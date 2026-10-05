Новини
България »
Евелина Милтенова: Половината кандидати за втора пенсия избират динамичния подфонд

Евелина Милтенова: Половината кандидати за втора пенсия избират динамичния подфонд

5 Октомври, 2026 21:57 775 19

  • евелина милтенова-
  • втора пенсия-
  • динамичен подфонд

Парите във втория пенсионен стълб са лична собственост на осигурените лица, инвестират се и могат да нарастват с доходността от тези инвестиции

Евелина Милтенова: Половината кандидати за втора пенсия избират динамичния подфонд - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Половината от осигурените лица, които вече са подали заявления по новия модел за втора пенсия, са избрали средствата им да се управляват в динамичен подфонд, съобщава Нова телевизия, цитирайки председателя на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова.

„Парите във втория пенсионен стълб са лична собственост на осигурените лица, инвестират се и могат да нарастват с доходността от тези инвестиции", обяснява Милтенова.

До момента всички осигурени лица попадаха автоматично в универсален пенсионен фонд, където натрупаните средства се инвестираха при еднакви условия за всички. Експертите отчитат, че този подход не дава достатъчно възможности за постигане на по-висока доходност, която да гарантира по-високи старини. Новият модел въвежда право на индивидуален избор, като средствата могат да бъдат разпределяни в различни подфондове в зависимост от възрастта и склонността към риск на гражданите. Хората до 50-годишна възраст могат да бъдат насочвани към динамичен фонд.

Между 50 години и три години преди навършване на пенсионна възраст, средствата се прехвърлят в балансиран фонд. В последните три години преди пенсиониране законът предвижда преминаване към консервативен фонд, за да се ограничи рискът от пазарни сътресения и да се гарантира съхраняването на вече натрупаната сума.

„Когато си млад, времето работи за теб. Когато си в предпенсионна възраст, е важно всичко, което си внасял, да бъде съхранено”, уточнява експертът. Осигурените лица запазват гъвкавостта да променят избрания подфонд. Законодателството позволява това да се случва веднъж на всеки 12 месеца след всеки направен избор.

„Не се изискват сериозни финансови знания. Вече обаче забелязваме, че осигурените лица започват все повече да се интересуват къде се намират пенсионните им средства и в кое дружество са”, допълва Милтенова.

С предстоящите промени се предвижда от 2027 година да започне поетапно намаляване на таксите за управление на пенсионните средства. Очакванията са през следващите 10 години таксите и удръжките да бъдат редуцирани наполовина.

За първи път инвестиционната такса се разделя на два отделни компонента. Единият от тях представлява такса за успех. Това означава, че пенсионните фондове ще могат да получават част от средствата за управление на инвестициите единствено ако са постигнали реална доходност за клиентите си. Новият регламент въвежда и по-сериозна защита на спестяванията, като държавата и фондовете ще гарантират размера на първоначално отпуснатата втора пенсия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    13 0 Отговор
    Стига с измамници бе.....

    22:04 05.10.2026

  • 2 тая комундела

    12 0 Отговор
    от коя динамична финансова пирамида ъъъъъъ пенсионен фонд се е налапала та и се изкривила така джуката?

    22:04 05.10.2026

  • 3 Ееееех

    11 0 Отговор
    Тези мазни корпоративни физиономии, тези мазни корпоративни клишета.
    Бла бла бла....
    Тлъсти заплати и още по тлъсти бонуси, тлъсти печалби - за едно е права - парите са наши , тлъстите печалби за тях, рехавите пенсиики за "собственика на средствата" по незнам ква си компонента.

    Коментиран от #8

    22:08 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    Динамично ще изгорят. 🤣🤣🤣

    22:17 05.10.2026

  • 7 8888888888

    5 0 Отговор
    крадци !

    22:18 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Един шофьор

    4 0 Отговор
    Тази Милтеновата каква е на оня Милтеновия дето го опукаха?

    22:19 05.10.2026

  • 10 Какво е

    3 0 Отговор
    кандидат за втора пенсия?На мен удържат насила!

    22:19 05.10.2026

  • 11 Понци

    3 0 Отговор
    Давам най-висока доходност!

    22:21 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Йес

    4 0 Отговор
    Горките хората!Изгореха им париците в тая динамична пирамида!

    22:28 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    3 0 Отговор
    Трябва човек да е луд да вкарва пари в мутренски втори пенсионен стълб, без да има никакъв шанс за втора пенсия! Само като видях един собственик на пенсионен фонд от костовисткото СДС, бивш негов министър и това е силна червена лампичка!

    22:44 05.10.2026

  • 16 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Великата измама на 21 век се нарича втори пенсионен стълб за българина.Честито!

    22:44 05.10.2026

  • 17 Мразя,

    1 0 Отговор
    мазните физиономии!!!🤮

    22:51 05.10.2026

  • 18 Пиша за забавление

    1 0 Отговор
    Преместване на парите в НОИ, това е решението за ненаситните талибани, които са се наточили да лапат за сметка на жалките ни бъдещи пенсии.
    Три милиарда на година отиват в десет частни дружества. И не плащат корпоративен данък върху печалбите.
    Ако не си преместим парите в НОИ, динамично ще пием по една студена вода, заедно с наследниците си.
    Да си играйкат хазартни игрички със собствени средства.

    22:54 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове