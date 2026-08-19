Подобряване на качеството на въздуха в Западна България, нивата на замърсяване спадат

Подобрени показатели на въздуха в страната отчитат сензорите на различните системи за проследяване, предаде БНТ.

В Кюстендил, според данните на Еър Куолити е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още се отчитат близки до опасните нива. В София нивото на фини прахови частици е в норма. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман още вчера уредите показват, че няма завишения на вредните емисии.

За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух вече е поставена мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман.

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По данни на РИОСВ вчера около обяд в автоматичната измервателна станция в столичния квартал „Надежда“ е отчетена стойност от около 100 микрограма на кубичен метър фини прахови частици. Последното измерване тази сутрин около 5:00 часа е 21 микрограма на кубичен метър. Посочената средноденонощна норма за показателя е 50 микрограма на кубичен метър.

Към момента измерванията в пунктовете на територията на София не показват превишение на нормата.

Заради ситуацията вчера бе разположена и мобилна станция за измерване на качеството на въздуха в Драгоман. Около 16:00 часа тя е отчела стойност от приблизително 42 микрограма на кубичен метър.

От РИОСВ уточниха, че измерените показатели към момента са в норма. Експертите обаче не дават самостоятелна оценка за здравния риск, тъй като той се определя от компетентните здравни институции.