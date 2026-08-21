Китайските автомобилни производители отговарят на обвиненията за прибързано пускане в производство на нови модели

Темпото, с което китайската автомобилна индустрия бълва нови електрически и хибридни модели, достигна нива, непознати в досегашната история на индустрията. Това, което за западните гиганти отнема между четири и пет години, производителите от Поднебесната империя реализират за три пъти по-кратки срокове. Светкавичната пазарна офанзива обаче предизвика сериозни дискусии в общественото пространство и социалните мрежи. Натрупаха се критики от потребители и аналитици за софтуерни бъгове, недовършени интерфейси и проблеми със сглобката при първите серии на някои нови автомобили. В отговор на ескалиращото напрежение, лидерите на най-големите китайски концерни излязоха с единна и твърда позиция – високата скорост на развойната дейност е резултат от иновации, а не от липса на контрол.

Основателят и ръководител на BYD Уанг Джуанфу подчерта, че светкавичното разработване не е за сметка на надеждността, а се дължи на пълната вертикална интеграция. Концернът произвежда самостоятелно почти всички жизненоважни компоненти – от тяговите батерии и управляващите чипове до електродвигателите. Според него именно тази независимост от външни доставчици съкращава времето за инженерна стиковка. Джуанфу разкри още, че всеки нов модел на марката преминава през задължителни над 1.5 милиона километра тестови изпитания в най-сурови климатични зони, преди да получи зелена светлина за серийно производство.

Сходна позиция изразиха и от висшето ръководство на Geely. С оглед на глобалните им амбиции и планираната разширена офанзива на европейските пазари, марката разчита на най-строгите световни стандарти. Председателят на автомобилното направление Ан Конгуей бе категоричен, че компанията се ускорява на стабилна основа, а не бърза сляпо. Всеки нов проект на Geely изминава над 2 милиона километра подлагане на екстремни натоварвания – от минусовите температури на Скандинавския полуостров, през жегата в пустинята Гоби, до височинните изпитания в Тибет. Не по-малко твърд в изказването си бе и шефът на Great Wall Motors (GWM) Вей Джианджун, който заяви, че за почти четири десетилетия история компанията му никога не е допуснала компромис с качеството.

Интересна гледна точка по темата за дистанционното отстраняване на дефекти дадоха представителите на стартъпа Nio. От там подчертаха, че възможността за софтуерно коригиране на детайли след продажбата чрез безжични актуализации (OTA) е естествена част от съвременната дигитална автомобилна екосистема, а не престъпление срещу качеството.

От своя страна от XPeng посочиха като пример новия си голям SUV G9L. За пълната му разработка от нулата са били нужни едва три години, но автомобилът е навъртял изумителните 6.74 милиона тестови километра в 26 различни държави и региона. Точно обратното философско виждане защитиха от Chery. Според вицепрезидента Ли Сюеонг, разработката на техния най-нов кросоувър Fulwin T7 е отнела цели пет години – време, което според него гарантира абсолютна зрялост на продукта и е единственият класически правилен подход за изграждане на дългосрочно доверие.