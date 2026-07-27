BYD се подготвя да мине бариерата от 500 км/ч със сериен автомобил

След като достигна изумителните 496,22 км/ч, BYD официално обяви, че Yangwang U9 Xtreme, ще се завърне на пистата през ноември тази година, като целта му е категорично да преодолее бариерата от 500 км/ч.

Смелата декларация дойде директно от вицепрезидента на BYD, Стела Ли, по време на Goodwood Festival of Speed, където бяха разкрити инженерните телеметрични данни от предишното изпитание. Според екипа за разработка тест-пилотът Марк Басенг все още е имал на разположение около 1,5 секунди за ускорение с пълна газ, преди протоколите за безопасност да наложат натискане на спирачките преди високоскоростния наклон на пистата. Този неизползван резерв даде на техниците на BYD всички необходими доказателства, че четиримоторният „звяр“ разполага със значително по-голяма скорост, която чака да бъде отключена.

Опитът за висока скорост е насрочен да се състои отново в центъра за автомобилни тестове „Automotive Testing Papenburg“ в Германия. Именно на същия този 12,3-километров овал за висока скорост U9 Xtreme първоначално детронира Bugatti Chiron Super Sport 300+, като надмина неговата отметка от 490,5 км/ч, утвърждавайки купето с батерийно задвижване като безспорен крал на серийните автомобили в спринта по права линия.

За да постигне такива екстремни физически показатели, U9 Xtreme разчита на силно модифицирана версия на четиримоторната задвижваща система e4 на BYD, която осигурява зашеметяващите 2 220 kW, или почти 3 000конски сили. Технологията за векторно разпределение на въртящия момент следи и регулира подаването на мощност към всяко колело до 100 пъти в секунда, докато специализирана двойна охладителна система предпазва батерийния пакет Blade при безмилостни условия на пълно натоварване. В съчетание с агресивната аеродинамика, която включва дълбок преден сплитер от карбон, специално изработен заден дифузьор и масивно задно крило с форма на лебедова шия, U9 Xtreme е напълно подготвен да влезе в историята, когато през ноември отвори педала на газта докрай на пистата.