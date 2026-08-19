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Румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг

Румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг

19 Август, 2026 14:49 716 8

  • румънска туристка-
  • слънчев бряг-
  • северен плаж

Жената е била на почивка и е отседнала в курортния комплекс

Румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

75-годишна румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг. Инцидентът е станал около 13,50 часа в района на Северния плаж, пред спасителен пост № 17, съобщи БНТ.

Жената е била на почивка и е отседнала в курортния комплекс. Сигналът за инцидента е подаден в Районното управление в Несебър.

Тялото на туристката е откарано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина на УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц тц

    4 1 Отговор
    На 75 бабетки тръгнали по Слънчев бряг да ходят…

    14:52 19.08.2026

  • 2 Ъъъъ

    5 2 Отговор
    Така се получава, когато спасителите спят. Защо има спасители, не става ясно? Може би са за да вадят удавените?

    Коментиран от #4

    15:03 19.08.2026

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Тъй като по правило най често не се давят бабите, а добрите плувци, сетих се да ви кажа един стар номер, който някои сигурно знаете, но повечето - не! Винаги имайте една безопасна игла заключена на банския. Ако ви се схване мускул, откопчайте я, и го набодете! Това може да ви спаси живота! И най важното - пълно спокойствие! Страха ще ви накара да правите бързи и неконтролируеми движения, и ще потънете!!!

    15:05 19.08.2026

  • 4 име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъ":

    Баце, деца се давят в басейните у нас, ти искаш по морето да ги опазят. А и на 75 тази жена не е ясно удавила ли се е или нещо друго е станало.

    Коментиран от #5

    15:08 19.08.2026

  • 5 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Може би трябваше да ви направя снимка, как спят спасителите на слънчака през работно време. На га ньо му липсва съвест и морал. Също като онова поляче, където се удави в охраняем басейн! Ами спасителя не гледа ли все пак? Не гледат ли тези спасители?

    Коментиран от #6

    15:12 19.08.2026

  • 6 Гледат ...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъ":

    вимета

    15:34 19.08.2026

  • 7 Дръта кифла

    0 0 Отговор
    Ние по принцип имаме 200 грама по малко мозък.

    15:41 19.08.2026

  • 8 Иван

    0 0 Отговор
    Спасителите правят всичко друго но и не да гледат водата затова ще ходят и в затвора

    15:41 19.08.2026

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