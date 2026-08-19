Радина Кърджилова и Пламен се награбиха на плажа (СНИМКА)

Радина Кърджилова и колегата ѝ Пламен Димов вече не крият любовта си, но досега рядко допускаха толкова интимни моменти да стават публични. По време на почивка в Гърция двамата показаха, че отношенията им са все по-близки, пише marica.bg.

Актрисата от „Стъклен дом“ и по-младият ѝ избраник бяха заснети в страстна целувка на плажа. На кадъра Радина е обгърнала нежно врата на Пламен, а близостта помежду им не остава никакво съмнение за силната химия във връзката.

Снимката носи едновременно романтика и силно усещане за близост между двамата актьори, които все по-уверено показват отношенията си и извън сцената.

Радина Кърджилова, която дълги години беше свързвана с Деян Донков, вече не крие новата си любов. Пламен Димов пък е познат на телевизионната публика и с ролята на Филип Константинов във „Вяра, надежда, любов“.

Двамата вече пренесоха личната си химия и на театралната сцена. Те участват заедно в постановката „Любовище“, написана специално за тях от драматурга Яна Борисова.

Сега кадрите от морето показват, че любовната история между Радина и Пламен продължава и извън прожекторите – този път с много повече романтика и без опити да прикриват чувствата си.