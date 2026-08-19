Радина Кърджилова и Пламен се награбиха на плажа (СНИМКА)

Радина Кърджилова и колегата ѝ Пламен Димов вече не крият любовта си, но досега рядко допускаха толкова интимни моменти да стават публични. По време на почивка в Гърция двамата показаха, че отношенията им са все по-близки, пише marica.bg.
Актрисата от „Стъклен дом“ и по-младият ѝ избраник бяха заснети в страстна целувка на плажа. На кадъра Радина е обгърнала нежно врата на Пламен, а близостта помежду им не остава никакво съмнение за силната химия във връзката.
Снимката носи едновременно романтика и силно усещане за близост между двамата актьори, които все по-уверено показват отношенията си и извън сцената.
Радина Кърджилова, която дълги години беше свързвана с Деян Донков, вече не крие новата си любов. Пламен Димов пък е познат на телевизионната публика и с ролята на Филип Константинов във „Вяра, надежда, любов“.
Двамата вече пренесоха личната си химия и на театралната сцена. Те участват заедно в постановката „Любовище“, написана специално за тях от драматурга Яна Борисова.
Сега кадрите от морето показват, че любовната история между Радина и Пламен продължава и извън прожекторите – този път с много повече романтика и без опити да прикриват чувствата си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Няма
Коментиран от #8
07:57 19.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мъж
08:18 19.08.2026
5 Анита Цветанова ескорт баба гилф
08:19 19.08.2026
6 ИВАН
08:21 19.08.2026
7 Чудесно
Бъдете здрави и щастливи.
08:27 19.08.2026
8 Иван
До коментар #2 от "Няма":Ми не я награбвай на кръстопът, че ще има много акъл да ти дават, пък някой може да каже “стани да ти покажа как се прави” 😂😂😂😂😂
Коментиран от #10
08:28 19.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахаха
До коментар #8 от "Иван":Е те това е железен аргумент!!!
Като моя аргумент!
08:35 19.08.2026