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Volkswagen ще произвежда два напълно различни Tiguan-а

Volkswagen ще произвежда два напълно различни Tiguan-а

26 Август, 2026 12:45 699 3

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В началото на октомври Volkswagen ще представи нов кросоувър, чиято поява се очакваше през последните две години

Volkswagen ще произвежда два напълно различни Tiguan-а - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен гигант подготвя сериозна промяна в стратегията си за именуване на електрическите превозни средства. Дългогодишните слухове за мащабно преструктуриране в моделната гама вече са факт – емблематичният кросоувър ID.4 преминава през основен рестайлинг, при който ще отхвърли цифровото си обозначение и ще приеме името ID.Tiguan.

Тази стъпка отразява новото виждане на инженерите във Волфсбург да се завърнат към добре познатите и обичани от купувачите наименования, паралелно с лансирането на проекти като ID.Polo и ID.Cross. В същото време концернът не възнамерява да пенсионира класическия Tiguan с вътрешно горене. Двата автомобила ще се предлагат едновременно, осигурявайки плавен преход за почитателите на марката.

Външният облик на електрическия вариант ще се разграничава отчетливо както от конвенционалния си събрат, така и от досегашния ID.4. Дизайнерският език заимства естетиката на ID.Cross, залагайки на по-изострени линии и елегантна предна част. Акцент поставят тесните светлини, съединени от светлинна ивица с осветено лого на марката, както и изчистената броня с вертикални елементи и трисекционен отвор за въздух.

Ергономията в кабината претърпява фундаментална промяна, провокирана от масовите оплаквания на клиентите спрямо изцяло сензорното управление в първото поколение електрически коли. Интериорът на ID.Tiguan съчетава мощен цифров кокпит и обширен централен дисплей с завръщането на физически бутони и регулатори за основните функции.

Макар пълните технически спецификации да се пазят в тайна преди официалната премиера, новото поколение ще разчита на модификации с един или два електромотора. Благодарение на подобрената ефективност на батериите и оптимизирания софтуер, автономният пробег с едно зареждане се очаква да достигне впечатляващите 700 километра.


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  • 3 само тока и Китай

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    13:27 26.08.2026