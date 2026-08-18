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СО: Данните за качеството на въздуха в София се стабилизират

СО: Данните за качеството на въздуха в София се стабилизират

18 Август, 2026 17:21 776 8

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Очаква се трайно разсейване на задимяването

СО: Данните за качеството на въздуха в София се стабилизират - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка със задимяването в София, предизвикано от мащабни горски пожари в Република Сърбия, Столичната община информира, че ситуацията с качеството на атмосферния въздух в града се подобрява.

Динамика на показателите: Според официалните данни от Националната система за мониторинг на МОСВ и Мобилната автоматична станция на Столичната община, между 12:00 и 13:00 часа е регистриран моментен пик в нивата на фини прахови частици (ФПЧ10). Най-високи стойности са отчетени в АИС „Надежда“, където в 12:00 ч. часовата концентрация е достигнала 100 µg/m³, при средноденонощна норма от 50 µg/m³

Към 15:00 часа измерванията показват тенденция към намаляване на концентрациите във всички пунктове за мониторинг:

АИС „Надежда“: нивата са спаднали до 56.56 µg/m³.

АИС „Дружба“ и АИС „Младост“: съответно 46.26 µg/m³ и 42.9 µg/m³

АИС „Павлово“: 38.33 µg/m³.

Мобилна автоматична измервателна станция (Цар Освободител): 48.46 µg/m³.

Всички останали наблюдавани показатели – озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид – остават трайно в рамките на нормативните изисквания.

Метеорологична прогноза: По данни на НИМХ, задимяването е пренесено над Софийската котловина от силен северозападен вятър и вследствие на големи пожари в съседна Сърбия. Експертната прогноза е благоприятна – вятърът ще продължи със същата посока и интензитет до утре по обяд, което ще подпомогне пълното и трайно разсейване на замърсителите от приземния въздушен слой.

Столичната община продължава непрекъснатия мониторинг и ще предоставя актуална информация при всяка промяна в обстановката. Съветват се гражданите да преустановят престоя на открито и да затворят прозорците на домовете си в случай, че усетят повторно задимяване.

Данните за въздуха можете да следите на официалната платформа в страницата на Столичната община.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    5 1 Отговор
    върна се Bунята дето си я има по принцип у шопето

    радвайте се

    17:40 18.08.2026

  • 3 Шопо

    3 0 Отговор
    Яле го те, кво думах целио ден. Сичко си е като кво си беше.

    17:58 18.08.2026

  • 4 Ура

    3 1 Отговор
    Чичо Румен ни спаси от сръпския димиляк. Дишайте свободно дебили, Чичо Румен бди над нас.

    18:11 18.08.2026

  • 5 Василеску

    1 0 Отговор
    Да, ако сърбите загасят пожара.

    18:23 18.08.2026

  • 6 Здравко

    1 0 Отговор
    Да удари терора от двукраките хлебарки Филиповски ,дано !

    18:26 18.08.2026

  • 7 Бай Тошо

    0 0 Отговор
    Верно че Чичо Румен май ми е некакъв син, добре е усвоил тезисите ми докато е бил в аскера. Само малко да се наведе докато отмине димиляка в София.

    Коментиран от #8

    18:34 18.08.2026

  • 8 Унукята Терзиев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Тошо":

    Чичо Румене, аз ще поема удара и ще пусна дизелите да праят шлейф в центъро докато отмине тоя зор. Ти дерзай по тезисите на Дедо.

    18:38 18.08.2026

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