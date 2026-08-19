Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски СНИМКИ

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев съобщи във "Фейсбук", че е връчил акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. „За мен беше чест да връча акредитивните си писма на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна на президента Зеленски само 20 дни след пристигането ми в Киев – свидетелство за важната регионална роля на България“, написа Кръстев.

По неговите думи президентът Зеленски е изтъкнал добрите отношения между България и Украйна и високото ниво на политическия диалог между двете страни, свидетелство за което са честите му работни срещи с премиера Радев. На тях премиерът Радев е представил конкретни предложения за развитие на икономическото сътрудничество, включително в областта на енергетиката. Президентът Зеленски специално отбеляза предложението за развитие на Вертикалния газов коридор, което той лично подкрепя, допълни Кръстев.

Снимка: Фейсбук

Зеленски е обърнал внимание на исторически добрите взаимоотношения между нашите народи и специално внимание на ролята на България за сигурността на Черно море. Кръстев е изразил готовност за задълбочаване и развитие на двустранния политически диалог, за разширяване на икономическото сътрудничество и продължаване на съвместната работа по конкретни практически проекти, основани на взаимноизгодно сътрудничество.

Снимка: Фейсбук

Посланикът на България в Украйна е потвърдил готовността на правителството да работи ускорено за развитие на сътрудничеството в областта на енергетиката. Кръстев е заявил, че сме готови за съвместни консултации за намиране на начини за повишаване на нивото на транзита на природен газ през България в посока към Украйна.

Снимка: Фейсбук

Златин Кръстев беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.

Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО.

Снимка: Фейсбук

България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. На 14 септември 2022 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента да издаде указ за освобождаване на Костадин Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна.

Правителственото предложение бе във връзка със заемането на поста заместник-министър на външните работи от Коджабашев. Със свой указ от 16 септември 2022 г., обнародван в "Държавен вестник", президентът освободи Костадин Коджабашев от длъжността посланик на Украйна. Той заемаше поста от 30 ноември 2018 г.

Снимка: Фейсбук

След това временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. На сайта на посолството в Киев пише, че временно управляващ до избирането на Златин Кръстев е Елена Слатинска-Ованезова.