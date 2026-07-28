Залезът на германския лукс в Китай

Сериозните сътресения на азиатския автомобилен пазар принудиха базираната в Инголщат компания драстично да преразгледа финансовите си очаквания, изправяйки се пред незапомнен натиск в световен мащаб.

Мрачни облаци надвисват над бъдещето на европейските премиум гиганти на най-големия автомобилен пазар в света. Според информирани източници от анализаторската агенция Bloomberg, германската компания Audi тихо пренаписва своите финансови разчети, подготвяйки се за осезаемо свиване на приходите и оперативната си печалба. Причината за този песимизъм се крие в системното охлаждане на интереса от страна на китайските купувачи към традиционните западни луксозни возила.

Първоначалните разчети на германския бранд за приходи в размер на 63 милиарда евро вече са коригирани надолу до далеч по-скромните 58 милиарда евро. Това сериозно съкращение от цели 5 милиарда евро показва ясно, че свиването на продажбите на азиатския континент не е временен застой, а трайна тенденция, която заплашва стабилността на целия премиум сектор.

Настоящата ситуация обаче далеч не засяга единствено марката с четирите ring-а. Целият елит на германското автомобилостроене премине през изключително тежък период. Сродни гиганти от ранга на Mercedes-Benz, BMW и Porsche изпитват идентични затруднения, опитвайки се да задържат позициите си в региона. Към силно влошеното търсене на изток се добавят и допълнителни глобални главоболия, свързани с повишаващите се мита за внос на американска земя, което допълнително притиска доходите на европейските концерни.