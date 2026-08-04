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100 разрешения за строеж са издадени от МРРБ за последните 90 дни

100 разрешения за строеж са издадени от МРРБ за последните 90 дни

4 Август, 2026 15:13 811 10

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Министър Шишков подписа и 171 удостоверения на професионални управители-търговци за управление на етажна собственост

100 разрешения за строеж са издадени от МРРБ за последните 90 дни - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сто разрешения за строеж са подписани от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков от встъпването му в длъжност на 8 май до днес.

От началото на годината от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са издадени общо 179 разрешения за строеж на национални обекти съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. През първите 4 месеца те са били 79. Издадените разрешения са за проекти за високоскоростен интернет в цялата страна по Националния план за възстановяване и устойчивост, модернизация на жп линията София-Пловдив, укрепване на свлачища на път III-551 Дебелец – Елена, Мездра-Ботевград, основен ремонт на път III-906 „I-9 /Старо Оряхово-Обзор/ – Гюльовца“ („Дюленски проход-Каблешково), реконструкция на преносен газопровод към Гърция, реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“ и др.

От началото на мандата арх. Шишков е издал 4 заповеди за изработване на устройствени планове. Издадени са и 3 заповеди за одобряване на устройствени планове.

Министър Шишков е подписал и 171 удостоверения на професионални управители-търговци за извършване на дейност по управление на етажна собственост. Това 3 пъти повече спрямо издадените удостоверения от създаването на Регистъра на професионалните управители-търговци по чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Към момента в него са вписани общо 224 търговци, като от създаването му на 23 март до 7 май в него са били регистрирани 53 юридически лица. Регистърът се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно изискванията на ЗУЕС и е достъпен на интернет страницата на министерството в раздел „Регистри“. В него гражданите могат свободно и безплатно да направят справка за това дали дадено юридическо лице е надлежно регистрирано и има право да извършва дейността на професионален домоуправител. Публикувани са данни за името и правната форма на организацията, единен идентификационен код, седалище и адрес за кореспонденция, управител и действителен собственик, номер и срок на издаденото удостоверение за извършване на дейността.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво шишка

    6 1 Отговор
    щом си ухилен
    значи всичко е тип топ
    скоро ще застигнем швейцария
    а тиквите разследвани и парите от чекмеджетата върнати

    15:19 04.08.2026

  • 2 Гаранции !

    5 3 Отговор
    Никакви !

    15:29 04.08.2026

  • 3 Циганин

    2 1 Отговор
    В една пропаднала държава разрешение искат само зевзеците..!

    15:32 04.08.2026

  • 4 Чума

    4 0 Отговор
    Куб не се нуждае от разрешение, за да построи съвременна България! Просто не им пречете! Щом под заплаха от забрани, санкции и регламенти тайно са построили цял град, какво ли ще бъде, ако ги оставите на свободата на фантазиите и способностите им! Оставете хората! Те си знаят работата! При законното строителство виждате какво става! Фърчат мантинели, падат цели стени от санирани блокове, апартамента наводнен! Преди капело, след санирането щяло да спре!

    15:40 04.08.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    100 договора за рушвет подписа...

    на мен заглавието ми звучи по-правдоподобно така?

    15:43 04.08.2026

  • 6 тоз както са е ухилил

    4 0 Отговор
    добре се е набълбукал с пачки

    15:51 04.08.2026

  • 7 Точно така

    3 0 Отговор
    Още може, рушветът да тече.

    15:55 04.08.2026

  • 8 правилно

    2 0 Отговор
    Бях точен с парите!

    15:56 04.08.2026

  • 9 само питам

    1 0 Отговор
    в прав текст а под масата има ли

    15:57 04.08.2026

  • 10 Кочо

    0 2 Отговор
    До преди 10 дни правеше анализ на наследството на Ферамонти! Започва да работи! Браво! Купа Дейвис!

    16:01 04.08.2026

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