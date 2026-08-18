Основни правила за управление на автомобил в гъста мъгла

Мъглата е сред най-коварните метеорологични явления за всеки водач, тъй като драстично ограничава видимостта и превръща дори познатия път в рисково трасе. Основният проблем при попадане в гъст воден воал е свързан с оптичната илюзия, която той създава.

Влагата и разсейването на светлината изкривяват възприятията на човешкото око, карайки силуетите на предходните автомобили и препятствията да изглеждат значително по-далеч, отколкото са в действителност. Това фалшиво усещане за безопасност скъсява критично времето за reaкция при внезапно спиране.

При силно намалена видимост спазването на ниска скорост от порядъка на 20–30 км/ч и драстичното увеличаване на дистанцията са първите задължителни стъпки. Изборът на правилно осветление също е от решаващо значение за безопасността. Фаровете за мъгла са проектирани с широк и нисък светлинен сноп, който подсича гъстия слой влага близо до асфалта, вместо да се отразява в него.

Включването на дълги светлини в подобна ситуация е сериозна грешка, тъй като мощният лъч се отразява от водните капки и създава така наречената „бяла стена“, която напълно заслепява самия шофьор. Задната светлина за мъгла и аварийните мигачи също са изключително полезни, тъй като пулсиращата оранжева светлина се забелязва много по-бързо от стандартните червени габарити от бързо приближаващите отзад автомобили.

От физична гледна точка мъглата не просто намалява видимостта, но и променя коефициента на сцепление с пътната настилка. Микроскопичните водни капчици се кондензират върху асфалта и образуват тънък хлъзгав и влажен филм, който по свойства се доближава до лек дъжд или роса. При такива условия всяко рязко натискане на спирачката или рязка смяна на лентата може лесно да провокира загуба на сцепление и поднасяне.

Затова плавните движения с волана, постепенното намаляване на скоростта с помощта на двигателната спирачка и пълното отказване от изпреварвания са ключовите елементи за предотвратяване на верижни сблъсъци в условия на критично лоша видимост.