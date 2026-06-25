Polestar спира продажбите на нови автомобили в САЩ

Ескалиращите търговски напрежения между Вашингтон и Пекин отнесоха най-известната досега жертва в сектора на електромобилите. В рамките на шокираща геополитическа пречка, обявена тази сутрин, Polestar Automotive Holding официално потвърди, че ще прекрати изцяло продажбите на нови автомобили в Съединените щати, считано от моделната 2027 година. Стратегическото отстъпление беше предизвикано пряко от решителен удар от страна на Бюрото по промишленост и сигурност към Министерството на търговията на САЩ, което официално отказа на шведската марка за електромобили от премиум сегмента необходимото изключение за съответствие съгласно новоприетия американски регламент за свързаните превозни средства. Създаден с цел да предпази американската инфраструктура от потенциално кибершпионаж, строгият федерален мандат изрично забранява вноса или продажбата на каквито и да било автоматизирани, свързани с интернет превозни средства, оборудвани със софтуер или контролен хардуер, пряко свързан с чуждестранни противници — като конкретно се посочват Китай и Русия.

Докато съотборникът Volvo Cars успешно премина през интензивни проверки за сигурност, за да си осигури персонализирано, дългосрочно разрешение за дейност от служители на Министерството на търговията в края на миналия месец – въпреки че споделя точно същата корпоративна шапка в лицето на китайския автомобилен гигант Geely Holding Group – самостоятелната административна рамка на Polestar беше счетена за твърде тясно свързана с чуждестранни юрисдикции. Тази федерална забрана има опустошителни структурни последствия за портфолиото на марката в Северна Америка. Докато компанията, ръководена от Гьотеборг, ще изчерпи наличните запаси в дилърската мрежа от кросоувъра Polestar 3 (иронично сглобен точно на американска земя в Чарлстън, Южна Каролина) и произведения в Южна Корея Polestar 4, дългоочакваните бъдещи флагмани на марката – включително елегантният гранд турер Polestar 5 и великолепният роудстър Polestar 6 – вече официално са „мъртви още при пристигането“ за американските ентусиасти.

Изправен пред трайно червено знаме на втория по големина автомобилен пазар в света, новоназначеният главен изпълнителен директор Майкъл Лошелер агресивно пренасочва индустриалния импулс на марката към по-безопасни и по-приемливи регионални динамики. Вместо да се паникьосва заради принудителното напускане, управителният съвет на Polestar представя оттеглянето като премерен и бърз завой към европейския континент, където марката вече контролира близо 80 процента от глобалния си обем. Данните за продажбите доказват, че американският пазар вече е бил силно изместен от международните купувачи, като цели 94 процента от общия обем на доставките на Polestar за първото тримесечие на 2026 година произхождат изцяло извън границите на САЩ. Подкрепен от стабилни, рекордни показатели за продажбите в Европа, Лошелер потвърди, че цялото бъдещо финансиране за разработване на продукти ще бъде незабавно пренасочено към местна експанзия в Европа, основана на окончателен план за локализиране на производството на предстоящия компактен SUV Polestar 7 в заводите на континента, като същевременно се разширяват активно нови дилърски мрежи в Югоизточна Азия, Латинска Америка и Канада.