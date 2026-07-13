Новини
Авто »
ЕС слага край на евтините китайски гуми

ЕС слага край на евтините китайски гуми

13 Юли, 2026 12:02 1 170 17

  • китай-
  • гуми-
  • китайски гуми-
  • внос

Европейската комисия налага мита върху вноса

ЕС слага край на евтините китайски гуми - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Веднага след широко отразяваното налагане на мащабни финансови санкции върху електромобили, произведени в Китай, Европейската комисия официално финализира тежки антидъмпингови мита, насочени към гумитe за леки автомобили и търговски превозни средства, внасяни директно от Китайската народна република. Тази мярка представлява мащабна защитна офанзива от страна на Брюксел, целяща да предпази историческото оперативно присъствие на европейските гиганти в производството на гуми като Michelin, Pirelli и Continental от агресивния приток на евтини източни вносни продукти, които от години систематично подбиват традиционните цени.

Между 2021 и 2024 година общият пазарен дял, завоюван от китайските гуми в Европейския съюз, скочи от 18 процента до внушителните 28 процента, като достигна своя връх с масивен приток от около 93 милиона броя само през 2024 година. При общ европейски потребителски пазар от около 336 милиона гуми за леки автомобили и лекотоварни превозни средства, това масивно завладяване на пазара предизвика бърза и обединена правна реакция от страна на Коалицията срещу нелоялния внос на гуми. Местната асоциация твърди, че китайските фирми агресивно изсипват стоките си на европейския пазар с огромни отстъпки, вариращи от 41 до 104 процента под истинската пазарна стойност, което поставя местните производствени мощности в уязвимо икономическо положение.

Съгласно окончателната регулаторна рамка, приета от Брюксел, финансовите санкции са структурирани така, че да засегнат с огромна сила производителите, които не сътрудничат. Производителите с големи обеми, като Shandong Yongsheng Rubber Group, заедно с всички китайски производители, които не са успели да регистрират сертификати за индивидуални ставки по време на първоначалната фаза на разследването през май 2025 година, сега са обложени с тежка митническа такса от 45,3 процента. Следвайки подобен законодателен подход като този на Европейската комисия по отношение на митата за електромобили, намалена тарифа от 24,4% беше приложена към конкретни износители, които активно сътрудничиха в рамките на механизма за търговска защита по време на 12-месечния процес на одит.

Тъй като тези защитни санкции се налагат директно върху суровата стойност на едро на вноса на всяка гума, а не върху крайната цена на дребно за потребителя, сегментът на бюджетните гуми от ниския клас се готви за значителен ценови шок. Данните от бранша сочат, че средната стойност на вноса на гума с произход от Китай, пристигаща в европейските пристанища през 2024 година, е била на изключително конкурентното ниво от 30,30 евро. Налагането на мито от 45,3% веднага добавя около 13,70 евро към базовата цена, докато дори намалената ставка за сътрудничество увеличава цената с приблизително 7,40 евро, без да се отчита задължителният данък върху добавената стойност. След като към уравнението се прибавят разходите за дистрибуция на едро, местните логистични такси и търговските маржове на дилърите, европейските купувачи могат да очакват да платят между 9 и 16 евро повече за гума, което на практика ще елиминира изключителното ценово предимство, от което преди се ползваха вносните бюджетни марки.

В един изключително нюансиран обрат някои глобални производители, които експлоатират производствени мощности на китайска територия, успяха да си осигурят „меко кацане“ от регулаторния чук на Комисията. Южнокорейската марка Hankook, която разполага с производствени мощности с голям капацитет в Китай, успешно договори митническа ставка от едва 4,3 процента. Европейските разследващи стигнаха до заключението, че макар местното производство на Hankook технически да отговаря на основните критерии за дъмпинг на продукти, позиционирането му в горния среден пазарен сегмент и значително по-високите средни единични цени не причиняват никаква съществена вреда на основния европейски промишлен сектор. Въпреки че китайските износители и европейските вносители продължават да предупреждават, че митата ще предизвикат незабавен изкуствен недостиг на продукти и ще повишат разходите за поддръжка за шофьорите с по-ниски доходи, Брюксел категорично отхвърли тези възражения, като подчерта, че запазването на вътрешните вериги на доставки и производствената инфраструктура на континента е по-важно от удобството на изкуствените, евтини канали за доставки.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    24 3 Отговор
    Хубаво, но като ще плащаме цени като за произведено в ЕССР, поне задължете европейските производители да си правят гумите в ЕССР, а не да плащаме премиум цена за гуми, правени в Малайзия.

