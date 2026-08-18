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Шакира обеща да възстанови поне 10 училища, срутени от земетресението в Колумбия (СНИМКИ)

Шакира обеща да възстанови поне 10 училища, срутени от земетресението в Колумбия (СНИМКИ)

18 Август, 2026 17:31 532 4

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  • училища-
  • колумбия-
  • възстановяване-
  • земетресение

Звездата направи изненадващо посещение в Кибдо, столицата на департамента Чоко, където посети засегнати училища

Шакира обеща да възстанови поне 10 училища, срутени от земетресението в Колумбия (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Колумбийската певица Шакира обеща да помогне за възстановяването на най-малко 10 училища в силно засегнатия от земетресението департамент Чоко, предаде Асошиейтед прес.

Музикалната звезда направи изявлението при изненадващо посещение в Кибдо, столицата на департамента Чоко, където посети засегнати училища, разговаря с ученици и се снима с тях, пише БТА.

Шакира обеща да възстанови поне 10 училища, срутени от земетресението в Колумбия (СНИМКИ)

„Това, което ме тревожи най-много, е, че училищата не се възстановяват, след като тази извънредна ситуация приключи“, каза Шакира пред журналисти. „Всеки ден, в който децата не ходят на училище, е ден, в който пропускат бъдещето си.“

Шакира беше придружена от филантропа Хауърд Бъфет, син на американския милиардер Уорън Бъфет. Фондацията на Хауърд Бъфет ще работи съвместно с фондацията на Шакира Pies Descalzos („Боси крака“) по възстановяването на училищата.

По време на посещението бяха обявени и дарения от по 500 000 щатски долара от организациите Global Citizen и Live Nation.

Шакира обеща да възстанови поне 10 училища, срутени от земетресението в Колумбия (СНИМКИ)

Земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси Западна Колумбия на 10 август, е причинило значителни разрушения. По данни на властите са загинали най-малко 287 души, разрушени са над 26 000 жилища, а 194 души се водят изчезнали.

В Чоко са разрушени най-малко 3100 жилища, а засегнатите образователни обекти са над 265, сочат данни на регионалните власти. Районът е един от най-бедните в Колумбия и има сериозни проблеми с транспортната и комуникационната инфраструктура, което затруднява оценяването на щетите и доставянето на хуманитарна помощ.

Фондацията на Шакира работи в Чоко от 22 години и управлява две училища в региона. Певицата заяви, че възнамерява да насочи личните си усилия и към възстановяването на местен технологичен университет.

Шакира обеща да възстанови поне 10 училища, срутени от земетресението в Колумбия (СНИМКИ)

Наскоро Шакира заедно с други музикални звезди изнесе концерт в Маями в подкрепа на пострадалите от последните земетресения във Венецуела и Колумбия.

Шакира е дългогодишен поддръжник на инициативи, свързани с образованието в Колумбия. Нейната фондация се занимава с осигуряването на достъп до образование за деца и младежи в страната, пише още Асошиейтед прес.


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  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Шакира сега койяебе?

    Коментиран от #4

    17:57 18.08.2026

  • 4 Как ...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    ...кой, Аз.....нещо да ......

    18:22 18.08.2026