александър Филипов. Побеждаваме и си взимаме обратно Северен Иран, които е стара българска територия.

    15:15 19.08.2026

  • 67 Вова

    1 0 Отговор
    Не разрешавам!Румен ми е приятел!

    15:16 19.08.2026

  • 68 а бе

    3 1 Отговор
    стига сте всявали паники на хората с такива заглавия и тъпоти бе.... примрял иран баш за безмер... фантасмагории

    15:17 19.08.2026

  • 69 Колко му е

    3 1 Отговор
    Да го треснат Безмер

    15:25 19.08.2026

  • 70 Ганьо

    3 0 Отговор
    Ганев пак се скри като п.тка в бикини от страх...

    15:26 19.08.2026

  • 71 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "ГЛУПОСТИ":

    Не са решили не са го направили

    15:27 19.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хм, че

    3 0 Отговор
    Защо само Безмер. Има и други военни бази на САЩ в България.

    15:33 19.08.2026

  • 75 Абе разбирам те,

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Така":

    но всички теории на конспирациите досега се оказаха верни! Та, бай бабо да не става! Ма като ги виждам "нашите" чужди агенти, които унищожават България от 37 г. - май не е само пропаганда!

    15:34 19.08.2026

  • 76 Докато двете държави,

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "смях в залата":

    Русия и Иран само предупреждават, западът и оЙропа от години удрят Русия и Иран с реални ракети!!! И България бе ударена при бомбардировките със снарядите с обеднен уран на щатите в Сърбия, нали така! Радиация на макс!Но, това "бил" "приятелски" огИн... нищо че е радиационен и бая хора измреха от това!

    Коментиран от #77

    15:38 19.08.2026

  • 77 смях в залата

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Докато двете държави,":

    Назад в историята България е нападана от Русия и СССР няколко пъти. Стойте си в Азия и си живейте прекрасния живот. Русия нападна Украйна а великата Сърбия бомбардираше хървати,босненци и защо ?

    15:42 19.08.2026

  • 78 От Софиийско Поле

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Джуки":

    на Софиийско Блато

    15:44 19.08.2026

  • 79 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха":

    Дано да не си жив да го видиш.

    15:46 19.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Чудно

    1 1 Отговор
    И защо не стрелят направо по американските кораби?

    15:47 19.08.2026

  • 82 И като го свика какво ще направи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    магия ?

    15:48 19.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ако може да думнат първо

    1 0 Отговор
    и по триъгълника на смъртта на жълтио паваж.

    15:49 19.08.2026

  • 85 Абе Ния

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "НИЯ":

    Май много си удрян по главата като малък?!

    15:50 19.08.2026

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