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10-те нови Mercedes-а, които ще се появят през 2026-а

10-те нови Mercedes-а, които ще се появят през 2026-а

6 Юли, 2026 15:21 1 928 0

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От достъпните градски модели до най-луксозните лимузини

10-те нови Mercedes-а, които ще се появят през 2026-а - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен колос от Щутгарт хвърля всичките си карти на масата. След След като изминалата 2025 година донесе студен душ за марката под формата на осезаем 9-процентов спад в глобалните продажби (свивайки ги до 1 800 800 доставени екземпляра), Mercedes предприема безпрецедентна офанзива. От централата официално обявиха най-мащабната продуктова и технологична актуализация в цялата история на бранда. Инженерите в Афалтербах и Щутгарт работят на пълни обороти, за да преобразят портфолиото си – от достъпните градски модели до най-луксозните лимузини, удължавайки живота на познати класики и изкарвайки на преден план революционни електрически платформи. Ето какво подготвя трилъчевата звезда за пазарния подиум.

Владетелят на лукса: Актуализираната S-Class

Германците дадоха мощен старт на годината с фейслифта на своя абсолютен властелин – Mercedes S-Class. Дизайнерите са интегрирали емблематичния мотив на трилъчевата звезда директно в оптиката на фаровете и стоповете. Вътре дигиталната революция продължава с нова конфигурация на екраните, заимствана директно от електрическия флагман EQS. В крак с екологичните тенденции, лимузината вече може да се поръча в изцяло веган изпълнение без естествена кожа, заменена от висококачествен текстил и микрофибър.

10-те нови Mercedes-а, които ще се появят през 2026-а

Под капака на модификацията S580 ръмжи нов V8 с плосък колянов вал и мощност от 530 конски сили. Върховото изпълнение от Maybach запазва зашеметяващия V12 битурбо мотор, но за огромно съжаление на европейските фенове, строгите екологични норми на Стария континент го прокудиха и той ще се предлага единствено в Северна Америка, Китай и Близкия изток. За сметка на това, бронираната крепост S-Class Guard (балистична защита VR10) получава същите технологични и визуални иновации, като над 50% от компонентите по нея са напълно нови.

Ток в C-сегмента: Новият C-Class EQ

Дългоочакваният електрически еквивалент на C-класата най-после е реалност. Макар да носи познатото име, колата няма нищо общо с конвенционалния модел. Дизайнът се отличава с ретро нотки в предната маска и избягва прекалено облият силует на по-големите EQE и EQS. Благодарение на изцяло архитектурната платформа за електромобили, междуосието е разтеглено, осигурявайки огромен простор за краката на пътниците и практичен преден багажник (frunk).

Интериорът е истински команден център с опционален 39,1-инчов хипердисплей. Енергийното сърце на модела е батерия с капацитет 94,5 kWh, която осигурява пробег до внушителните 762 километра (по WLTP цикъла). Първоначалната версия C400 4Matic разполага с 482 конски сили и 800 Nm въртящ момент, като архитектурата позволява ултрабързо зареждане с мощност до 330 kW – само за 10 минути си подсигурявате нови 325 километра път.

Първородното електрическо чудовище от Affalterbach: AMG GT 4-Door Coupe

Спортното подразделение AMG показва мускули с първия си изцяло електрически супер-седан, изграден върху собствена high-end платформа. Машината изглежда брутално и визуално копира концепта GT XX. Тъй като пуристите са скептични към батериите, инженерите са се опитали да пресъздадат усещането за класически V8 чрез изкуствена звукова кулиса и софтуерно симулиране на превключването на предавките.

10-те нови Mercedes-а, които ще се появят през 2026-а

Цифрите зад топ версията GT63 са умопомрачителни: три аксиални електромотора генерират безумните 1153 конски сили и 2000 Nm въртящ момент. Спринтът от 0 до 96 км/ч отнема едва две секунди! Батерията от 106 kWh обещава 700 км пробег, а благодарение на 600-киловатовото зареждане, за десет минути на станцията получавате заряд за нови 460 км.