    12:09 13.07.2026

  • 2 инж. Минчев

    22 3 Отговор
    Е, гати просто..ята. Момчета, сменяйте гумите, че това явно ще са последните китайчета.

    12:10 13.07.2026

  • 3 Частна република България

    21 3 Отговор
    След като не можем да се справим с източната конкуренция по друг начин почваме с мита. На гумите. На пратките от сайтове. На колите. Тези мита най вероятно ще отидат в ЕП за издръжка на евродепутатите или в 404 за зельо. . Но е показателно едно. ЕК по всякакъв начин се опитва да ни вдигне цената на всички стоки и да направи животът по скъп.

    Коментиран от #5

    12:14 13.07.2026

  • 4 някой

    14 2 Отговор
    значи всички в ес ще плащаме огромни цени,за всичко.....файда от ес

    12:15 13.07.2026

  • 5 Георги

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Частна република България":

    свободният пазар е много хубаво нещо, но само ако нямаш по-добър конкурент...

    12:17 13.07.2026

  • 6 Герги

    20 1 Отговор
    Така няма да се разберем,най лесно е да се прецакат клиентите.ОК спирате евтините китайски продукти,предложете алтернатива но НА ТЕЗИ ЦЕНИ...а не да плащаме десетки евро повече..Ако сте спряли гума за 50 евро примерно,предложете европейска на тази цена...в противен случай си е живо прецакване,под формата на загриженост...

    12:18 13.07.2026

  • 7 ЗА толкова години

    5 11 Отговор
    не се научухте каква е тактиакта на Китайците?! Заливат пазара с евтина стока и дъмпинг не цените, като продават дори под себестойност. Като засмучат пазара, цените им започват да пълзат нагоре.
    Също така, масовата китайска стока е със сравнително ниско качество, а качествените им стоки като цяло не отстъпват много по цена.
    Евтините им стоки са правени точно чупи-купи, но в доста от случаите в крайна сметка излиза по скъпо, от инвестициятата в една качествена стока.

    12:20 13.07.2026

  • 8 Баба Гошка

    5 14 Отговор
    Който си слага китайски гуми да бъде предупреден, че се правят от пластмаса, а не от каучук. И при първата мокра настилка или студ колата ви става на шейна. И можете да се претррепите заради "икононията" от евтини "гуми"

    Коментиран от #14

    12:21 13.07.2026

  • 9 ?????

    25 0 Отговор
    А гигантите като Michelin, Pirelli и Continental що не пробват да свалят цените?

    12:23 13.07.2026

  • 10 БАНко

    9 0 Отговор
    ТЕЖКО ИМ НА ЖИТЕЛИТЕ НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ЕВРОПА С НАЗНАЧЕНИТЕ БЕЗ ИЗБОРИ УРСЪСЕЛИЩА !!!

    12:31 13.07.2026

  • 11 Гарантирано от ЕС

    11 0 Отговор
    И така жителите на Европа стават "защитени" като плащат все повече мита, за им е по изгодно и социално да са по добре !!!!
    Блазяни, че и ние сме в кюпа ...........

    12:33 13.07.2026

  • 12 Лесно

    7 0 Отговор
    Правите си разходка до Одрин....

    12:33 13.07.2026

  • 13 Некой си

    9 0 Отговор
    Понеже ЕС вече години наред устойчиво е с отрицателен търговски баланс, единственият шанс да ЗАБАВИ, но не и да спре, индустриалния срив в Европа е налагането на мита и ограничаването на конкурентен внос.
    Това, разбира се, не помага на европейските производители, а единствено ощетява европейските подтребители.

    12:36 13.07.2026

  • 14 Частна република България

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Баба Гошка":

    Ами не зная как се произвеждат. 4 година вече карам с китайски. Долу- горе 40-50 х годишно. Смених два комплекта. Незнайни марки. Не съм имал проблеми. И много се ядосвам на познати който си вземат втора употреба премиум Мишелин или Пирели. Моята гума е по добра от всяка втора употреба

    12:42 13.07.2026

  • 15 Хаха

    3 0 Отговор
    Така, така, нищо евтино не трябва да остане в Европа

    12:50 13.07.2026

  • 16 Мерки

    2 0 Отговор
    Чрез административни мерки се отстраняват по-евтините алтернативи от пазара, за да могат монополистите да продължат да ни скубят... Демокрация и свободен пазар, ама друг път

    12:55 13.07.2026

  • 17 Тираджия

    0 0 Отговор
    Гледах един тест с премиум гуми за 150 евро и тези от Китай ,и да ви кажа ,че китайскате за 50 евра ударих в земята по всички показатели скъпите.

    12:55 13.07.2026