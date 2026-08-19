75-годишна румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг. Инцидентът е станал около 13,50 часа в района на Северния плаж, пред спасителен пост № 17, съобщи БНТ.

Жената е била на почивка и е отседнала в курортния комплекс. Сигналът за инцидента е подаден в Районното управление в Несебър.

Тялото на туристката е откарано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина на УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.