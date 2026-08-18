Voyah пресъздаде култовата реклама на Шумахер и SLS преминаващ в тунел, но с "джип" тежащ 2.6 тона (ВИДЕО)

Voyah, луксозното подразделение за електромобили на Dongfeng, организира зрелищно шоу, предизвикващо гравитацията, в затворен тестов тунел в Ухан, като прекара новия си електрически SUV Passion S с тегло 2,6 тона през пълна 360-градусова обиколка по тавана. В пряк поклон към легендарната и безкрайно обсъждана реклама на Mercedes-Benz SLS AMG от 2010 година с участието на Михаел Шумахер, китайският автомобилен производител се зае да докаже, че това, което дълго време се смяташе за ловка компютърна графика, може да бъде постигнато в реалния свят с немодифициран, серийно произведен кросоувър с електрическо задвижване.

Физичните закони, управляващи маневрата, не оставяха абсолютно никакво място за грешка от страна на водача. Навлизайки в извитата бетонна рампа с около 130 км/ч (80 мили/ч), като поддържа постоянен ъгъл на завиване от 16 градуса, водачът разчиташе на неумолимата центростремителна сила, за да притисне тежкия 2 580 кг автомобил към свода на тунела, като по този начин гарантира, че нормалното натоварване на гумите лесно надвишава гравитацията в най-високата точка на завоя. Оборудван с двумоторна задвижваща система, генерираща 637 конски сили (475 kW) и 765 Nm въртящ момент, Passion S използва мигновеното и неизчерпаемо подаване на мощност от своята 800-волтова архитектура на силициев карбид, за да поддържа критичната скорост, тъй като дори и най-малко забавяне би изпратило електромобила встрани.

Предвиждайки широко разпространен скептицизъм от страна на общност, свикнала с дигитални трикове, Voyah опроверга ранните съмнения, като публикува необработен видеозапис, заснет с един кадър, проследяващ пробега от входа до изхода. За да затвърди още повече автентичността си, марката позволи да циркулира изтекъл клип, показващ камуфлиран прототип, падащ от тавана по време на по-ранни изпитания в процес на разработка, доказвайки реалните рискове, свързани с това. Voyah твърди, че подвигът е бил осъществен без структурни модификации или олекотяване на конструкцията, като пълният акумулаторен пакет и интелигентните сензори за шофиране на автомобила са останали непокътнати.