Бившето Ferrari на Майкъл Джордан постави рекорд на пазара за употребявани коли

Легендарният спортен автомобил Ferrari 550 Maranello от 1997 година, който някога е бил собственост на баскетболната икона Майкъл Джордан, предизвика истински фурор на колекционерската сцена и счупи ценовите рекорди за модела, след като беше продаден на търг за зашеметяващата сума от 2.7 милиона долара.

Италианското купе, задвижвано от атмосферен V12 двигател, имаше дълга и изпълнена с мистерии съдба, след като в продължение на повече от две десетилетия потъна в пълно забравяне и изчезна от погледите на автомобилните историци и колекционери. Повторното му откриване след мащабно издирване разкри машина в перфектно състояние, съхранила оригиналните си спецификации и документи, носещи подписа на самия Майкъл Джордан от времето, когато той е доминирал на паркета с екипа на Chicago Bulls.

Астрономическата сума, платена за автомобила, подчертава не само техническото съвършенство и редицата иновации на 550 Maranello в края на деветдесетте години, но и огромния културен феномен около името на Джордан. Влиянието на състезателя по онова време е толкова мащабно, че специфичните дизайнерски линии, цветът и усещането за лукс на това конкретно Ferrari дори вдъхновяват създаването на емблематични модели спортни обувки, превръщайки го в непреходен символ на попкултурата и автомобилното изкуство.