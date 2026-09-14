Новини
Авто »
Дебют за Kia PV7: 9 места, над 460 км пробег и 800-волтова архитектура

Дебют за Kia PV7: 9 места, над 460 км пробег и 800-волтова архитектура

14 Септември, 2026 18:38 457 6

  • kia-
  • pv7-
  • pv5

По-големият брат на PV5 бе представен в Хановер

Дебют за Kia PV7: 9 места, над 460 км пробег и 800-волтова архитектура - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изложбената зала за търговски превозни средства в Хановер стана домакин на значително разширяване на гамата от транспортни средства с нулеви емисии, след като Kia представи втората си голяма серия от семейството „Platform Beyond Vehicle“ (PBV). След успешното пускане на пазара на по-малкия модел PV5, новопредставеният Kia PV7 се появява като значително по-голямо и изключително гъвкаво лекотоварно превозно средство, проектирано изцяло върху специална електрическа архитектура, известна като E-GMP.S. С дължина, надхвърляща 5,3 метра, тази многофункционална платформа е проектирана да побира значителен товар или да превозва до девет пътници в европейска конфигурация.

Дебют за Kia PV7: 9 места, над 460 км пробег и 800-волтова архитектура

Вътре в кабината PV7 съчетава издръжливостта на функционалното работно пространство с цифровизацията, характерна за леките автомобили. Кокпитът разполага с обширно цифрово оформление, включващо 12,9-инчов приборен панел, съчетан с 14,6-инчов сензорен екран за инфоразвлечения, работещ с усъвършенствания софтуерен пакет Pleos Connect и гласовата интеграция Gleo AI. В зависимост от избраната версия интериорът преминава от ориентация към тежкотоварни превози, включваща сгъваеми масички на централната конзола и отворени решения за съхранение, към конфигурация, ориентирана към пътниците, с двуцветна тапицерия, атмосферно осветление и плъзгащи се, подвижни седалки. За превозвачите на товари базовият обем започва от 6,1 кубични метра и се разширява до осем кубични метра във варианта с висок покрив, което значително надвишава капацитета на по-малките модели от същата серия.

Дебют за Kia PV7: 9 места, над 460 км пробег и 800-волтова архитектура

Под каросерията електротехническата система отговаря на високите експлоатационни изисквания чрез високоволтова 800-волтова архитектура, способна да поддържа бързо зареждане с постоянен ток до 350 киловата. Тази система позволява на акумулаторните батерии да се заредят от 10 до 80 процента за приблизително 20 до 25 минути. Вариантите за съхранение на енергия обхващат два различни капацитета – 71,5 kWh и 96,2 kWh, като по-големият пакет осигурява целеви пробег по WLTP над 460 километра за превоз на товари на дълги разстояния. Задвижването се предава към предните колела чрез електромотор, генериращ до 272 конски сили и 420 Nm въртящ момент, а вариант със задвижване на всички колела се очаква да се присъедини към гамата на по-късен етап. Като предлага иновативно решение за тесни товарни рампи, PV7 въвежда и опционален вторичен порт за зареждане с променлив ток, разположен в задната част, наред с всеобхватни възможности за „Vehicle-to-Load“ (зареждане на външни устройства от автомобила) и специален профил за шофиране с тежък товар.

Дебют за Kia PV7: 9 места, над 460 км пробег и 800-волтова архитектура

С планирано пускане на пазара през втората половина на 2027 година както в Европа, така и в Южна Корея, Kia планира да разшири гамата на PV7 до двадесет и три различни варианта, включващи шаси-кабини и специализирани фабрични преустройства, предназначени да отговорят на разнообразните нужди на предприятията. Макар официалните цени да се пазят в тайна преди пускането на модела на пазара, амбициозната пътна карта проправя пътя за още по-големия флагман PV9, чието представяне е планирано за 2029-та.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй ли...

    2 0 Отговор
    Намерете му паркомясто на центъра, де.

    Коментиран от #6

    18:50 14.09.2026

  • 2 Доказано е че електрониката не търпи

    2 0 Отговор
    ПРАХУЛЯК, МРЪСОТИЯ ,ВЛАГА, КАЛ МИЗЕРНИ ПЪТИЩА. ТВА СА НЕЖНИ ЕЛЕКТРОКАРИ ЗА МОДЕРНИ ДЪРЖАВИ С ПЛАЪЕЖОСПОСОБНИ КЛИЕНТИ. ТУКА МОДЕЛА СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ Е ОСТАРЯЛ И АКО НЯМА ДОСТАТЪЧНО ГАРАНЦИЯ........

    18:59 14.09.2026

  • 3 Георги

    1 0 Отговор
    идеално е за "шътъл"

    Коментиран от #5

    19:00 14.09.2026

  • 4 Kакви прибори има по панела?

    1 0 Отговор
    Kакви прибори има по панела това симпатично автобусче?

    19:38 14.09.2026

  • 5 Мирчо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Точно шатъл е. Да хвърка между хотела и аерогарата.

    19:40 14.09.2026

  • 6 Васко Ухото

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли...":

    Осигурено е! Право зад елхата.

    19:41 14.09.2026