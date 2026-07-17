От Mercedes заявяват: "Електромобилите са най-големите провали в историята на компанията"

Амбициозната и изключително скъпа офанзива на Mercedes-Benz в света на електрическата мобилност продължава да се пропуква под натиска на суровата пазарна реалност. След години на агресивно налагане на батерийни алтернативи и опити да убедят традиционните си клиенти, че звукът от изгорели газове може да бъде заменен от дигитални симулации, дори най-високопоставените фигури в германския гигант започнаха открито да изразяват своето разочарование. Напрежението в Щутгарт е достигнало точка на кипене, а повод за поредния сериозен трус се оказа дългоочакваният изцяло електрически наследник на спортната икона AMG GT 4-Door, както разкрива в свой материал изданието Motor1.

Вътрешни източници от кухнята на немския производител изваждат наяве шокиращи настроения в управителния съвет. Високопоставен мениджър без заобикалки заявява пред авторитетното германско списание Manager Magazin (цитирано първоначално от платформата The Autopian), че този скъпоструващ спортист на ток „изобщо не трябваше да съществува“. Проблемът обаче не е в липсата на инженерна прецизност, а във факта, че проектът е преминал точката, от която няма връщане назад. За разлика от конкуренти като Honda, които бързо прежалиха милиарди инвестиции и замразиха три от бъдещите си електрически платформи, Mercedes се оказа твърде дълбоко в капана на разработката. Само за създаването на спортната платформа за електрическите AMG модели германците вече бяха изпепелили над 1 милиард долара, което направи спирането на проекта икономическо самоубийство.

Тази сума обаче изглежда почти нищожна на фона на колосалните разходи за разработката на огромните SUV модели EQS и EQE, които според публикациите възлизат на приблизително 5 милиарда евро. Цялата стратегия за създаването на луксозното електрическо семейство EQ бе инициирана и силно форсирана от главния изпълнителен директор Ола Калениус. Негова основна цел беше да преследва стремглавия ръст на акциите на Tesla, нагаждайки вековната история на марката към бързо преходната мода на Уолстрийт. Резултатът от това прибързано решение обаче се оказа отрезвяващ шамар.

Според подробния доклад на германското издание Manager Magazin, катастрофалният спад на продажбите на моделите от гамата EQ през 2024 година с цели 90% е показал недвусмислено, че луксозната публика категорично отхвърля тези пластмасови и безлични форми. Вътре в компанията тези модели вече открито се дефинират като „най-големите провали в историята на марката“, споделя пред медията неназованият директор. Все пак, за да не бъде загубата пълна, Mercedes се опитва да пренастрои компаса си в движение. Анализаторите допълват, че новият електрически CLA, който вече е на пазара с далеч по-приемлива цена, както и луксозният ван VLE за американския пазар, са първите плахи опити на бранда да излезе от капана, в който сам се натика с експериментите си от висок клас.