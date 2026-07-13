ЕС слага край на евтините китайски гуми

Веднага след широко отразяваното налагане на мащабни финансови санкции върху електромобили, произведени в Китай, Европейската комисия официално финализира тежки антидъмпингови мита, насочени към гумитe за леки автомобили и търговски превозни средства, внасяни директно от Китайската народна република. Тази мярка представлява мащабна защитна офанзива от страна на Брюксел, целяща да предпази историческото оперативно присъствие на европейските гиганти в производството на гуми като Michelin, Pirelli и Continental от агресивния приток на евтини източни вносни продукти, които от години систематично подбиват традиционните цени.

Между 2021 и 2024 година общият пазарен дял, завоюван от китайските гуми в Европейския съюз, скочи от 18 процента до внушителните 28 процента, като достигна своя връх с масивен приток от около 93 милиона броя само през 2024 година. При общ европейски потребителски пазар от около 336 милиона гуми за леки автомобили и лекотоварни превозни средства, това масивно завладяване на пазара предизвика бърза и обединена правна реакция от страна на Коалицията срещу нелоялния внос на гуми. Местната асоциация твърди, че китайските фирми агресивно изсипват стоките си на европейския пазар с огромни отстъпки, вариращи от 41 до 104 процента под истинската пазарна стойност, което поставя местните производствени мощности в уязвимо икономическо положение.

Съгласно окончателната регулаторна рамка, приета от Брюксел, финансовите санкции са структурирани така, че да засегнат с огромна сила производителите, които не сътрудничат. Производителите с големи обеми, като Shandong Yongsheng Rubber Group, заедно с всички китайски производители, които не са успели да регистрират сертификати за индивидуални ставки по време на първоначалната фаза на разследването през май 2025 година, сега са обложени с тежка митническа такса от 45,3 процента. Следвайки подобен законодателен подход като този на Европейската комисия по отношение на митата за електромобили, намалена тарифа от 24,4% беше приложена към конкретни износители, които активно сътрудничиха в рамките на механизма за търговска защита по време на 12-месечния процес на одит.

Тъй като тези защитни санкции се налагат директно върху суровата стойност на едро на вноса на всяка гума, а не върху крайната цена на дребно за потребителя, сегментът на бюджетните гуми от ниския клас се готви за значителен ценови шок. Данните от бранша сочат, че средната стойност на вноса на гума с произход от Китай, пристигаща в европейските пристанища през 2024 година, е била на изключително конкурентното ниво от 30,30 евро. Налагането на мито от 45,3% веднага добавя около 13,70 евро към базовата цена, докато дори намалената ставка за сътрудничество увеличава цената с приблизително 7,40 евро, без да се отчита задължителният данък върху добавената стойност. След като към уравнението се прибавят разходите за дистрибуция на едро, местните логистични такси и търговските маржове на дилърите, европейските купувачи могат да очакват да платят между 9 и 16 евро повече за гума, което на практика ще елиминира изключителното ценово предимство, от което преди се ползваха вносните бюджетни марки.

В един изключително нюансиран обрат някои глобални производители, които експлоатират производствени мощности на китайска територия, успяха да си осигурят „меко кацане“ от регулаторния чук на Комисията. Южнокорейската марка Hankook, която разполага с производствени мощности с голям капацитет в Китай, успешно договори митническа ставка от едва 4,3 процента. Европейските разследващи стигнаха до заключението, че макар местното производство на Hankook технически да отговаря на основните критерии за дъмпинг на продукти, позиционирането му в горния среден пазарен сегмент и значително по-високите средни единични цени не причиняват никаква съществена вреда на основния европейски промишлен сектор. Въпреки че китайските износители и европейските вносители продължават да предупреждават, че митата ще предизвикат незабавен изкуствен недостиг на продукти и ще повишат разходите за поддръжка за шофьорите с по-ниски доходи, Брюксел категорично отхвърли тези възражения, като подчерта, че запазването на вътрешните вериги на доставки и производствената инфраструктура на континента е по-важно от удобството на изкуствените, евтини канали за доставки.