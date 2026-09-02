Volkswagen се отказва от агресивно изглеждащите автомобили

Германският автомобилен производител Volkswagen предприема радикален завой в стилистичната си философия, слагайки край на тенденцията за изкуствено агресивни предни маски и заплашителен силует. Главният дизайнер на Volkswagen Group Андреас Миндт заяви недвусмислено, че модата на гигантските решетки, свръхтесните светлинни блокове и хищните линии е напълно изчерпана и лишена от реален смисъл. Според него този визуален похват често се използва неоправдано от марката за създаване на фалшиво усещане за скорост и превъзходство. На магистралата агресивната муцуна кара шофьорите да отстъпват лентата за изпреварване, дори когато зад тях се намира стандартен градски хечбек с малка мощност.

Германският бранд няма намерение да следва агресивната стилистика занапред

Визията на Миндт за бъдещите модели на марката залага на гостоприемно и приветливо излъчване, разграничаващо се от концепцията за автомобили, проектирани сякаш за оцеляване в постапокалиптичен свят. Първият ярък пример за тази промяна е серийният електрически модел ID.Polo, който съчетава модерни пропорции с познатите класически елементи от историята на Volkswagen.

Трансформацията засяга и самото позициониране на електрическата гама. Миндт признава, че първоначалните модели от семейството ID са били прекалено футуристични в стремежа си да се дистанцират от стандартните коли с вътрешно горене. Това е довело до загуба на брандовата идентичност и много клиенти са престанали да ги възприемат като автентични представители на марката. Според дизайнера един електромобил не бива да демонстрира излишно превъзходство спрямо конвенционалните превозни средства, тъй като това задълбочава разделението сред потребителите. Главната задача на масовия производител е да направи прехода към електрическа задвижваща система плавен, разбираем и достъпен.

Прагматичният завой обхваща и интериорния дизайн

Volkswagen започва поетапно завръщане към класическите физически бутони за управление, изоставяйки сляпото преследване на сензорния минимализъм. Реакциите и обратната връзка от страна на собствениците показват ясно, че изцяло цифровите сензорни повърхности за ключови функции създават затруднения и ергономичен комфорт при всекидневно шофиране.

Новата философия обаче няма да унифицира визията на целия концерн. Спорно-експресивните брандове в структурата на Volkswagen Group, като Lamborghini и Cupra, ще запазят своя динамичен и остър дизайн, тъй като техните клиенти търсят именно това излъчване. За масовата марка Volkswagen е формулирана новата дизайнерска стратегия „Pure Positive“, изградена върху дружелюбни линии, инженерна стабилност и фини детайли, придаващи отличителен характер.