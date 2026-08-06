Mercedes представи най-достъпния AMG GT 4-Door

Mercedes-AMG разширява гамата си от електрически флагмани, като въвежда по-достъпен модел за влизане в семейството на автомобилите с висока производителност. Позициониран точно под GT 55 и GT 63 с три електродвигателя, новият AMG GT 53 4-Door Coupe се лишава от един електродвигател в замяна на значително по-ниска цена и огромен скок в пробега при ежедневна употреба. Докато GT 55 с мощност 600 kW (816 PS) и чудовищният GT 63 с 860 kW (1 169 PS) се състезават с топ моделите Porsche Taycan Turbo, този по-достъпен GT 53 с два електродвигателя е насочен директно към Taycan 4S.

Въпреки че отстъпва на своите тримоторни събратя, GT 53 в никакъв случай не е автомобил за бавно шофиране. Двата електрически мотора осигуряват обща мощност от 400 kW (544 PS) и 800 Nm въртящ момент, предавани директно към всичките четири колела, като ускоряват седана от 0 до 100 km/h за 3,9 секунди, или за 3,5 секунди при старт. Това може да звучи скромно в сравнение с изумителния спринт на GT 63 за 2,4 секунди, но GT 53 все пак наследява пълния набор от екстри, включително задвижване на всички колела, динамично векториране на въртящия момент и адаптивно въздушно окачване. Максималната скорост е 230 км/ч в стандартната версия, макар че изборът на AMG Driver’s Package повишава тавана на максималната скорост до 250 км/ч.

Истинската новина за потенциалните купувачи обаче се крие в ефективността. Като запазва огромния акумулаторен пакет с използваема енергия от 106 kWh и 800-волтовата архитектура, но премахнаха третия задвижващ мотор, инженерите успяха да увеличат пробега по WLTP до впечатляващите 809 км. Производителността при зареждане остава също толкова зашеметяваща, като максималната мощност при бързо зареждане с постоянен ток достига 600 kW. При свързване към достатъчно бърза станция батерията може да добави над 534 км пробег само за 10 минути, което прави спирките по магистралата практически мигновени.

Вместо да повтаря дълбокия, синтезиран рев на V8 от флагманския GT 63, GT 53 въвежда специално създаден акустичен подпис, който дигитализира прочутия турбокомпресиран редови шестцилиндров двигател на AMG. Шофьорите все още могат да превключват чрез симулирани лостчета за превключване на предавките, за да имитират традиционната динамика на двигателя с вътрешно горене по криволичести пътища. Докато флагманският GT 63 струва около 196 350 евро, а моделът от среден клас GT 55 – 154 700 евро, новият GT 53 влиза в надпреварата с много по-разумната цена от 115 430 евро в Германия.