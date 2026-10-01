Ford се завръща във WRC с изцяло нов модел

Ford обяви официално своето дългоочаквано завръщане в Световния рали шампионат (WRC) като пълен заводски отбор, стартирайки новата си кампания от сезон 2028 година. Стратегическият ход надгражда над половинвековната история на марката в тази дисциплина, белязана от легендарни състезателни модели като Escort, Sierra, Focus, Fiesta и Puma, които донесоха множество шампионски титли и изковаха репутацията на марката в тежки условия като асфалт, чакъл, лед и пясък.

Новата заводска програма ще се реализира в пряко партньорство с британската тунинг и рали компания M-Sport, с която Ford си сътрудничи успешно в рамките на последните три десетилетия. Графикът предвижда отборът да се завърне официално през 2028 година, което ще осигури два пълни сезона на натрупване на данни и техническа подготовка преди официалния дебют на изцяло нов състезателен автомобил през 2029 година. Новата машина ще бъде разработена специално на базата на някой от предстоящите европейски пътнически модели на концерна, заменяйки досегашната концепция с директно вдъхновение от серийната гама.

Ръководството на компанията подчертава, че решението за заводско участие е пряко обвързано с пазарната стратегия и подготовката на ново европейско портфолио от пет електрифицирани и хибридни модели. Президентът на Ford Europe Джим Баумбик отбеляза, че екстремните условия в ралитата представляват най-безкомпромисния полигон за изпитване, който разкрива слабости, невидими при обикновените тестове, и спомага за изграждането на автомобили с изключителна отзивчивост, прецизен контрол и висока динамика на пътя.

Глобалният директор на Ford Racing Марк Ръшбрук допълни, че времевата рамка съвпада с 25-годишнината на марката в моторния спорт и затвърждава ангажимента към дисциплината. Президентът на FIA Мохамед Бен Сулайем също приветства завръщането на производителя, отбелязвайки, че новото ръководство на шампионата и актуализираните технически регламенти за 2027 година създават силен импулс.