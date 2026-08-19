Краси Балъков става официално лице на Volkswagen в България

Красимир Балъков бе обявен за официален посланик на марката Volkswagen за България. В рамките на това сътрудничество бившият национал и звезда на германския VfB Stuttgart ще участва в редица комуникационни и обществени инициативи на компанията, като за ежедневните си придвижвания той получава новия SUV модел Volkswagen Tayron.

Партньорството е част от по-широката стратегия на германския производител за позициониране в българския спорт, след като марката вече развива сътрудничество с Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига. Според представители на официалния импортьор "Порше БГ", изборът на Балъков се дължи на неговия популярен образ и връзката му с германския футбол, изградена по време на състезателната му кариера в Бундеслигата.

Моделът Tayron, с който ще се придвижва футболната легенда, е едно от новите попълнения в SUV гамата на Volkswagen, за което сме ви разказвали подробно още при премиерата му. Автомобилът е позициониран в семейния сегмент, като залага на увеличен интериорен простор, съвременни асистенти за безопасност и интуитивно управление на функциите в купето.

С този ход Volkswagen надгражда присъствието си на българския пазар, свързвайки корпоративните си спортни инициативи с популярно име от българската футболна история.