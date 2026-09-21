Рамзан Кадиров получи 99,85 процента от гласовете в Чечения

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, бе преизбран на поста за пети път с близо 100 процента от гласовете, съобщи днес руската Централна избирателна комисия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
В Русия вчера завършиха тридневните избори за долната камара на парламента - Държавната дума и за губернатори, които станаха тест за строго контролираната политическа система в страната в момент, когато руската инвазия в Украйна е навлязла в петата си година. Подкрепяните от Кремъл партии и кандидати постигнаха внушителна победа, след като на повечето антивоенни кандидати бе забранено да участват в изборите, посочва Ройтерс.
Кадиров разполага с широки правомощия от Путин да управлява Чечения като свое феодално владение в замяна на поддържането на стабилност в републиката, където през 90-те години на миналия век действаха ислямистки бунтовници, отбелязва Ройтерс.
По данни на ЦИК Кадиров е спечелил 99,85 процента от гласовете на избирателите, което е малко по-висок резултат от спечелените от него 99,73 процента през 2021 г.
Международни наблюдатели в миналото са критикували начина, по който се провеждат изборите в малката кавказка република.
Кадиров, който отхвърля западната критика като опит да се оспори управлението му, редовно подчертава личната си лоялност към Путин. Лидерът на Чечения подкрепя твърдата линия във войната в Украйна, където бойци от чеченския батальон "Ахмат" се бият от 2022 г.
Издигането му на власт идва, след като баща му Ахмат Кадиров, който тогава стои начело на републиката, е убит при бомбен атентат от бунтовниците. Рамзан Кадиров става приемник на баща си. Правозащитни активисти отдавна обвиняват Кадиров в нарушения на човешките права, включително на журналисти и хомосексуалисти - нещо, което той отрича.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #37
13:55 21.09.2026
2 аааахахахааа
Коментиран от #4, #5
13:56 21.09.2026
3 Браво!
Коментиран от #43
13:56 21.09.2026
4 Дедо поп
До коментар #2 от "аааахахахааа":Амин, дай Боже!🙏🏻
13:58 21.09.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "аааахахахааа":АБСОЛЮТНА ПРИЛИКА...ВИЗЛ.😀
13:59 21.09.2026
6 Браво и честито
Коментиран от #13
14:00 21.09.2026
7 Доста посредствен резултат
Трябваше само..по смело...
Ееееедехееее
14:02 21.09.2026
8 мдааааа
Коментиран от #29
14:03 21.09.2026
9 Име Имейлово
14:04 21.09.2026
10 Ким Чен Ун
14:04 21.09.2026
11 РФ е един огромен КЕН eф !
14:06 21.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ето как
До коментар #6 от "Браво и честито":При първата монгольяк- Чеченска Война, кремля капитулира! А Чечня ОБЯВИХА НЕЗАВИСИМА ИЧКЕРИЯ!
У йло проведе Втората Война и след 490 К цивилни жертви и 42 К деца,.. едно милионната Държава беше поробена
Коментиран от #17
14:08 21.09.2026
14 Люк
14:10 21.09.2026
15 Малеее
14:13 21.09.2026
16 Банда национални предатели !
14:14 21.09.2026
17 Коректор
До коментар #13 от "Ето как":Поробена, ама от клана Кадиров, РФ отново загуби, монголяка Пусин и до ден днешен си плаща данък спокойствие на Кадиров.
Коментиран от #23
14:18 21.09.2026
18 Вова позор
14:20 21.09.2026
19 Констатация
14:21 21.09.2026
20 Останалите
14:22 21.09.2026
21 Фори
Коментиран от #26
14:23 21.09.2026
22 Тошо
14:26 21.09.2026
23 Ето Как
До коментар #17 от "Коректор":Определено! В ИЧКЕРИЯ живеят ОБЩО... 680 ... москалья на възраст над 50 години!
Монгольне стъпва там! А... рамАзан е Ум реляк но още не го знае, чеченците от батальоните БАСАЕВ,..ж ив ше го о дерат
14:27 21.09.2026
24 т живков
14:28 21.09.2026
25 Герги
14:28 21.09.2026
26 Айде сега
До коментар #21 от "Фори":Синчето на рамАзан на 17 г..е под- полковник и има 18 ордена и медала за храброст , дадени му от .. Фюрера ПЕ дал!!
А някакъв си летец - космонавт..Ю. Гагарин има САМО чин... майор и 1 медал!
Еееееееехехе
Коментиран от #38
14:32 21.09.2026
27 Иван
14:33 21.09.2026
28 Абсурдистан
14:34 21.09.2026
29 стоян
До коментар #8 от "мдааааа":До 8 ком - те пак са 100% - 0.3% са грешни бюлетини
Коментиран от #31
14:37 21.09.2026
30 зИленски
Коментиран от #35
14:38 21.09.2026
31 мдааааа
До коментар #29 от "стоян":Стоене , 120 % не са 100 ...
14:41 21.09.2026
32 Пешката
14:42 21.09.2026
33 Пешката
14:42 21.09.2026
34 Трол
Коментиран от #36
14:44 21.09.2026
35 Еййй
До коментар #30 от "зИленски":Не се научихте да пишете .. Сега Герге ште "санкционира " .. Ама друг път . 😁
14:45 21.09.2026
36 Тик Ток
До коментар #34 от "Трол":Сила....
14:46 21.09.2026
37 по голям трол от теб няма
До коментар #1 от "стоян георгиев":24/7 на линия говориш за себе си няма статия или тема дори за прайда да е ти и твоето мнение е там -та кажи ми кой е трол - че нещо се обърках платена подлого на нпо-сорос а колкото до статията абе соросоиди този нали щеше да мре нещо имаше за Путин знаем умира от 5 години и ракети нямат ниюо за ядене абе вода нямат
14:51 21.09.2026
38 миличка тези за който говориш са
До коментар #26 от "Айде сега":в Бг политиката партията се казва пп дб нали си фен сега стягат гюров и съпругата му кандева за двойка президент- ако станат да помилват педо@№филите от пп дб че там в тази партия всеки втори или с различна орента№ция или педо№фил вярвам че ти също си нещо ала бала жена заключена в мъжко тяло
14:55 21.09.2026
39 Изборите
14:59 21.09.2026
40 Голем смех
15:01 21.09.2026
41 Тракторист
15:01 21.09.2026
42 Браво на човека
15:05 21.09.2026
43 ЦЕНТАДЖИЯ
До коментар #3 от "Браво!":АБЕ НАЛИ БЕ ПОЛУУМРЯЛСУУУУУПЕР БОЛЕН........А ПАК ВЪЗКРЪСНАЛ......
15:06 21.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.