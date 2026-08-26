Volkswagen ще произвежда два напълно различни Tiguan-а

Германският автомобилен гигант подготвя сериозна промяна в стратегията си за именуване на електрическите превозни средства. Дългогодишните слухове за мащабно преструктуриране в моделната гама вече са факт – емблематичният кросоувър ID.4 преминава през основен рестайлинг, при който ще отхвърли цифровото си обозначение и ще приеме името ID.Tiguan.

Тази стъпка отразява новото виждане на инженерите във Волфсбург да се завърнат към добре познатите и обичани от купувачите наименования, паралелно с лансирането на проекти като ID.Polo и ID.Cross. В същото време концернът не възнамерява да пенсионира класическия Tiguan с вътрешно горене. Двата автомобила ще се предлагат едновременно, осигурявайки плавен преход за почитателите на марката.

Външният облик на електрическия вариант ще се разграничава отчетливо както от конвенционалния си събрат, така и от досегашния ID.4. Дизайнерският език заимства естетиката на ID.Cross, залагайки на по-изострени линии и елегантна предна част. Акцент поставят тесните светлини, съединени от светлинна ивица с осветено лого на марката, както и изчистената броня с вертикални елементи и трисекционен отвор за въздух.

Ергономията в кабината претърпява фундаментална промяна, провокирана от масовите оплаквания на клиентите спрямо изцяло сензорното управление в първото поколение електрически коли. Интериорът на ID.Tiguan съчетава мощен цифров кокпит и обширен централен дисплей с завръщането на физически бутони и регулатори за основните функции.

Макар пълните технически спецификации да се пазят в тайна преди официалната премиера, новото поколение ще разчита на модификации с един или два електромотора. Благодарение на подобрената ефективност на батериите и оптимизирания софтуер, автономният пробег с едно зареждане се очаква да достигне впечатляващите 700 километра.