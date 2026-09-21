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Рамзан Кадиров получи 99,85 процента от гласовете в Чечения

Рамзан Кадиров получи 99,85 процента от гласовете в Чечения

21 Септември, 2026 13:51 1 030 44

  • русия-
  • чечения-
  • рамзан кадиров-
  • владимир путин

Международни наблюдатели многократно са критикували начина, по който се провеждат изборите в малката кавказка република

Рамзан Кадиров получи 99,85 процента от гласовете в Чечения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, бе преизбран на поста за пети път с близо 100 процента от гласовете, съобщи днес руската Централна избирателна комисия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

В Русия вчера завършиха тридневните избори за долната камара на парламента - Държавната дума и за губернатори, които станаха тест за строго контролираната политическа система в страната в момент, когато руската инвазия в Украйна е навлязла в петата си година. Подкрепяните от Кремъл партии и кандидати постигнаха внушителна победа, след като на повечето антивоенни кандидати бе забранено да участват в изборите, посочва Ройтерс.

Кадиров разполага с широки правомощия от Путин да управлява Чечения като свое феодално владение в замяна на поддържането на стабилност в републиката, където през 90-те години на миналия век действаха ислямистки бунтовници, отбелязва Ройтерс.

По данни на ЦИК Кадиров е спечелил 99,85 процента от гласовете на избирателите, което е малко по-висок резултат от спечелените от него 99,73 процента през 2021 г.

Международни наблюдатели в миналото са критикували начина, по който се провеждат изборите в малката кавказка република.

Кадиров, който отхвърля западната критика като опит да се оспори управлението му, редовно подчертава личната си лоялност към Путин. Лидерът на Чечения подкрепя твърдата линия във войната в Украйна, където бойци от чеченския батальон "Ахмат" се бият от 2022 г.

Издигането му на власт идва, след като баща му Ахмат Кадиров, който тогава стои начело на републиката, е убит при бомбен атентат от бунтовниците. Рамзан Кадиров става приемник на баща си. Правозащитни активисти отдавна обвиняват Кадиров в нарушения на човешките права, включително на журналисти и хомосексуалисти - нещо, което той отрича.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    10 7 Отговор
    Бг трола мечтае да е тук същото.

    Коментиран от #37

    13:55 21.09.2026

  • 2 аааахахахааа

    13 2 Отговор
    Аматьор, не може да спечели със 100% . Йотова ще им покаже как с вълшебните думички "ала бала"се печелят избори със 100% .

    Коментиран от #4, #5

    13:56 21.09.2026

  • 3 Браво!

    16 8 Отговор
    Честита му победа!

    Коментиран от #43

    13:56 21.09.2026

  • 4 Дедо поп

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "аааахахахааа":

    Амин, дай Боже!🙏🏻

    13:58 21.09.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "аааахахахааа":

    АБСОЛЮТНА ПРИЛИКА...ВИЗЛ.😀

    13:59 21.09.2026

  • 6 Браво и честито

    11 9 Отговор
    И как се провеждат изборите в малката кавказка република? Важно е какво искат хората и не ги интересува какво мисли запада.

    Коментиран от #13

    14:00 21.09.2026

  • 7 Доста посредствен резултат

    9 4 Отговор
    За ... демокрации като моксель, С.Корея и бившият соц лагер!
    Трябваше само..по смело...
    Ееееедехееее

    14:02 21.09.2026

  • 8 мдааааа

    11 3 Отговор
    Има грешка ... Сигурен съм , че са над 100 % ..

    Коментиран от #29

    14:03 21.09.2026

  • 9 Име Имейлово

    8 3 Отговор
    Ахмат Сила💪💪💪💪

    14:04 21.09.2026

  • 10 Ким Чен Ун

    10 1 Отговор
    Аматьор

    14:04 21.09.2026

  • 11 РФ е един огромен КЕН eф !

    8 6 Отговор
    В Чечня са били по честни изборите от тези в руслямия

    14:06 21.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ето как

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Браво и честито":

    При първата монгольяк- Чеченска Война, кремля капитулира! А Чечня ОБЯВИХА НЕЗАВИСИМА ИЧКЕРИЯ!
    У йло проведе Втората Война и след 490 К цивилни жертви и 42 К деца,.. едно милионната Държава беше поробена

    Коментиран от #17

    14:08 21.09.2026

  • 14 Люк

    3 1 Отговор
    Най-доброто което Кремъл може да роди.

    14:10 21.09.2026

  • 15 Малеее

    2 1 Отговор
    Пфхахаххахахах то няма кво друго да се каже за това... Не бяха ли 199%?

    14:13 21.09.2026

  • 16 Банда национални предатели !

    8 5 Отговор
    Мечтата на всеки pycoфилистик е да бъде козичка на Axмак Kaдиров . 🤣🤣🤣

    14:14 21.09.2026

  • 17 Коректор

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ето как":

    Поробена, ама от клана Кадиров, РФ отново загуби, монголяка Пусин и до ден днешен си плаща данък спокойствие на Кадиров.

