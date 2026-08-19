Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ

19 Август, 2026 07:37 679 60

  • посланик-
  • българия-
  • украйна-
  • златин кръстев-
  • володимир зеленски-
  • акредитивни писма

Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев съобщи във "Фейсбук", че е връчил акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. „За мен беше чест да връча акредитивните си писма на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна на президента Зеленски само 20 дни след пристигането ми в Киев – свидетелство за важната регионална роля на България“, написа Кръстев.

По неговите думи президентът Зеленски е изтъкнал добрите отношения между България и Украйна и високото ниво на политическия диалог между двете страни, свидетелство за което са честите му работни срещи с премиера Радев. На тях премиерът Радев е представил конкретни предложения за развитие на икономическото сътрудничество, включително в областта на енергетиката. Президентът Зеленски специално отбеляза предложението за развитие на Вертикалния газов коридор, което той лично подкрепя, допълни Кръстев.

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Зеленски е обърнал внимание на исторически добрите взаимоотношения между нашите народи и специално внимание на ролята на България за сигурността на Черно море. Кръстев е изразил готовност за задълбочаване и развитие на двустранния политически диалог, за разширяване на икономическото сътрудничество и продължаване на съвместната работа по конкретни практически проекти, основани на взаимноизгодно сътрудничество.

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Посланикът на България в Украйна е потвърдил готовността на правителството да работи ускорено за развитие на сътрудничеството в областта на енергетиката. Кръстев е заявил, че сме готови за съвместни консултации за намиране на начини за повишаване на нивото на транзита на природен газ през България в посока към Украйна.

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Златин Кръстев беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.

Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО.

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. На 14 септември 2022 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента да издаде указ за освобождаване на Костадин Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна.

Правителственото предложение бе във връзка със заемането на поста заместник-министър на външните работи от Коджабашев. Със свой указ от 16 септември 2022 г., обнародван в "Държавен вестник", президентът освободи Костадин Коджабашев от длъжността посланик на Украйна. Той заемаше поста от 30 ноември 2018 г.

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

След това временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. На сайта на посолството в Киев пише, че временно управляващ до избирането на Златин Кръстев е Елена Слатинска-Ованезова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    9 2 Отговор
    Аооо, това в някакъв бункер ли е, или в чужбина?!

    07:42 19.08.2026

  • 3 Пенчо

    7 0 Отговор
    Няма да пратите културтрегер я....!

    07:43 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нашият

    9 1 Отговор
    е от малкото българи с ръст като Зелето. Ще се харесат.

    07:44 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ааа

    7 1 Отговор
    Доста е якичък, правилно, нека зелето трепери.

    07:46 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Златинчо

    5 0 Отговор
    Човече, мини на оземпик.

    Коментиран от #31

    07:51 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пълничък ми се вижда

    9 1 Отговор
    Не знам какъв е бил Златин, но не е лошо да мине на сух хляб и водица..

    07:58 19.08.2026

  • 19 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    4 5 Отговор
    Ша има нови оръжия за Украйна.
    От частния сектор.

    07:58 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Каунь

    8 0 Отговор
    Кой позволи това безобразие?

    Коментиран от #36

    08:00 19.08.2026

  • 25 Така де

    3 1 Отговор
    Пращаме дронове камикадзета за Украйна.
    Имаме съвместни разработки с тях.
    А патроните и снарядите никога не са спирали за Киев.

    08:01 19.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с коня

    4 0 Отговор
    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    Коментиран от #37

    08:02 19.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ясно!

    5 1 Отговор
    Пак натовски продукт!
    На Радев изцепките не спират!
    Това е най- подходящият пратеник в Украйна, който ще прикрива двойнствената политика натовския генерал в снабдяването на фашисткия режим с смърт!

    08:03 19.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    3 2 Отговор
    И Бълрия има своята скромна лепта в Това начинание
    Говори се, че на калпак от населението, изнасяме най много оръжие за Киев.

    08:04 19.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Каунь":

    Булята с оголеното рамо. Кадри на ПБ.

    Коментиран от #44

    08:05 19.08.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Къде го СОЦА на ТАТО
    Никъде го нема по СВЕТА. Що ли???

    Коментиран от #42, #43, #50

    08:07 19.08.2026

  • 38 Изтритите коментари недвусмислено говор

    3 1 Отговор
    За отношението на хората към политиката, която води Радев!
    Не сме толкова наивни.

    08:07 19.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Избран по красота

    2 2 Отговор
    Човека си е супер, по критериите на мунчовите копринки. Излагация и пропадация всеки ден.

    Коментиран от #45, #52

    08:08 19.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факт е, че след като

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не можеш да се разделиш с ТАТО, дълбоко ти е бръкнал в отходната тръба!

    Коментиран от #47

    08:09 19.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #43 от "Факт е, че след като":

    Важно е че българите се разделиха с ТАТО.
    И света се отърва от СОЦА.

    Коментиран от #51

    08:13 19.08.2026

  • 48 Хмм

    2 0 Отговор
    дъщерята на Слатински аут

    08:14 19.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    я по-добре ти отсега земи да месиш погачата , че кат дойдат отново братушките на дунава да можеш да прередиш умнокрасивите

    Коментиран от #59

    08:15 19.08.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Що ли БКП другарите не защитиха УБАВИЯ ТАТО.
    а се изпокриха като плъхове.

    08:15 19.08.2026

  • 52 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Избран по красота":

    назначен е през есента от водопада, ако е калинка то е герберска

    Коментиран от #60

    08:16 19.08.2026

  • 53 Каква любов към копринките

    2 0 Отговор
    Премахнатите коментари са повече от публикуваните. Каква любов, какво одобрение към мунчовите копринки означава това! Прекрасен си Народе!

    08:17 19.08.2026

  • 54 Глигана

    0 0 Отговор
    Връчил е на сульо 😂 Наркомана е не легитимен.

    08:17 19.08.2026

  • 55 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    0 0 Отговор
    Ша има още оръжия за Украйна.
    Щом нашия човек а бил в постоянната делегация на България в НАТО.
    Още ша бомбят Путин.....

    08:18 19.08.2026

  • 56 На Златинчо

    2 0 Отговор
    там му е мястото, при златните кенефи, ама мноу се е назобал, туй шкембе не е от копАне а от кльопАне

    08:19 19.08.2026

  • 57 дар дарува

    0 0 Отговор
    Занесъл е злато и кръстове.

    08:20 19.08.2026

  • 58 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    0 0 Отговор
    Млад човек, а вече посланик в страната избиваща руснаци.
    Посланието на Радев е ясно.

    08:25 19.08.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "миме":

    Ти не чакаш ли братушките на Дунава вече пета година.
    Не ти.ли изсъхнаха м.ъ.д.и.т.е от чакане
    То и вода нема вече в реката.

    08:27 19.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове