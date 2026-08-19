Краси Балъков става официално лице на Volkswagen в България

Красимир Балъков бе обявен за официален посланик на марката Volkswagen за България. В рамките на това сътрудничество бившият национал и звезда на германския VfB Stuttgart ще участва в редица комуникационни и обществени инициативи на компанията, като за ежедневните си придвижвания той получава новия SUV модел Volkswagen Tayron.
Партньорството е част от по-широката стратегия на германския производител за позициониране в българския спорт, след като марката вече развива сътрудничество с Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига. Според представители на официалния импортьор "Порше БГ", изборът на Балъков се дължи на неговия популярен образ и връзката му с германския футбол, изградена по време на състезателната му кариера в Бундеслигата.
Моделът Tayron, с който ще се придвижва футболната легенда, е едно от новите попълнения в SUV гамата на Volkswagen, за което сме ви разказвали подробно още при премиерата му. Автомобилът е позициониран в семейния сегмент, като залага на увеличен интериорен простор, съвременни асистенти за безопасност и интуитивно управление на функциите в купето.
С този ход Volkswagen надгражда присъствието си на българския пазар, свързвайки корпоративните си спортни инициативи с популярно име от българската футболна история.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тюх, язък
15:00 19.08.2026
2 Сатана Z
15:03 19.08.2026
3 Kaлпазанин
15:05 19.08.2026
4 Урсула фон дер Келепир
15:08 19.08.2026
5 Гост
15:15 19.08.2026
6 ВАЗ 2107
А на и до сега търкалям 36-годишната СССР ,, Лада "....
Бих мечтал отново за такава ....стига да е....млада...и аз покрай нея...
Днес дори младите ченгели на пътя ме разпознават по НЕЯ...
А разните му СЪВРЕМЕННИ МАРКИ И МОДЕЛИ са просто....НЕ РАЗПОЗНАВАЕМИ...ЕДНОДНЕВКИ...
15:27 19.08.2026
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15:30 19.08.2026