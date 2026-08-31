Рисковете от пиенето на безалкохолна бира преди шофиране

Изборът на безалкохолна бира преди сядане зад волана се възприема от мнозина като напълно безопасен компромис, но практиката показва, че този навик носи със себе си редица подводни камъни. Макар и формално позволена, напитката съдържа минимални количества етанол, които при по-големи обеми са в състояние да се натрупат в организма. В комбинация със специфичния аромат, който се запазва след консумация, това лесно може да стане причина за засилен интерес и последваща щателна проверка от страна на пътната полиция. Темата е развита от Френската национална медицинска академия (Académie nationale de médecine).

Според изследването, отвъд потенциалните юридически затруднения, съществува и сериозен психологически и физиологичен аспект. Познатият вкус и самият ритуал на пиене често подсъзнателно симулират ефекта от алкохолно опиянение, което от своя страна влияе негативно върху концентрацията и скоростта на реакция на водача. При последователното изпиване на няколко кенчета общата концентрация на спирт в кръвта е възможно да достигне или дори да надхвърли допустимите от закона норми.

Допълнителен рисков фактор се наблюдава при хората с анамнеза за алкохолна зависимост. За тази категория шофьори безалкохолният вариант не представлява безопасен заместител, а по-скоро психологически мост към възобновяване на вредния навик. Тъй като напитката не осигурява очакваната психоактивна интоксикация, тя често провокира връщане към спиртните напитки.

Проблемът се усложнява и от факта, че субективното усещане за трезвеност настъпва значително по-рано от пълното изчистване на организма. Не съществуват надеждни външни белези, които да гарантират, че остатъчните вещества са напуснали кръвния поток, поради което субективната преценка на водача често се оказва измамна.

Официалното становище на Френската национална медицинска академия (Académie nationale de médecine) относно безопасността на движението и остатъчните нива на спирт в безалкохолните напитки гласи:

„Дори минималните следи от остатъчен етанол, налични в напитките с етикет „безалкохолни“, могат при кумулативен прием да доведат до измерима концентрация на алкохол в кръвта. Всеки процент етанол влияе върху когнитивните функции и невромоторния контрол, поради което пълното въздържание остава единствената сигурна превенция за пътната безопасност.“