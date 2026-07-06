10-те нови Mercedes-а, които ще се появят през 2026-а

Германският автомобилен колос от Щутгарт хвърля всичките си карти на масата. След След като изминалата 2025 година донесе студен душ за марката под формата на осезаем 9-процентов спад в глобалните продажби (свивайки ги до 1 800 800 доставени екземпляра), Mercedes предприема безпрецедентна офанзива. От централата официално обявиха най-мащабната продуктова и технологична актуализация в цялата история на бранда. Инженерите в Афалтербах и Щутгарт работят на пълни обороти, за да преобразят портфолиото си – от достъпните градски модели до най-луксозните лимузини, удължавайки живота на познати класики и изкарвайки на преден план революционни електрически платформи. Ето какво подготвя трилъчевата звезда за пазарния подиум.

Владетелят на лукса: Актуализираната S-Class

Германците дадоха мощен старт на годината с фейслифта на своя абсолютен властелин – Mercedes S-Class. Дизайнерите са интегрирали емблематичния мотив на трилъчевата звезда директно в оптиката на фаровете и стоповете. Вътре дигиталната революция продължава с нова конфигурация на екраните, заимствана директно от електрическия флагман EQS. В крак с екологичните тенденции, лимузината вече може да се поръча в изцяло веган изпълнение без естествена кожа, заменена от висококачествен текстил и микрофибър.

Под капака на модификацията S580 ръмжи нов V8 с плосък колянов вал и мощност от 530 конски сили. Върховото изпълнение от Maybach запазва зашеметяващия V12 битурбо мотор, но за огромно съжаление на европейските фенове, строгите екологични норми на Стария континент го прокудиха и той ще се предлага единствено в Северна Америка, Китай и Близкия изток. За сметка на това, бронираната крепост S-Class Guard (балистична защита VR10) получава същите технологични и визуални иновации, като над 50% от компонентите по нея са напълно нови.

Ток в C-сегмента: Новият C-Class EQ

Дългоочакваният електрически еквивалент на C-класата най-после е реалност. Макар да носи познатото име, колата няма нищо общо с конвенционалния модел. Дизайнът се отличава с ретро нотки в предната маска и избягва прекалено облият силует на по-големите EQE и EQS. Благодарение на изцяло архитектурната платформа за електромобили, междуосието е разтеглено, осигурявайки огромен простор за краката на пътниците и практичен преден багажник (frunk).

Интериорът е истински команден център с опционален 39,1-инчов хипердисплей. Енергийното сърце на модела е батерия с капацитет 94,5 kWh, която осигурява пробег до внушителните 762 километра (по WLTP цикъла). Първоначалната версия C400 4Matic разполага с 482 конски сили и 800 Nm въртящ момент, като архитектурата позволява ултрабързо зареждане с мощност до 330 kW – само за 10 минути си подсигурявате нови 325 километра път.

Първородното електрическо чудовище от Affalterbach: AMG GT 4-Door Coupe

Спортното подразделение AMG показва мускули с първия си изцяло електрически супер-седан, изграден върху собствена high-end платформа. Машината изглежда брутално и визуално копира концепта GT XX. Тъй като пуристите са скептични към батериите, инженерите са се опитали да пресъздадат усещането за класически V8 чрез изкуствена звукова кулиса и софтуерно симулиране на превключването на предавките.

Цифрите зад топ версията GT63 са умопомрачителни: три аксиални електромотора генерират безумните 1153 конски сили и 2000 Nm въртящ момент. Спринтът от 0 до 96 км/ч отнема едва две секунди! Батерията от 106 kWh обещава 700 км пробег, а благодарение на 600-киловатовото зареждане, за десет минути на станцията получавате заряд за нови 460 км.

