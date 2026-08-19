75-годишна румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг. Инцидентът е станал около 13,50 часа в района на Северния плаж, пред спасителен пост № 17, съобщи БНТ.
Жената е била на почивка и е отседнала в курортния комплекс. Сигналът за инцидента е подаден в Районното управление в Несебър.
Тялото на туристката е откарано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина на УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц тц
14:52 19.08.2026
2 Ъъъъ
Коментиран от #4
15:03 19.08.2026
3 Пич
15:05 19.08.2026
4 име
До коментар #2 от "Ъъъъ":Баце, деца се давят в басейните у нас, ти искаш по морето да ги опазят. А и на 75 тази жена не е ясно удавила ли се е или нещо друго е станало.
Коментиран от #5
15:08 19.08.2026
5 Ъъъъ
До коментар #4 от "име":Може би трябваше да ви направя снимка, как спят спасителите на слънчака през работно време. На га ньо му липсва съвест и морал. Също като онова поляче, където се удави в охраняем басейн! Ами спасителя не гледа ли все пак? Не гледат ли тези спасители?
Коментиран от #6
15:12 19.08.2026
6 Гледат ...
До коментар #5 от "Ъъъъ":вимета
15:34 19.08.2026
7 Дръта кифла
15:41 19.08.2026
8 Иван
15:41 19.08.2026