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Радина Кърджилова и Пламен се награбиха на плажа (СНИМКА)

Радина Кърджилова и Пламен се награбиха на плажа (СНИМКА)

19 Август, 2026 07:50 1 464 10

  • радина кърджилова-
  • пламен димов-
  • любов-
  • връзка-
  • гърция

Снимката носи едновременно романтика и силно усещане за близост между двамата актьори

Радина Кърджилова и Пламен се награбиха на плажа (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Радина Кърджилова и колегата ѝ Пламен Димов вече не крият любовта си, но досега рядко допускаха толкова интимни моменти да стават публични. По време на почивка в Гърция двамата показаха, че отношенията им са все по-близки, пише marica.bg.


Актрисата от „Стъклен дом“ и по-младият ѝ избраник бяха заснети в страстна целувка на плажа. На кадъра Радина е обгърнала нежно врата на Пламен, а близостта помежду им не остава никакво съмнение за силната химия във връзката.

Снимката носи едновременно романтика и силно усещане за близост между двамата актьори, които все по-уверено показват отношенията си и извън сцената.

Радина Кърджилова и Пламен се награбиха на плажа (СНИМКА)

Радина Кърджилова, която дълги години беше свързвана с Деян Донков, вече не крие новата си любов. Пламен Димов пък е познат на телевизионната публика и с ролята на Филип Константинов във „Вяра, надежда, любов“.

Двамата вече пренесоха личната си химия и на театралната сцена. Те участват заедно в постановката „Любовище“, написана специално за тях от драматурга Яна Борисова.

Сега кадрите от морето показват, че любовната история между Радина и Пламен продължава и извън прожекторите – този път с много повече романтика и без опити да прикриват чувствата си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма

    11 0 Отговор
    Нищо по хубаво от това, да награбиш любимата жена, пък където ще да е!

    Коментиран от #8

    07:57 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мъж

    6 2 Отговор
    Какви са тия измислени герои

    08:18 19.08.2026

  • 5 Анита Цветанова ескорт баба гилф

    3 2 Отговор
    И аз ще хода с негъра на море това лято

    08:19 19.08.2026

  • 6 ИВАН

    8 1 Отговор
    Днес се награбили, утре се оставили, също като добитъка, днес с една овца утре с друга.

    08:21 19.08.2026

  • 7 Чудесно

    0 1 Отговор
    Жената си е с двете деца, кучето,любимия...
    Бъдете здрави и щастливи.

    08:27 19.08.2026

  • 8 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    Ми не я награбвай на кръстопът, че ще има много акъл да ти дават, пък някой може да каже “стани да ти покажа как се прави” 😂😂😂😂😂

    Коментиран от #10

    08:28 19.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Е те това е железен аргумент!!!

    Като моя аргумент!

    08:35 19.08.2026