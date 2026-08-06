BMW даде старт на производството на новото i3

BMW официално даде старт на серийното производство на изцяло новото i3 в историческия си завод в Мюнхен. След стартирането на предварителните поръчки в средата на юни, което предизвика голямо търсене от страна на клиентите, сглобяващите линии вече работят с бързо нарастваща производителност, за да отговорят на първоначалните резервации. Пускането на модела представлява дълбоко символична промяна за завода, който от 1975 година насам е произвел над девет милиона емблематични автомобила от 3 Series.
Електрическият седан е вторият специализиран модел, изграден върху архитектурата „Neue Klasse“ на BMW, превръщайки комплекса в Мюнхен в оперативен образец за глобалното производствено присъствие на автомобилния производител. Членът на управителния съвет, отговарящ за производството, Раймънд Витман подчерта, че обединяването на централата, отдела за научноизследователска и развойна дейност и сглобяването под един покрив създава безценна верига за обратна връзка, гарантираща, че поуките от пускането на „Neue Klasse“ ще подобрят директно ефективността в цялата международна мрежа от заводи на BMW.
Инженерните екипи и мениджърите на завода също успяха да намалят производствените разходи с още 10 процента в завода чрез по-тясна интеграция с доставчиците, оптимизирано цифрово планиране и повишена автоматизация на производствените линии. Настоящият сглобяващ цикъл представлява последната преходна фаза за историческия обект. От следващата 2027 година заводът в Мюнхен ще завърши пълната си еволюция към електромобили, като напълно прекрати сглобяването на автомобили с двигатели с вътрешно горене, за да произвежда изключително превозни средства с нулеви емисии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 млад еврас
Коментиран от #2, #3, #5
20:27 06.08.2026
2 Има ли нещо
До коментар #1 от "млад еврас":Което да не си работил и да не знаеш?
20:49 06.08.2026
3 това е гаранция
До коментар #1 от "млад еврас":че излизат качествени машини
21:24 06.08.2026
4 Фен
Вървят към дъното
Коментиран от #6, #8
21:28 06.08.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "млад еврас":Кога китайци направят кола като БМВ ела ми се обади.
В Германия не са ползват китайски роботи в автомобилостроенето, ама ти откъде да знаеш.
Коментиран от #9
21:31 06.08.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Фен":Гледам в БГ китайски коли почти нема.
Баварци колкото щеш. Що ли?????
21:32 06.08.2026
7 Българин
23:06 06.08.2026
8 Ахъм
До коментар #4 от "Фен":Към кое дъно? Нещо не смогват с поръчките на ix3, чака се доста.
00:27 07.08.2026
9 Хм...
До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не че БМВ са надеждни, ни китайците наистина има още доста да наваксват
00:29 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Имат Пари Правят !
Не се Знае !
09:15 07.08.2026