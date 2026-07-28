Залезът на германския лукс в Китай

Сериозните сътресения на азиатския автомобилен пазар принудиха базираната в Инголщат компания драстично да преразгледа финансовите си очаквания, изправяйки се пред незапомнен натиск в световен мащаб.
Мрачни облаци надвисват над бъдещето на европейските премиум гиганти на най-големия автомобилен пазар в света. Според информирани източници от анализаторската агенция Bloomberg, германската компания Audi тихо пренаписва своите финансови разчети, подготвяйки се за осезаемо свиване на приходите и оперативната си печалба. Причината за този песимизъм се крие в системното охлаждане на интереса от страна на китайските купувачи към традиционните западни луксозни возила.
Първоначалните разчети на германския бранд за приходи в размер на 63 милиарда евро вече са коригирани надолу до далеч по-скромните 58 милиарда евро. Това сериозно съкращение от цели 5 милиарда евро показва ясно, че свиването на продажбите на азиатския континент не е временен застой, а трайна тенденция, която заплашва стабилността на целия премиум сектор.
Настоящата ситуация обаче далеч не засяга единствено марката с четирите ring-а. Целият елит на германското автомобилостроене премине през изключително тежък период. Сродни гиганти от ранга на Mercedes-Benz, BMW и Porsche изпитват идентични затруднения, опитвайки се да задържат позициите си в региона. Към силно влошеното търсене на изток се добавят и допълнителни глобални главоболия, свързани с повишаващите се мита за внос на американска земя, което допълнително притиска доходите на европейските концерни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
11:20 28.07.2026
2 Пак полудяха
11:20 28.07.2026
3 Долу ЕС
11:22 28.07.2026
4 гост
Купуват с най-доброто съотношение цена - лукс, а защо не и качество. Не всичко китайско е "китайско"
11:26 28.07.2026
5 българина
11:27 28.07.2026
6 Д ги ожалиш -
11:32 28.07.2026
7 българина
11:34 28.07.2026
8 Долу ЕС
11:39 28.07.2026
9 Загрижените
Коментиран от #11
11:42 28.07.2026
10 ои8уйхътгрф
Жокер- през годините се стигаше до положение 65+% от печалбата на немците да идва от Китай... Сега от там изкарват под 20% от общата си печалба... Ако изобщо имат такава...
11:51 28.07.2026
11 Симеон
До коментар #9 от "Загрижените":Какви нови технологии от германците си видял скоро? Всички станаха меринджей, загрижени за природата, мигрантите и джендърите и изнесаха производството в Китай. Повечето немски марки само се водят немски, китайците им правят стоките. "Правено в Германия" отдавна не значи високо качество, а само безумно висока цена за посредствен продукт, от който е спестено от всичко.
11:57 28.07.2026
12 УдоМача
12:01 28.07.2026
13 Kaлпазанин
12:42 28.07.2026