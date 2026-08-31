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Рисковете от пиенето на безалкохолна бира преди шофиране

Рисковете от пиенето на безалкохолна бира преди шофиране

31 Август, 2026 11:30 1 328 16

  • безалкохолна бира-
  • изследване-
  • шофиране-
  • съвети

Въпреки липсата на законова забрана, консумацията на няколко бутилки от популярната напитка може да провокира проблеми при полицейска проверка и да забави реакциите на пътя

Рисковете от пиенето на безалкохолна бира преди шофиране - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изборът на безалкохолна бира преди сядане зад волана се възприема от мнозина като напълно безопасен компромис, но практиката показва, че този навик носи със себе си редица подводни камъни. Макар и формално позволена, напитката съдържа минимални количества етанол, които при по-големи обеми са в състояние да се натрупат в организма. В комбинация със специфичния аромат, който се запазва след консумация, това лесно може да стане причина за засилен интерес и последваща щателна проверка от страна на пътната полиция. Темата е развита от Френската национална медицинска академия (Académie nationale de médecine).

Според изследването, отвъд потенциалните юридически затруднения, съществува и сериозен психологически и физиологичен аспект. Познатият вкус и самият ритуал на пиене често подсъзнателно симулират ефекта от алкохолно опиянение, което от своя страна влияе негативно върху концентрацията и скоростта на реакция на водача. При последователното изпиване на няколко кенчета общата концентрация на спирт в кръвта е възможно да достигне или дори да надхвърли допустимите от закона норми.

Допълнителен рисков фактор се наблюдава при хората с анамнеза за алкохолна зависимост. За тази категория шофьори безалкохолният вариант не представлява безопасен заместител, а по-скоро психологически мост към възобновяване на вредния навик. Тъй като напитката не осигурява очакваната психоактивна интоксикация, тя често провокира връщане към спиртните напитки.

Проблемът се усложнява и от факта, че субективното усещане за трезвеност настъпва значително по-рано от пълното изчистване на организма. Не съществуват надеждни външни белези, които да гарантират, че остатъчните вещества са напуснали кръвния поток, поради което субективната преценка на водача често се оказва измамна.

Официалното становище на Френската национална медицинска академия (Académie nationale de médecine) относно безопасността на движението и остатъчните нива на спирт в безалкохолните напитки гласи:

„Дори минималните следи от остатъчен етанол, налични в напитките с етикет „безалкохолни“, могат при кумулативен прием да доведат до измерима концентрация на алкохол в кръвта. Всеки процент етанол влияе върху когнитивните функции и невромоторния контрол, поради което пълното въздържание остава единствената сигурна превенция за пътната безопасност.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тогава пийте алкохолна

    17 0 Отговор
    безалкохолната бира е първата крачка към надуваемата жена…

    Коментиран от #8

    11:33 31.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    14 0 Отговор
    Накарах ИИ да пресметне, колко бира със съдържание 0,5% трябва да изпие 80 кг мъж, за за достигне неразрешена стойност в кръвта. Излиза 7 литра, 14 бири по половинка, ако организмът му не разгражда алкохола. Ако е нормален и го разгражда, няма как да стане, защото организмът разгражда алкохола по бързо, окколкото човек може да погълне седем литра течност. Така казва ИИ. А тези френски "учени" защо ни плашат, не знам.

    Коментиран от #5

    11:41 31.08.2026

  • 5 Частна Република България

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Не зная какво казва ИИ , но имам любителски дрегер и съм пробвал. След 30 минути на два бири ми отчита 0,2. В бирата слагат много спирт. За дълго съхранение.

    11:48 31.08.2026

  • 6 Френска или Иркутска

    2 0 Отговор
    В статията пишете френска академия, но имаше изследване на нарколог от Иркутската академия. Реалната опасност не е самата безалкохолна бира, а технологията на производство на безалкохолната бира. Безалкохолната бира не случайно е по-скъпа, защото се подлага на допълнителна обработка обикновената бира, изтегляне на етанола. Необработена или недостатъчно обработена бирата е алкохолна, а се продава за безалкохолна.

    11:56 31.08.2026

  • 7 Радио Ереван

    4 0 Отговор
    Да се опикаете по пътя?!

    11:57 31.08.2026

  • 8 Куцото Добиче

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "тогава пийте алкохолна":

    Ти дясна ръка нямаш ли ?

    12:00 31.08.2026

  • 9 Един мъж

    1 1 Отговор
    Да пиеш безалкохолна бира е като даебешнадуваема жена! Само луд и извратен човек би го направил!

    12:01 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НАСКО

    2 0 Отговор
    Пълни глупости! Трябва да изпиеш поне 10-15 литра безалкохолна бира, и то почти наведнъж, за да се появи някаква стойност при проверка!

    12:13 31.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 0 Отговор
    "самият ритуал на пиене често подсъзнателно симулират ефекта от алкохолно опиянение"

    уникално тъпа статия и авторКА

    12:41 31.08.2026

  • 16 Шмекер

    0 0 Отговор
    Пълни глупости са това, няма нищо вярно.

    12:41 31.08.2026