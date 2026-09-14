Дебют за Kia PV7: 9 места, над 460 км пробег и 800-волтова архитектура

Изложбената зала за търговски превозни средства в Хановер стана домакин на значително разширяване на гамата от транспортни средства с нулеви емисии, след като Kia представи втората си голяма серия от семейството „Platform Beyond Vehicle“ (PBV). След успешното пускане на пазара на по-малкия модел PV5, новопредставеният Kia PV7 се появява като значително по-голямо и изключително гъвкаво лекотоварно превозно средство, проектирано изцяло върху специална електрическа архитектура, известна като E-GMP.S. С дължина, надхвърляща 5,3 метра, тази многофункционална платформа е проектирана да побира значителен товар или да превозва до девет пътници в европейска конфигурация.

Вътре в кабината PV7 съчетава издръжливостта на функционалното работно пространство с цифровизацията, характерна за леките автомобили. Кокпитът разполага с обширно цифрово оформление, включващо 12,9-инчов приборен панел, съчетан с 14,6-инчов сензорен екран за инфоразвлечения, работещ с усъвършенствания софтуерен пакет Pleos Connect и гласовата интеграция Gleo AI. В зависимост от избраната версия интериорът преминава от ориентация към тежкотоварни превози, включваща сгъваеми масички на централната конзола и отворени решения за съхранение, към конфигурация, ориентирана към пътниците, с двуцветна тапицерия, атмосферно осветление и плъзгащи се, подвижни седалки. За превозвачите на товари базовият обем започва от 6,1 кубични метра и се разширява до осем кубични метра във варианта с висок покрив, което значително надвишава капацитета на по-малките модели от същата серия.

Под каросерията електротехническата система отговаря на високите експлоатационни изисквания чрез високоволтова 800-волтова архитектура, способна да поддържа бързо зареждане с постоянен ток до 350 киловата. Тази система позволява на акумулаторните батерии да се заредят от 10 до 80 процента за приблизително 20 до 25 минути. Вариантите за съхранение на енергия обхващат два различни капацитета – 71,5 kWh и 96,2 kWh, като по-големият пакет осигурява целеви пробег по WLTP над 460 километра за превоз на товари на дълги разстояния. Задвижването се предава към предните колела чрез електромотор, генериращ до 272 конски сили и 420 Nm въртящ момент, а вариант със задвижване на всички колела се очаква да се присъедини към гамата на по-късен етап. Като предлага иновативно решение за тесни товарни рампи, PV7 въвежда и опционален вторичен порт за зареждане с променлив ток, разположен в задната част, наред с всеобхватни възможности за „Vehicle-to-Load“ (зареждане на външни устройства от автомобила) и специален профил за шофиране с тежък товар.

С планирано пускане на пазара през втората половина на 2027 година както в Европа, така и в Южна Корея, Kia планира да разшири гамата на PV7 до двадесет и три различни варианта, включващи шаси-кабини и специализирани фабрични преустройства, предназначени да отговорят на разнообразните нужди на предприятията. Макар официалните цени да се пазят в тайна преди пускането на модела на пазара, амбициозната пътна карта проправя пътя за още по-големия флагман PV9, чието представяне е планирано за 2029-та.