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Volvo обнови най-компактните си кросоувъри

Volvo обнови най-компактните си кросоувъри

10 Септември, 2026 14:50 386 1

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Промените обхващат цялата гама XC40

Volvo обнови най-компактните си кросоувъри - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volvo представи обновление за най-компактните си кросоувъри, с което Volvo XC40 се привежда в съответствие по отношение на дизайна и технологиите с обновения XC60 и флагманския модел XC90. Вместо да извърши изцяло ново проектиране на своята дългогодишна платформа CMA, автомобилният производител от Гьотеборг е преработил външните елементи с опростена предна маска, по-елегантна решетка и изваян капак с изразени линии. Осветителната система е значително обновена чрез 15-сегментни Matrix LED фарове „Thor's Hammer“ отпред и преработени вертикални LED задни светлини, които обрамчват задната част, а всичко това е подкрепено от нови 18- до 20-цолови алуминиеви джанти с диамантено шлифоване.

Volvo обнови най-компактните си кросоувъри

В скандинавския салон Volvo дава приоритет на тактилната изтънченост и ергономичната използваемост, като е заменило отразяващата пластмаса в цвят „пиано лак“ по вентилационните отвори и таблото с меки на допир материали. Централен елемент в кокпита е обновен, насочен към водача 11,2-инчов сензорен екран с висока разделителна способност, работещ с най-новата операционна система Android Automotive на Volvo, задвижвана от Google Gemini AI. Луксозното оборудване получава съответно подобрение чрез предлаганата кожена тапицерия „Arianne Cardamom“, инкрустации от дърво „Brown Ash“ с отворени пори и разширена наличност на кристален селектор на предавките „Orrefors“ и в по-ниските нива на оборудване.

Volvo обнови най-компактните си кросоувъри

В съответствие с основната инженерна философия на марката, системите за безопасност и активните помощни системи за водача получават ключови подобрения на сензорите. Преработената система от външни камери въвежда динамичен 3D изглед на 360 градуса, за да улесни маневрите при паркиране в тесни пространства, наред с новата система „Door Opening Alert“, която сканира задните радарни канали, за да предупреждава пътниците да не отварят вратите към преминаващи велосипедисти или превозни средства. Освен това опционалният пакет за асистирано шофиране „Pilot Assist“ на Volvo получава разширени възможности за шофиране по магистрала, като добавя автоматизирана помощ при смяна на лентата и по-плавни алгоритми за центриране в лентата, за да подобри комфорта при дълги пътувания.

Volvo обнови най-компактните си кросоувъри


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