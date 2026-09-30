BMW представи и наточено електрическо i3

След като по-рано представи изцяло новата „тройка“ BMW не загърби и електрическите си модели с официалното представяне на новото BMW i3 M60 xDrive. Новият спортен електромобил е стратегически поставен в йерархията точно между конвенционалните модификации на модела и бъдещия, все още разработващ се чистокръвен електрически флагман M3. Целта на инженерите е да задоволят търсенето на клиентите, търсещи максимална динамика, без обаче да се налага компромис с всекидневната употреба или пряко навлизане в територията на върховите модели от М гамата.

В основата на задвижващата система стои усъвършенствана конфигурация с два независими електромотора, осигуряващи интелигентно двойно предаване xDrive. Въпреки че пълните официални спецификации за конските сили на M60 варианта се пазят под известна сянка преди пазарния му дебют, експертите очакват той значително да надхвърли стандартните параметри на i3 50 xDrive.

Цялата тази изключителна мощ се координира от революционния централен компютър на архитектурата Neue Klasse, наричан от създателите си „Heart of Joy“ (Сърце на радостта). Тази система обединява управлението на задвижването, динамичния контрол на стабилността, механичните спирачки и регенерацията на енергия с милисекундна точност. Благодарение на преминаването към съвременна 800-волтова електрическа архитектура, автомобилът поддържа ултрабързо зареждане с мощност до 400 кВт, което позволява възстановяване на огромна част от енергията на батерията за броени минути.

Визуално i3 M60 се отличава с агресивен аеродинамичен пакет, включващ разширени прагове, оптимизирани брони, изразен заден дифузьор и леки ковани джанти. Купувачите ще могат да се възползват и от специализирания каталог M Performance, предлагащ елементи от карбон, аеродинамични спойлери и червени акценти. Най-съществената революция във външния дизайн обаче е въвеждането на новите характерни жълти светлини (M Yellow Lights). С този детайл баварците поставят ново начало, като оттук нататък всяко бъдещо спортно предложение с емблемите M и M Performance ще се разпознава именно по този уникален светлинен подпис.