Завръщането на истинския V8: AMG GLE 63 S и GLS 63

За традиционалистите, които не искат и да чуят за кабел в контакта, големите SUV мегадонти GLE и GLS запазват класическото задвижване, при това с подобрен 4,0-литров V8 с два турбокомпресора. Той работи в тандем с 48-волтова мека хибридна система и осигурява 603 конски сили и 850 Nm въртящ момент. И двата модела идват базово с адаптивно въздушно окачване, заден заключващ диференциал и системата AMG Active Ride Control, която сканира асфалта 1000 пъти в секунда против накланяне в завоите. GLE е по-динамичният от двамата братя с ускорение до 100 км/ч за 3,6 секунди.

Шестте цилиндъра излизат от реанимацията: AMG GLC 53

След вълната от остри критики от страна на клиенти и медии срещу сложната и тежка четирицилиндрова хибридна система, AMG бързо поправя грешката си. Популярният кросоувър GLC получава нов живот под формата на модификацията GLC 53. На мястото на двулитровия мотор се завръща класическият 3,0-литров редови „шестак“ с турбо пълнене, генериращ 443 конски сили и 600 Nm (640 Nm при overboost). Кросоувърът (достъпен и като Купе) вече има дрифт режим и стандартно завиващи задни колела. За да бъде удоволствието пълно, германците са разработили нова изпускателна система със специални резонатори за плътен звуков съпровод.

Сухопътна яхта на ток: Миниванът VLE

О, това е нещо наистина любопитно! Mercedes навлиза в нишата на свръхлуксозните шатъли с модела VLE – изцяло електрически „Grand Limousine“ на цена от около 130 000 долара. За разлика от досегашните ванове на марката, тук няма и помен от евтина пластмаса. Използвани са материали от най-висок клас, а въздушното окачване кара огромното купе да вози като истинска S-класа. Задвижването се осигурява от два електромотора (415 к.с.) и батерия със 115 kWh капацитет, достатъчна за 700 км автономност. Моделът предлага три реда седалки за до 8 души, а по-късно се очаква и още по-луксозна версия с емблемата на Maybach, носеща името VLS.

Традиционната C-Class: Планиран фейслифт

Конвенционалната C-класа навлиза в шестата си година на пазара и е време за освежаване. Очаква се дизайнът на екстериора и интериора да бъде уеднаквен с този на електрическата C-Class EQ за по-хомогенен облик на гамата. Най-добрата новина тук е, че по подобие на GLC, обновеният седан и комби ще получат редовия шестцилиндров двигател в модификацията C53, което ще върне феновете, отблъснати от тежките хибриди. Дизеловите мотори също остават в играта, оптимизирани за екологичния стандарт Евро 7.

Масовият любимец: Следващото поколение GLA

От гледна точка на търговския обем, новият компактен кросоувър GLA е жизненоважен за финансовото здраве на компанията. Моделът ще дебютира с идентичен дизайн както за версиите с ДВГ, така и за тези на ток. Технологичната база е споделена с CLA и GLB, като купувачите ще могат да избират между батерии с капацитет 58 kWh и 85 kWh, или икономичен 1,5-литров бензинов мотор с мек хибрид. Очаква се продажбите на Стария континент да стартират в самия край на годината.

Сбъдната мечта: Могъщ V8 за CLE Купе

След безброй слухове и шпионски снимки, Mercedes официално връща V8 мотора под капака на стилното CLE. Ще видим две интерпретации на тази тема: редовно серийно производство под емблемата CLE 63 и супер ексклузивна, лимитирана серия от едва 30 бройки, част от ултралуксозната линия Mythos. При нея 4,0-литровият битурбо агрегат ще бъде форсиран до чудовищните 646 конски сили и ще разполага с драстично по-широка и агресивна каросерия.

Какво друго се задава на хоризонта?

Трилъчевата звезда подготвя и завръщането на G-Class Cabriolet с мек покрив и AMG V8 сърце, както и по-компактен офроудър, известен сред феновете като „Малкото G“. Въпреки първоначалните планове то да бъде само на ток, силното недоволство на дилърите принуди централата да включи в плановете и конвенционални двигатели. И нищо чудно – класическото кубче G-Class преживява истински ренесанс, отчитайки 23% ръст в продажбите и рекордно постижение от близо 50 000 бройки през изминалата година.