Volvo предестави обновените XC60 и XC90 PHEV с рекорден пробег

Volvo подготвя значително технологично обновяване за популярните си всъдеходи XC60 и XC90, като версията за моделната 2028 година залага на коренно преработена плъг-ин хибридна система. Шведитите интегрират нова, значително по-голяма батерия с капацитет 37,9 kWh, която позволява осигуряването на впечатляващ изцяло електрически пробег от над 120 км – стойност, която превъзхожда почти всички настоящи PHEV модели на пазара.

Обновената задвижваща система запазва познатия 2.0-литров четирицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, но го комбинира с по-мощни електрически мотори за подобрена динамика и висока ефективност. Общата системна мощност при версията T8 достига над 450 к.с., осигурявайки двойно предаване и отлични ускорителни характеристики, без да се прави компромис с ежедневната практичност.

Интериорът и външният дизайн също получават освежаване в духа на електрическата серия EX, включвайки последно поколение мултимедийна система, подобрена аеродинамика и възможност за по-бързо DC зареждане на батерията. Двата хибридни модела се очаква да дебютират официално на пазара през 2027 година като част от стратегията на Volvo да предлага гъвкав преход към пълна електрификация.