Завръщането на истинския V8: AMG GLE 63 S и GLS 63

За традиционалистите, които не искат и да чуят за кабел в контакта, големите SUV мегадонти GLE и GLS запазват класическото задвижване, при това с подобрен 4,0-литров V8 с два турбокомпресора. Той работи в тандем с 48-волтова мека хибридна система и осигурява 603 конски сили и 850 Nm въртящ момент. И двата модела идват базово с адаптивно въздушно окачване, заден заключващ диференциал и системата AMG Active Ride Control, която сканира асфалта 1000 пъти в секунда против накланяне в завоите. GLE е по-динамичният от двамата братя с ускорение до 100 км/ч за 3,6 секунди.

Шестте цилиндъра излизат от реанимацията: AMG GLC 53

След вълната от остри критики от страна на клиенти и медии срещу сложната и тежка четирицилиндрова хибридна система, AMG бързо поправя грешката си. Популярният кросоувър GLC получава нов живот под формата на модификацията GLC 53. На мястото на двулитровия мотор се завръща класическият 3,0-литров редови „шестак“ с турбо пълнене, генериращ 443 конски сили и 600 Nm (640 Nm при overboost). Кросоувърът (достъпен и като Купе) вече има дрифт режим и стандартно завиващи задни колела. За да бъде удоволствието пълно, германците са разработили нова изпускателна система със специални резонатори за плътен звуков съпровод.

10-те нови Mercedes-а, които ще се появят през 2026-а

Сухопътна яхта на ток: Миниванът VLE

О, това е нещо наистина любопитно! Mercedes навлиза в нишата на свръхлуксозните шатъли с модела VLE – изцяло електрически „Grand Limousine“ на цена от около 130 000 долара. За разлика от досегашните ванове на марката, тук няма и помен от евтина пластмаса. Използвани са материали от най-висок клас, а въздушното окачване кара огромното купе да вози като истинска S-класа. Задвижването се осигурява от два електромотора (415 к.с.) и батерия със 115 kWh капацитет, достатъчна за 700 км автономност. Моделът предлага три реда седалки за до 8 души, а по-късно се очаква и още по-луксозна версия с емблемата на Maybach, носеща името VLS.

Традиционната C-Class: Планиран фейслифт

Конвенционалната C-класа навлиза в шестата си година на пазара и е време за освежаване. Очаква се дизайнът на екстериора и интериора да бъде уеднаквен с този на електрическата C-Class EQ за по-хомогенен облик на гамата. Най-добрата новина тук е, че по подобие на GLC, обновеният седан и комби ще получат редовия шестцилиндров двигател в модификацията C53, което ще върне феновете, отблъснати от тежките хибриди. Дизеловите мотори също остават в играта, оптимизирани за екологичния стандарт Евро 7.

Масовият любимец: Следващото поколение GLA

От гледна точка на търговския обем, новият компактен кросоувър GLA е жизненоважен за финансовото здраве на компанията. Моделът ще дебютира с идентичен дизайн както за версиите с ДВГ, така и за тези на ток. Технологичната база е споделена с CLA и GLB, като купувачите ще могат да избират между батерии с капацитет 58 kWh и 85 kWh, или икономичен 1,5-литров бензинов мотор с мек хибрид. Очаква се продажбите на Стария континент да стартират в самия край на годината.

Сбъдната мечта: Могъщ V8 за CLE Купе

След безброй слухове и шпионски снимки, Mercedes официално връща V8 мотора под капака на стилното CLE. Ще видим две интерпретации на тази тема: редовно серийно производство под емблемата CLE 63 и супер ексклузивна, лимитирана серия от едва 30 бройки, част от ултралуксозната линия Mythos. При нея 4,0-литровият битурбо агрегат ще бъде форсиран до чудовищните 646 конски сили и ще разполага с драстично по-широка и агресивна каросерия.

Какво друго се задава на хоризонта?

Трилъчевата звезда подготвя и завръщането на G-Class Cabriolet с мек покрив и AMG V8 сърце, както и по-компактен офроудър, известен сред феновете като „Малкото G“. Въпреки първоначалните планове то да бъде само на ток, силното недоволство на дилърите принуди централата да включи в плановете и конвенционални двигатели. И нищо чудно – класическото кубче G-Class преживява истински ренесанс, отчитайки 23% ръст в продажбите и рекордно постижение от близо 50 000 бройки през изминалата година.


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