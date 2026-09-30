Легендарната тунинг компания AC Schnitzer ще продължи да съществува

Легендарното германско ателие AC Schnitzer, специализирано в подобряването и модифицирането на автомобили с марката BMW, получава нов живот, след като бе официално придобито от нидерландската корпорация AM Group. Сделката идва само няколко месеца след като досегашният собственик – германската група KOHL, обяви планове за постепенно прекратяване на дейността и затваряне на тунинг компанията поради засилващите се регулаторни изисквания и високите разходи в сектора.

Новото споразумение, чието финализиране се очаква през месец ноември, гарантира запазването на цялата техническа документация, безценните TÜV одобрения, дилърската мрежа и дългогодишното ноу-хау на компанията. Оперативното управление на бранда в Германия ще бъде поето от Имран Аршад, съосновател на добре познатите компании Evolve Automotive и Eventuri, който застава на поста управляващ директор.

Тази спасителна сделка позволява на името, което е синоним на върхови постижения в света на баварските машини от близо 40 години насам, да продължи своето развитие. Новият екип ще трябва да съчетае богатото инженерно наследство и традиции на ателието с новите реалности на автомобилната индустрия, свързани с масовата електрификация и софтуерно ориентираните платформи.