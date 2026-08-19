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Краси Балъков става официално лице на Volkswagen в България

Краси Балъков става официално лице на Volkswagen в България

19 Август, 2026 14:50 1 710 7

  • красимир балъков-
  • volkswagen-
  • tayron-
  • българия

Изборът на Балъков представлява напълно логическо продължение на дългосрочната стратегия на компанията у нас

Краси Балъков става официално лице на Volkswagen в България - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Красимир Балъков бе обявен за официален посланик на марката Volkswagen за България. В рамките на това сътрудничество бившият национал и звезда на германския VfB Stuttgart ще участва в редица комуникационни и обществени инициативи на компанията, като за ежедневните си придвижвания той получава новия SUV модел Volkswagen Tayron.

Партньорството е част от по-широката стратегия на германския производител за позициониране в българския спорт, след като марката вече развива сътрудничество с Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига. Според представители на официалния импортьор "Порше БГ", изборът на Балъков се дължи на неговия популярен образ и връзката му с германския футбол, изградена по време на състезателната му кариера в Бундеслигата.

Моделът Tayron, с който ще се придвижва футболната легенда, е едно от новите попълнения в SUV гамата на Volkswagen, за което сме ви разказвали подробно още при премиерата му. Автомобилът е позициониран в семейния сегмент, като залага на увеличен интериорен простор, съвременни асистенти за безопасност и интуитивно управление на функциите в купето.

С този ход Volkswagen надгражда присъствието си на българския пазар, свързвайки корпоративните си спортни инициативи с популярно име от българската футболна история.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тюх, язък

    5 1 Отговор
    за лицето. А беше симпатяга.

    15:00 19.08.2026

  • 2 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Бакъка беше лице на детските селища SOS Киндердорф без да навлизам в подробности.

    15:03 19.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    И балъчката няма да може да спаси германското автомобилостроене ,жалко

    15:05 19.08.2026

  • 4 Урсула фон дер Келепир

    10 0 Отговор
    Балъци!

    15:08 19.08.2026

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    Този ми беше любимият български футболист, ама откакто е отворил ресторанта в хотела на мазната пеефска слугиня желязкоф, ми е адски неприятен

    15:15 19.08.2026

  • 6 ВАЗ 2107

    4 1 Отговор
    Да е жив и здрав Краси дето е 10 години по-млад от мен и дето ,кога е ходил да гони кожената топка аз решавах сложни задачи....
    А на и до сега търкалям 36-годишната СССР ,, Лада "....
    Бих мечтал отново за такава ....стига да е....млада...и аз покрай нея...
    Днес дори младите ченгели на пътя ме разпознават по НЕЯ...
    А разните му СЪВРЕМЕННИ МАРКИ И МОДЕЛИ са просто....НЕ РАЗПОЗНАВАЕМИ...ЕДНОДНЕВКИ...

    15:27 19.08.2026

  • 7 Само Миньор Перник може да рекламира

    2 1 Отговор
    Фолцваген. Германци и чорбари - опичайте са акъла , че пред винкело всички са равни.

    15:30 19.08.2026