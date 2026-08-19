Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев съобщи във "Фейсбук", че е връчил акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. „За мен беше чест да връча акредитивните си писма на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна на президента Зеленски само 20 дни след пристигането ми в Киев – свидетелство за важната регионална роля на България“, написа Кръстев.
По неговите думи президентът Зеленски е изтъкнал добрите отношения между България и Украйна и високото ниво на политическия диалог между двете страни, свидетелство за което са честите му работни срещи с премиера Радев. На тях премиерът Радев е представил конкретни предложения за развитие на икономическото сътрудничество, включително в областта на енергетиката. Президентът Зеленски специално отбеляза предложението за развитие на Вертикалния газов коридор, което той лично подкрепя, допълни Кръстев.
Зеленски е обърнал внимание на исторически добрите взаимоотношения между нашите народи и специално внимание на ролята на България за сигурността на Черно море. Кръстев е изразил готовност за задълбочаване и развитие на двустранния политически диалог, за разширяване на икономическото сътрудничество и продължаване на съвместната работа по конкретни практически проекти, основани на взаимноизгодно сътрудничество.
Посланикът на България в Украйна е потвърдил готовността на правителството да работи ускорено за развитие на сътрудничеството в областта на енергетиката. Кръстев е заявил, че сме готови за съвместни консултации за намиране на начини за повишаване на нивото на транзита на природен газ през България в посока към Украйна.
Златин Кръстев беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.
Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО.
България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. На 14 септември 2022 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента да издаде указ за освобождаване на Костадин Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна.
Правителственото предложение бе във връзка със заемането на поста заместник-министър на външните работи от Коджабашев. Със свой указ от 16 септември 2022 г., обнародван в "Държавен вестник", президентът освободи Костадин Коджабашев от длъжността посланик на Украйна. Той заемаше поста от 30 ноември 2018 г.
След това временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. На сайта на посолството в Киев пише, че временно управляващ до избирането на Златин Кръстев е Елена Слатинска-Ованезова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
07:42 19.08.2026
3 Пенчо
07:43 19.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нашият
07:44 19.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ааа
07:46 19.08.2026
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11 Златинчо
Коментиран от #31
07:51 19.08.2026
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18 Пълничък ми се вижда
07:58 19.08.2026
19 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
От частния сектор.
07:58 19.08.2026
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Каунь
Коментиран от #36
08:00 19.08.2026
25 Така де
Имаме съвместни разработки с тях.
А патроните и снарядите никога не са спирали за Киев.
08:01 19.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 оня с коня
Коментиран от #37
08:02 19.08.2026
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30 Ясно!
На Радев изцепките не спират!
Това е най- подходящият пратеник в Украйна, който ще прикрива двойнствената политика натовския генерал в снабдяването на фашисткия режим с смърт!
08:03 19.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Говори се, че на калпак от населението, изнасяме най много оръжие за Киев.
08:04 19.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Отговор
До коментар #24 от "Каунь":Булята с оголеното рамо. Кадри на ПБ.
Коментиран от #44
08:05 19.08.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "оня с коня":Къде го СОЦА на ТАТО
Никъде го нема по СВЕТА. Що ли???
Коментиран от #42, #43, #50
08:07 19.08.2026
38 Изтритите коментари недвусмислено говор
Не сме толкова наивни.
08:07 19.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Избран по красота
Коментиран от #45, #52
08:08 19.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факт е, че след като
До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не можеш да се разделиш с ТАТО, дълбоко ти е бръкнал в отходната тръба!
Коментиран от #47
08:09 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "Факт е, че след като":Важно е че българите се разделиха с ТАТО.
И света се отърва от СОЦА.
Коментиран от #51
08:13 19.08.2026
48 Хмм
08:14 19.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 миме
До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":я по-добре ти отсега земи да месиш погачата , че кат дойдат отново братушките на дунава да можеш да прередиш умнокрасивите
Коментиран от #59
08:15 19.08.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Що ли БКП другарите не защитиха УБАВИЯ ТАТО.
а се изпокриха като плъхове.
08:15 19.08.2026
52 Ами
До коментар #41 от "Избран по красота":назначен е през есента от водопада, ако е калинка то е герберска
Коментиран от #60
08:16 19.08.2026
53 Каква любов към копринките
08:17 19.08.2026
54 Глигана
08:17 19.08.2026
55 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Щом нашия човек а бил в постоянната делегация на България в НАТО.
Още ша бомбят Путин.....
08:18 19.08.2026
56 На Златинчо
08:19 19.08.2026
57 дар дарува
08:20 19.08.2026
58 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
Посланието на Радев е ясно.
08:25 19.08.2026
59 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #50 от "миме":Ти не чакаш ли братушките на Дунава вече пета година.
Не ти.ли изсъхнаха м.ъ.д.и.т.е от чакане
То и вода нема вече в реката.
08:27 19.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.