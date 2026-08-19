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Ръководителят на ВиК - Несебър остава в ареста

Ръководителят на ВиК - Несебър остава в ареста

19 Август, 2026 14:51 484 2

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  • свилен станчев-
  • подкуп-
  • корупция

Това реши Апелативният съд в Бургас

Ръководителят на ВиК - Несебър остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в Бургас остави в ареста ръководителя на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕАД в район Несебър, Свилен Станчев. Той е с повдигнато обвинение за поискан и получен подкуп от осем хиляди евро, съобщиха от пресслужбата на съда.

Според обвинението той е поискал парите, за да издаде разрешение за присъединяване и свързване към водоснабдителната мрежата на обект в несебърското село Кошарица. Въззивната инстанция отмени решението на Окръжния съд в Бургас, с което Станчев беше освободен от ареста с мярка за неотклонение „домашен арест". Според държавното обвинение присъединяването към ВиК мрежата е било извършено без договор за услугата, без издаване на необходимите финансови документи и без официално заявление и документи до водопреносното дружество.

За престъплението, в което е обвинен Станчев, законът предвижда до шест години затвор и глоба от пет хиляди до 10 хил. лева. Решението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

Ръководителят на несебърското звено на "ВиК - Бургас" в Несебър, което отговаря и за район Поморие, беше задържан в края на юни. Ден след ареста началникът на сектор "Икономическа полиция" към Областната дирекция на МВР в Бургас, комисар Асен Фортунов съобщи, че на главния път край с. Кошарица са били задържани първоначално двама души, единият от които е Свилен Станчев. Извършени са множество процесуално-следствени действия в това число претърсвания и изземвания на частни адреси и в офисите на ВиК в Несебър, каза той. При претърсване на жилище са намерени около 33 хиляди евро в брой, както и списъци с имена.

Съпричастността и отношението на тези списъци към намерените парични средства предстои да бъдат изяснявани в хода на досъдебното производство, заяви комисар Фортунов и допълни, че по разследването са използвани специални разузнавателни средства след съдебно разрешение. Прокурор Асен Червеняков уточни, че досъдебното производство е образувано на 16 юни т.г. след разпит на свидетел.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То хубаво че

    6 0 Отговор
    Ръководителят на ВиК - Несебър остава в ареста но стотиците хотели които си пълниха басеините с десетилетия с крадена питейна вода през подземни байпаси излиза сега че са невинни а хората им плащат масрафа през загуби в системата. Стотици милиона лева и евро открадна хотелиерската мафия а сега ще се изкарат и жертви на рекет преставете си

    Коментиран от #2

    15:15 19.08.2026

  • 2 Ахааа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "То хубаво че":

    Точно така си е! Навсякъде назначения на Пеевски- Борисов са омърсили, компрометирали и корумпирани...... Трябва да се изчистят всички техни назначения като се почне от дребни държавни служби и се стигне до върховете на съдебната система!

    15:25 19.08.2026

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