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BMW даде старт на производството на новото i3

BMW даде старт на производството на новото i3

6 Август, 2026 20:22 1 850 11

  • bmw-
  • i3.производство-
  • мюнхен

Първите доставки към клиенти се очакват през следващите месеци

BMW даде старт на производството на новото i3 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW официално даде старт на серийното производство на изцяло новото i3 в историческия си завод в Мюнхен. След стартирането на предварителните поръчки в средата на юни, което предизвика голямо търсене от страна на клиентите, сглобяващите линии вече работят с бързо нарастваща производителност, за да отговорят на първоначалните резервации. Пускането на модела представлява дълбоко символична промяна за завода, който от 1975 година насам е произвел над девет милиона емблематични автомобила от 3 Series.

Електрическият седан е вторият специализиран модел, изграден върху архитектурата „Neue Klasse“ на BMW, превръщайки комплекса в Мюнхен в оперативен образец за глобалното производствено присъствие на автомобилния производител. Членът на управителния съвет, отговарящ за производството, Раймънд Витман подчерта, че обединяването на централата, отдела за научноизследователска и развойна дейност и сглобяването под един покрив създава безценна верига за обратна връзка, гарантираща, че поуките от пускането на „Neue Klasse“ ще подобрят директно ефективността в цялата международна мрежа от заводи на BMW.

Инженерните екипи и мениджърите на завода също успяха да намалят производствените разходи с още 10 процента в завода чрез по-тясна интеграция с доставчиците, оптимизирано цифрово планиране и повишена автоматизация на производствените линии. Настоящият сглобяващ цикъл представлява последната преходна фаза за историческия обект. От следващата 2027 година заводът в Мюнхен ще завърши пълната си еволюция към електромобили, като напълно прекрати сглобяването на автомобили с двигатели с вътрешно горене, за да произвежда изключително превозни средства с нулеви емисии.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад еврас

    5 7 Отговор
    БМВ е китайски завод с емигранти работници и немски собственици, е поне основния пакет акции, всичко вътре е made in china, кикитата идват да им сменят софтуера, да им настройват роботизираните линии и да ги ремонтират, кажат ли кикитата и заводите спират на секундата, не са решили не са ги спрели, работил съм в БМВ та зная и съм го видял.

    Коментиран от #2, #3, #5

    20:27 06.08.2026

  • 2 Има ли нещо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "млад еврас":

    Което да не си работил и да не знаеш?

    20:49 06.08.2026

  • 3 това е гаранция

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "млад еврас":

    че излизат качествени машини

    21:24 06.08.2026

  • 4 Фен

    3 3 Отговор
    Все по-грозни
    Вървят към дъното

    Коментиран от #6, #8

    21:28 06.08.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "млад еврас":

    Кога китайци направят кола като БМВ ела ми се обади.
    В Германия не са ползват китайски роботи в автомобилостроенето, ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #9

    21:31 06.08.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Гледам в БГ китайски коли почти нема.
    Баварци колкото щеш. Що ли?????

    21:32 06.08.2026

  • 7 Българин

    2 1 Отговор
    Аз не съм виждал човек да иска да има БМВ! За това са филирали преди десетилетия!

    23:06 06.08.2026

  • 8 Ахъм

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Към кое дъно? Нещо не смогват с поръчките на ix3, чака се доста.

    00:27 07.08.2026

  • 9 Хм...

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не че БМВ са надеждни, ни китайците наистина има още доста да наваксват

    00:29 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Имат Пари Правят !

    2 0 Отговор
    Кво ще Стане !

    Не се Знае !

    09:15 07.08.2026