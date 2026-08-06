BMW даде старт на производството на новото i3

BMW официално даде старт на серийното производство на изцяло новото i3 в историческия си завод в Мюнхен. След стартирането на предварителните поръчки в средата на юни, което предизвика голямо търсене от страна на клиентите, сглобяващите линии вече работят с бързо нарастваща производителност, за да отговорят на първоначалните резервации. Пускането на модела представлява дълбоко символична промяна за завода, който от 1975 година насам е произвел над девет милиона емблематични автомобила от 3 Series.

Електрическият седан е вторият специализиран модел, изграден върху архитектурата „Neue Klasse“ на BMW, превръщайки комплекса в Мюнхен в оперативен образец за глобалното производствено присъствие на автомобилния производител. Членът на управителния съвет, отговарящ за производството, Раймънд Витман подчерта, че обединяването на централата, отдела за научноизследователска и развойна дейност и сглобяването под един покрив създава безценна верига за обратна връзка, гарантираща, че поуките от пускането на „Neue Klasse“ ще подобрят директно ефективността в цялата международна мрежа от заводи на BMW.

Инженерните екипи и мениджърите на завода също успяха да намалят производствените разходи с още 10 процента в завода чрез по-тясна интеграция с доставчиците, оптимизирано цифрово планиране и повишена автоматизация на производствените линии. Настоящият сглобяващ цикъл представлява последната преходна фаза за историческия обект. От следващата 2027 година заводът в Мюнхен ще завърши пълната си еволюция към електромобили, като напълно прекрати сглобяването на автомобили с двигатели с вътрешно горене, за да произвежда изключително превозни средства с нулеви емисии.