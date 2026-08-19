Peugeot готви радикален фастбек на мястото на конвенционалното 308

На фона на непрестанно свиващия се пазар за класически хечбеци в Европа, френските инженери и дизайнери от Peugeot не възнамеряват просто да капитулират пред кросоувърите. Вместо да пусне поредния стандартен наследник на популярния 308, компанията проучва изцяло нов автомобилен формат – повдигнат фастбек с динамична силуетна линия, който да съчетае практичността на семейните модели с агресивното излъчване на всъдеход.

Визуалната инспирация идва от по-големия 408, но бъдещият проект ще бъде далеч по-компактен, с дължина около 4,4 метра. Балансираните пропорции с удължен заден надвес ще позволят покривът да се спуска скосено назад, без това да оказва отрицателно влияние върху обема на багажното отделение или пространството за пасажерите. Големите арки на колелата и повишеният пътен просвет ще завършват визията, придавайки необходимата кросоувър стойка.

В Брюксел и Сошо вече е дадена зелена светлина за развойната дейност на три нови модела от компактния C-сегмент, които постепенно да заменят текущото поколение 308, комбито 308 SW и крос-купето 408. От Peugeot обаче категорично отказват просто да дублират познатите каросерии. Окончателното разпределение на гамата все още се подлага на тестове, но сред основните фаворити са компактен SUV и именно описаният аеродинамичен фастбек.

Естетиката на новите попълнения ще стъпи върху стилистиката, заложена в прототипа Polygon. Очакват се по-изчистени каросерийни равнини, минимален брой излишни декоративни ребра и запазване на емблематичната „котешка“ стойка на марката. Осветителната графика също претърпява еволюция: познатите вертикални LED дневни светлини тип "лъвски зъб" постепенно отстъпват място на три хоризонтални светлинни ивици – дискретен поклон към исторически икони като 205 и 405, пречупен през модернистична визия.

В техническо отношение новите модели ще използват изцяло новата модулна архитектура STLA One на концерна Stellantis. Проектирана с фокус върху напълно електрически задвижвания, тя остава достатъчно гъвкава, за да приюти и съвременни хибридни системи. Тяговата батерия е структурно интегрирана директно в пода на купето, което не само намалява общото тегло на превозното средство, но и оптимизира вътрешното пространство.

Благодарение на ниския коефициент на челно съпротивление, постигнат чрез силния наклон на челното стъкло и аеродинамичния покрив, електрическият фастбек се очертава като значително по-ефективен от класическите кросоувъри. Очаква се новата разработка да осигури пробег с едно зареждане, изпреварващ постиженията на настоящия 3008 Long Range.

Освен това, платформата STLA One позволява интеграцията на електронно управление от ново поколение без механична връзка между волана и предната ос (Steer-by-Wire). Технологията динамично променя предавателното съотношение на кормилната система спрямо скоростта на движение, а премахването на традиционната кормилна колона отваря допълнително пространство около таблото.

Официалната премиера на концептуалната разработка се очаква на есенното автомобилно изложение в Париж, където марката ще анализира отзивите на публиката. Самият сериен модел обаче все още не е достигнал финалната си фаза. Дебютът на първия представител от новата C-сегмент фамилия е насрочен за края на 2029 година, а останалите модификации ще го последват през 2030 година.