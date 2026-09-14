Вътрешнозаводски тунинг за най-новото BMW X5

BMW представи изчерпателен каталог с части от серията M Performance и функционални аксесоари за X5 от пето поколение и неговия изцяло електрически събрат – iX5. Отхвърляйки традиционната йерархия, при която подобренията в динамичните характеристики бяха строго обвързани с конкретни варианти на двигателя, новото меню за персонализация обхваща цялата екосистема на задвижващия агрегат. Независимо дали купувачите изберат традиционен двигател с вътрешно горене, въртящия момент на дизеловия двигател, гъвкавостта на плъг-ин хибрида или чистата електроенергия на iX5, естетическите и аеродинамичните подобрения остават достъпни за всички.

В най-високия клас на поколението G65 пакетът за външен дизайн залага силно на леки композитни материали и геометрия, вдъхновена от моторните спортове. Внимателно изваян трикомпонентен преден сплитер от въглеродни влакна закрепва предната част, придружен от въглеродни вложки, които ограждат осветените контури на характерната решетка „Iconic Glow“. По дължината на страничните части капаците на външните огледала от арамидни влакна с отличителни цветни акценти допълват страничните стикери в цвят „Frozen Black“, докато карбоновите прагове приветстват пътниците в салона, оборудван със стелки, специално пригодени за модела. По-назад спойлерът по ръба на покрива в гланцово черно се съчетава с арамиден заден дифузьор и карбонова облицовка на престилката, за да управлява отделянето на въздушния поток, като допълва визуално внушителната осанка.

Запълването на колесните арки изисква сериозно оборудване, а каталогът на M Performance отговаря с богат набор от джанти, вариращи от 21 цола до внушителни 23-цола лети джанти с дизайн в цвят „jet black“. Освен чистия външен чар, работилницата в Мюнхен е преработила и практичните си предложения с преработен набор от багажници за покрив Aero. Предлагани с капацитет 350 литра, 450 литра и 550 литра, всеки вариант осигурява допълнителни 30 литра вътрешно пространство за багаж в сравнение с предишните модели, без да увеличава физическите размери. Чрез усъвършенстване на аеродинамичния профил на самите багажни кутии инженерите успяха да увеличат максимално товароносимостта, като същевременно намалят шума от вятъра и съпротивлението, традиционно свързани с превоза на багаж на покрива, гарантирайки, че най-новото поколение на X5 остава толкова аеродинамично ефективно, колкото е и визуално впечатляващо.