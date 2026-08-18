СО: Данните за качеството на въздуха в София се стабилизират

Във връзка със задимяването в София, предизвикано от мащабни горски пожари в Република Сърбия, Столичната община информира, че ситуацията с качеството на атмосферния въздух в града се подобрява.

Динамика на показателите: Според официалните данни от Националната система за мониторинг на МОСВ и Мобилната автоматична станция на Столичната община, между 12:00 и 13:00 часа е регистриран моментен пик в нивата на фини прахови частици (ФПЧ10). Най-високи стойности са отчетени в АИС „Надежда“, където в 12:00 ч. часовата концентрация е достигнала 100 µg/m³, при средноденонощна норма от 50 µg/m³

Към 15:00 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг:

АИС „Надежда“: нивата са спаднали до 56.56 µg/m³.

АИС „Дружба“ и АИС „Младост“: съответно 46.26 µg/m³ и 42.9 µg/m³

АИС „Павлово“: 38.33 µg/m³.

Мобилна автоматична измервателна станция (Цар Освободител): 48.46 µg/m³.

Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават трайно в рамките на нормативните изисквания.

Метеорологична прогноза: По данни на НИМХ, задимяването е пренесено над Софийската котловина от силен северозападен вятър и вследствие на големи пожари в съседна Сърбия. Експертната прогноза е благоприятна – вятърът ще продължи със същата посока и интензитет до утре по обяд, което ще подпомогне пълното и трайно разсейване на замърсителите от приземния въздушен слой.

Столичната община продължава непрекъснатия мониторинг и ще предоставя актуална информация при всяка промяна в обстановката. Съветват се гражданите да преустановят престоя на открито и да затворят прозорците на домовете си в случай, че усетят повторно задимяване.



Данните за въздуха можете да следите на официалната платформа в страницата на Столичната община.