    Коментиран от #23

    14:18 21.09.2026

  • 18 Вова позор

    3 1 Отговор
    подавай оставка!

    14:20 21.09.2026

  • 19 Констатация

    2 1 Отговор
    Тц, тц, тц...., лошо, другарЕ, лошоо..., трябваше да са минимум между 101 - 110%, някой шъ хапне сопата!!! -)))))

    14:21 21.09.2026

  • 20 Останалите

    4 0 Отговор
    за Вова са гласували !

    14:22 21.09.2026

  • 21 Фори

    6 0 Отговор
    КАДИРОВ е академик от руската академия на на уките.Вижте на каква висота се е издигнала руската наука.Синът му е само професор , за сега.

    Коментиран от #26

    14:23 21.09.2026

  • 22 Тошо

    3 1 Отговор
    Те това е резултат.Нашите политици са гола вода сравнение с Кадиров.

    14:26 21.09.2026

  • 23 Ето Как

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Коректор":

    Определено! В ИЧКЕРИЯ живеят ОБЩО... 680 ... москалья на възраст над 50 години!
    Монгольне стъпва там! А... рамАзан е Ум реляк но още не го знае, чеченците от батальоните БАСАЕВ,..ж ив ше го о дерат

    14:27 21.09.2026

  • 24 т живков

    7 0 Отговор
    кушия с един кон!

    14:28 21.09.2026

  • 25 Герги

    5 0 Отговор
    Жална им майка на тези 0,15 процента.

    14:28 21.09.2026

  • 26 Айде сега

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    Синчето на рамАзан на 17 г..е под- полковник и има 18 ордена и медала за храброст , дадени му от .. Фюрера ПЕ дал!!
    А някакъв си летец - космонавт..Ю. Гагарин има САМО чин... майор и 1 медал!
    Еееееееехехе

    Коментиран от #38

    14:32 21.09.2026

  • 27 Иван

    1 2 Отговор
    Овцата Просто Шиле Киро получи одобрение от Джо Байден.

    14:33 21.09.2026

  • 28 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Кучето има повече проценти от господаря. Малко е прекалило с фалшификациите.

    14:34 21.09.2026

  • 29 стоян

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "мдааааа":

    До 8 ком - те пак са 100% - 0.3% са грешни бюлетини

    Коментиран от #31

    14:37 21.09.2026

  • 30 зИленски

    2 1 Отговор
    АКО ИМА ИЗБОРИ У НАС И АЗ ЩЕ ПОЛУЧА ТОЛКОВА

    Коментиран от #35

    14:38 21.09.2026

  • 31 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "стоян":

    Стоене , 120 % не са 100 ...

    14:41 21.09.2026

  • 32 Пешката

    0 0 Отговор
    Ясно. На 1000 души ще има по един обесен.

    14:42 21.09.2026

  • 33 Пешката

    1 0 Отговор
    Ясно. На 1000 души ще има по един обесен.

    14:42 21.09.2026

  • 34 Трол

    0 1 Отговор
    Ахмат сила.

    Коментиран от #36

    14:44 21.09.2026

  • 35 Еййй

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "зИленски":

    Не се научихте да пишете .. Сега Герге ште "санкционира " .. Ама друг път . 😁

    14:45 21.09.2026

  • 36 Тик Ток

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Трол":

    Сила....

    14:46 21.09.2026

  • 37 по голям трол от теб няма

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    24/7 на линия говориш за себе си няма статия или тема дори за прайда да е ти и твоето мнение е там -та кажи ми кой е трол - че нещо се обърках платена подлого на нпо-сорос а колкото до статията абе соросоиди този нали щеше да мре нещо имаше за Путин знаем умира от 5 години и ракети нямат ниюо за ядене абе вода нямат

    14:51 21.09.2026

  • 38 миличка тези за който говориш са

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Айде сега":

    в Бг политиката партията се казва пп дб нали си фен сега стягат гюров и съпругата му кандева за двойка президент- ако станат да помилват педо@№филите от пп дб че там в тази партия всеки втори или с различна орента№ция или педо№фил вярвам че ти също си нещо ала бала жена заключена в мъжко тяло

    14:55 21.09.2026

  • 39 Изборите

    1 0 Отговор
    С повече от един кандидат са пълна бъркотия!

    14:59 21.09.2026

  • 40 Голем смех

    0 0 Отговор
    В интерес на истината очаквах повече...:) хахахахаахахахахахаха

    15:01 21.09.2026

  • 41 Тракторист

    0 0 Отговор
    Браво! Axмaл Сила!

    15:01 21.09.2026

  • 42 Браво на човека

    1 0 Отговор
    Обичан е в Чечения

    15:05 21.09.2026

  • 43 ЦЕНТАДЖИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво!":

    АБЕ НАЛИ БЕ ПОЛУУМРЯЛСУУУУУПЕР БОЛЕН........А ПАК ВЪЗКРЪСНАЛ......

    15:06 21.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

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