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Легендарната тунинг компания AC Schnitzer ще продължи да съществува

Легендарната тунинг компания AC Schnitzer ще продължи да съществува

30 Септември, 2026 15:56 410 1

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Нидерландската корпорация AM Group придоби активите

Легендарната тунинг компания AC Schnitzer ще продължи да съществува - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Легендарното германско ателие AC Schnitzer, специализирано в подобряването и модифицирането на автомобили с марката BMW, получава нов живот, след като бе официално придобито от нидерландската корпорация AM Group. Сделката идва само няколко месеца след като досегашният собственик – германската група KOHL, обяви планове за постепенно прекратяване на дейността и затваряне на тунинг компанията поради засилващите се регулаторни изисквания и високите разходи в сектора.

Легендарната тунинг компания AC Schnitzer ще продължи да съществува

Новото споразумение, чието финализиране се очаква през месец ноември, гарантира запазването на цялата техническа документация, безценните TÜV одобрения, дилърската мрежа и дългогодишното ноу-хау на компанията. Оперативното управление на бранда в Германия ще бъде поето от Имран Аршад, съосновател на добре познатите компании Evolve Automotive и Eventuri, който застава на поста управляващ директор.

Тази спасителна сделка позволява на името, което е синоним на върхови постижения в света на баварските машини от близо 40 години насам, да продължи своето развитие. Новият екип ще трябва да съчетае богатото инженерно наследство и традиции на ателието с новите реалности на автомобилната индустрия, свързани с масовата електрификация и софтуерно ориентираните платформи.


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  • 1 антрашпиц

    0 0 Отговор
    Никога не съм предполагал,че легендарна тунинг компания като АЦ ШНИЦЕР ще се занимава с друго освен с тунинговане на беемвета...Таз Урсула убива всичко ,като тумор е ...

    16:46 30.09.2026