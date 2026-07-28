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Залезът на германския лукс в Китай

Залезът на германския лукс в Китай

28 Юли, 2026 11:16 1 079 13

  • audi-
  • китай-
  • прогнози-
  • продажби

Audi свива прогнозите си с милиарди

Залезът на германския лукс в Китай - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сериозните сътресения на азиатския автомобилен пазар принудиха базираната в Инголщат компания драстично да преразгледа финансовите си очаквания, изправяйки се пред незапомнен натиск в световен мащаб.

Мрачни облаци надвисват над бъдещето на европейските премиум гиганти на най-големия автомобилен пазар в света. Според информирани източници от анализаторската агенция Bloomberg, германската компания Audi тихо пренаписва своите финансови разчети, подготвяйки се за осезаемо свиване на приходите и оперативната си печалба. Причината за този песимизъм се крие в системното охлаждане на интереса от страна на китайските купувачи към традиционните западни луксозни возила.

Първоначалните разчети на германския бранд за приходи в размер на 63 милиарда евро вече са коригирани надолу до далеч по-скромните 58 милиарда евро. Това сериозно съкращение от цели 5 милиарда евро показва ясно, че свиването на продажбите на азиатския континент не е временен застой, а трайна тенденция, която заплашва стабилността на целия премиум сектор.

Настоящата ситуация обаче далеч не засяга единствено марката с четирите ring-а. Целият елит на германското автомобилостроене премине през изключително тежък период. Сродни гиганти от ранга на Mercedes-Benz, BMW и Porsche изпитват идентични затруднения, опитвайки се да задържат позициите си в региона. Към силно влошеното търсене на изток се добавят и допълнителни глобални главоболия, свързани с повишаващите се мита за внос на американска земя, което допълнително притиска доходите на европейските концерни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    19 3 Отговор
    Ами да наблегнат на повече прайдове.🌈

    11:20 28.07.2026

  • 2 Пак полудяха

    14 2 Отговор
    Те в Германия се побъркаха,започнаха да убиват и гонят с полицаи!Ауди и ФОЛКСВАГЕН са най малкият проблем на тези същества!

    11:20 28.07.2026

  • 3 Долу ЕС

    16 1 Отговор
    първо кой каквото си направи, второ каквито си ги внесеш такава ти е държавта и последно, като слушаш само кравароюдейски ценности и безценности прокламирани от уолстриит нпо та, ще ревеш 100 г напред докато ти дойде акъла. Европа има само един шанс и никакъв друг, разпад на ЕС И НАТО., но запазване на шенген и търговския съюз!

    11:22 28.07.2026

  • 4 гост

    17 2 Отговор
    Те китайците не са снобари като източноевропейските комплексари.

    Купуват с най-доброто съотношение цена - лукс, а защо не и качество. Не всичко китайско е "китайско"

    11:26 28.07.2026

  • 5 българина

    11 1 Отговор
    като им падне още малко стандарта на живот. немския реотан може и да стопли. Г дина с мустаците ги е чакал 10 г да им дойде акъла да го изберат по финансови и икономически причини . Тук заради мащаба може да са нужни 20-30 г..... но накрая ЕС ще си отиде! добър замисъл, но кравароюдейско изпълнение, катастрофален резултат, съшия батак като Плаестина, Газа и израел....

    11:27 28.07.2026

  • 6 Д ги ожалиш -

    6 3 Отговор
    “Само” 58 милиарда щели да бъдат приходите им!!!

    11:32 28.07.2026

  • 7 българина

    8 3 Отговор
    кой е врагът в леглото на ЕС ? да се сетят сами .. не е Русия тя е под санкции извън леглото! когато открият кой е и го наритат и накажат, тогава ше обърнат тренда, но. не вярвам да се случи следващите 50 г

    11:34 28.07.2026

  • 8 Долу ЕС

    11 0 Отговор
    китай и сащ гледат на ес като един беден послушен пазар консуматор. Стигна се до тук по много причини, но всичко започват от ЕК овластени като цезари и центуриони чиновници, неизбирани от никой, ненаказуеми, неносеши отговорност пред никой, несменяеми, неотчиташи се пред никой. Служещи само на сащ и израел....

    11:39 28.07.2026

  • 9 Загрижените

    0 8 Отговор
    Не ги мислете германците.Те дърпат цял свят с новите си технологии и всички крадът от тях.Лошото е да не наблегнат на оръжие.

    Коментиран от #11

    11:42 28.07.2026

  • 10 ои8уйхътгрф

    6 0 Отговор
    Отваряте тубата и търсите "Gilevich Sergey" и си пускате сравнението между L6 и Q5- има го видеото и на руски, има го и на английски... Това трябва да ви е достатъчно да схванете що немците яко го закъсаха в Китай...
    Жокер- през годините се стигаше до положение 65+% от печалбата на немците да идва от Китай... Сега от там изкарват под 20% от общата си печалба... Ако изобщо имат такава...

    11:51 28.07.2026

  • 11 Симеон

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Загрижените":

    Какви нови технологии от германците си видял скоро? Всички станаха меринджей, загрижени за природата, мигрантите и джендърите и изнесаха производството в Китай. Повечето немски марки само се водят немски, китайците им правят стоките. "Правено в Германия" отдавна не значи високо качество, а само безумно висока цена за посредствен продукт, от който е спестено от всичко.

    11:57 28.07.2026

  • 12 УдоМача

    2 2 Отговор
    Е как??? Това на снимката например е по-грозно и от китайка бре!!

    12:01 28.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Няма значение ,китайският лукс все повече нали се усеща в Европа ,15 000 на улицата всеки месец ,тези които трябва да отиват в Китай да бачкат ,ама там щели да приемат доказани само мъже или жени ,а не дето до обяд му било кеф да е мъж а следобед жена ,ще трябва да свикват и китайските закони

    12:42 28.07.2026