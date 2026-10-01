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Бившето Ferrari на Майкъл Джордан постави рекорд на пазара за употребявани коли

Бившето Ferrari на Майкъл Джордан постави рекорд на пазара за употребявани коли

1 Октомври, 2026 13:21 422 2

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  • майкъл джордан

Колата бе продадена за 2.7 милиона долара

Бившето Ferrari на Майкъл Джордан постави рекорд на пазара за употребявани коли - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Легендарният спортен автомобил Ferrari 550 Maranello от 1997 година, който някога е бил собственост на баскетболната икона Майкъл Джордан, предизвика истински фурор на колекционерската сцена и счупи ценовите рекорди за модела, след като беше продаден на търг за зашеметяващата сума от 2.7 милиона долара.

Бившето Ferrari на Майкъл Джордан постави рекорд на пазара за употребявани коли

Италианското купе, задвижвано от атмосферен V12 двигател, имаше дълга и изпълнена с мистерии съдба, след като в продължение на повече от две десетилетия потъна в пълно забравяне и изчезна от погледите на автомобилните историци и колекционери. Повторното му откриване след мащабно издирване разкри машина в перфектно състояние, съхранила оригиналните си спецификации и документи, носещи подписа на самия Майкъл Джордан от времето, когато той е доминирал на паркета с екипа на Chicago Bulls.

Астрономическата сума, платена за автомобила, подчертава не само техническото съвършенство и редицата иновации на 550 Maranello в края на деветдесетте години, но и огромния културен феномен около името на Джордан. Влиянието на състезателя по онова време е толкова мащабно, че специфичните дизайнерски линии, цветът и усещането за лукс на това конкретно Ferrari дори вдъхновяват създаването на емблематични модели спортни обувки, превръщайки го в непреходен символ на попкултурата и автомобилното изкуство.


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  • 1 Пешо Кюстендилецо

    1 0 Отговор
    Тия ногу друсат, това нема макферсони като що требе да те вози като лодка. Това по дупките че остайш и сичко спойлери сосе тръкалата. Това требе а си чисто улав да го купиш.

    13:26 01.10.2026

  • 2 СелЯнин

    0 0 Отговор
    Колко кила картофи фаща жабката.Я у Москвичу слагам един чувал у жабката.

    13:35 01.10.2026