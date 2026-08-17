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Подробно за новата C-Class с ДВГ

Подробно за новата C-Class с ДВГ

17 Август, 2026 17:50 571 0

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Mercedes представи обновена версия на компактния модел

Подробно за новата C-Class с ДВГ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz се опитва да осъществи мащабна реорганизация на своята емблематична гама C-Class, като по същество разделя модела между две различни платформи. Малко след като станахме свидетели на премиерата на изцяло електрическия модел, Mercedes разкри и традиционния модел с двигател с вътрешно горене, който претърпява това, което марката нарича най-всеобхватното си обновяване в средата на жизнения цикъл до момента. Отпред както новопредставеният C-Class Electric, така и значително преработените бензинови и хибридни варианти са оборудвани с изпъкващи предни решетки, украсени със звезди – сега предлагани с осветена външни очертания, за да няма никакво съмнение относно родословието на автомобила. Освен новата, привличаща вниманието предна част и характерните дневни светлини, шасито получава пренастроени амортисьори и опция за задно завиване, предназначено да подобри влизането в завоите, като поддържа представителната лимузина в конкурентна форма срещу 3 Series на BMW.

Подробно за новата C-Class с ДВГ

Във вътрешността, производителят от Щутгарт прави леки ергономични компромиси, без да се отказва от своята визия за „цифровото на първо място“. В голяма победа за тактилната използваемост инженерите започнаха да се отказват от досадните сензорни бутони на волана, като възстановиха физически въртящ се бутон за регулиране на силата на звука до огромния централен вертикален екран. Софтуерният пакет претърпява мащабна преработка, задвижвана от AI асистент, способен на контекстуални разговори и медийни препоръки.

Подробно за новата C-Class с ДВГ

Обновеният модел запазва специалните варианти с дизелови двигатели – C200d и C250d с мощност съответно 170 конски сили и 200 конски сили.За шофьорите, търсещи сериозна динамика, съчетана с ефективността на plug-in хибрида, Щутгарт представя привличащия вниманието модел C400e. Надграждайки референтната стойност от 313 конски сили на излизащия от производство C300e, новият C400e повишава комбинираната мощност до 395 конски сили. Този драматичен скок в мощността придава на електрифицирания C-Class сериозна динамика, като без усилие съчетава незабавния електрически въртящ момент в ниските обороти с тягата на двигателя с вътрешно горене във високите обороти.

Подробно за новата C-Class с ДВГ

Под пода на C400e се намира батерия с капацитет 19,5 kWh, която осигурява до 100 км/ч пробег изцяло на електроенергия при пълно зареждане. Макар този пробег в чисто електрически режим да е леко намален в сравнение с предишната архитектура, новият PHEV компенсира това със значително подобрена телеметрия за зареждане. Собствениците могат да зареждат чрез стандартни домашни стенни зарядни станции с променлив ток (AC) с мощност 11 kW или да използват мощни бързи зарядни станции с постоянен ток (DC) с мощност 55 kW по пътя, което позволява бързо зареждане с високо напрежение, което свежда до минимум престоите при по-дълги пътувания.


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