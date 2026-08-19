Ръководителят на ВиК - Несебър остава в ареста

Апелативният съд в Бургас остави в ареста ръководителя на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕАД в район Несебър, Свилен Станчев. Той е с повдигнато обвинение за поискан и получен подкуп от осем хиляди евро, съобщиха от пресслужбата на съда.

Според обвинението той е поискал парите, за да издаде разрешение за присъединяване и свързване към водоснабдителната мрежата на обект в несебърското село Кошарица. Въззивната инстанция отмени решението на Окръжния съд в Бургас, с което Станчев беше освободен от ареста с мярка за неотклонение „домашен арест". Според държавното обвинение присъединяването към ВиК мрежата е било извършено без договор за услугата, без издаване на необходимите финансови документи и без официално заявление и документи до водопреносното дружество.

За престъплението, в което е обвинен Станчев, законът предвижда до шест години затвор и глоба от пет хиляди до 10 хил. лева. Решението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

Ръководителят на несебърското звено на "ВиК - Бургас" в Несебър, което отговаря и за район Поморие, беше задържан в края на юни. Ден след ареста началникът на сектор "Икономическа полиция" към Областната дирекция на МВР в Бургас, комисар Асен Фортунов съобщи, че на главния път край с. Кошарица са били задържани първоначално двама души, единият от които е Свилен Станчев. Извършени са множество процесуално-следствени действия в това число претърсвания и изземвания на частни адреси и в офисите на ВиК в Несебър, каза той. При претърсване на жилище са намерени около 33 хиляди евро в брой, както и списъци с имена.

Съпричастността и отношението на тези списъци към намерените парични средства предстои да бъдат изяснявани в хода на досъдебното производство, заяви комисар Фортунов и допълни, че по разследването са използвани специални разузнавателни средства след съдебно разрешение. Прокурор Асен Червеняков уточни, че досъдебното производство е образувано на 16 юни т.г. след разпит на свидетел.