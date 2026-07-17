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Volvo може да възобнови производството на седани и комбита

Volvo може да възобнови производството на седани и комбита

17 Юли, 2026 16:45 600 2

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  • седан

Шведската марка подготвя мащабна електрическа офанзива извън SUV сегмента с нова високотехнологична платформа и достъпни цени

Volvo може да възобнови производството на седани и комбита - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Макар през последните години скандинавският премиум производител агресивно да насочи всичките си ресурси към кросоувърите, изглежда традиционните семейни ценности отново излизат на преден план. Вътрешни източници от автомобилната индустрия разкриват, че Volvo няма намерение да затвори окончателно главата на ниските каросерии. Напротив, в Гьотеборг вече кипи усилена работа по проектирането на изцяло електрически седан и практично комби, насочени директно към сърцето на европейския пазар. Тази стратегическа стъпка ще се реализира веднага след пазарния дебют на дългоочаквания високопроходим EX60, връщайки марката към нейните исторически корени, но в изцяло въглеродно неутрален формат.

Вълната от слухове за ренесанса на класическите форми съвпада с критичен момент от трансформацията на бранда. Към днешна дата портфолиото е буквално окупирано от SUV модели, а с планираното спиране на V60 Cross Country в края на годината, феновете на практичните шведски комбита щяха да останат без алтернатива. Стратегията обаче далеч не е сляпо следване на модата. Самият главен изпълнителен директор, Хокан Самюелсон, преди време хвърли светлина върху дългосрочната визия на компанията, подчертавайки, че след десетилетие гамата няма да бъде съставена единствено от повдигнати автомобили. Настоящото раздвижване в инженерните отдели е ясно доказателство, че думите му не са били просто празни обещания.

Технологичното ядро на бъдещите автомобили ще бъде иновативната архитектура SPA3. Тази модерна матрица, която първо ще дебютира при EX60, е проектирана да поддържа усъвършенствана 800-волтова електрическа система. Подобна технология гарантира изключително бърз трансфер на енергия, позволявайки капацитет на зареждане до внушителните 370 kW. Интегрирането на тази платформа в по-ниски и аеродинамични купета неизбежно ще доведе до сериозна оптимизация на пробега с едно зареждане, което би дало сериозно предимство на моделите пред конвенционалните тежки кросоувъри.

Въпреки че официалните технически характеристики все още се пазят в пълна конфиденциалност, експертите в бранша вече правят сериозни прогнози. Очаква се новите попълнения да наследят силовите трактове на EX60, което означава широк диапазон от мощност – между 369 и 612 конски сили. Спекулира се, че по-компактният седан вероятно ще носи означението ES60, докато семейното комби ще се казва EV60, следвайки номенклатурата на вече разкрития флагман ES90. Благодарение на различната геометрия на каросериите, инженерите ще имат свобода в конфигурацията на батерийните клетки, за да предложат оптимален баланс между тегло и автономност.

Анализаторите предвиждат начална цена от около 50 000 долара, което ще позиционира шведското дуо в изключително атрактивен ценови диапазон. Така бъдещите електрически машини ще се изправят в директен сблъсък за купувачи с утвърдени играчи като Tesla Model 3 в по-високите нива на оборудване и следващото поколение на Lexus ES. И макар от централата на Volvo все още да се въздържат от официално потвърждение и детайлни спецификации, колелото на промяната вече е задвижено, обещавайки вълнуващи времена за почитателите на класическия скандинавски дизайн.


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  • 1 Механик

    1 1 Отговор
    Еропейските напъни са потресаващо трагични.
    Продължават да си мислят, че прострелян крак се лекува като стреляш в него още няколко пъти.

    16:55 17.07.2026

  • 2 Почитател

    0 0 Отговор
    Ами за това бих си купил Волво същото като комбитата от 80 и 90 години. И седаните ако са и толкова качествени а не имитации на някоя китайк

    17:26 17.07.2026