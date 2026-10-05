Евелина Милтенова: Половината кандидати за втора пенсия избират динамичния подфонд

Половината от осигурените лица, които вече са подали заявления по новия модел за втора пенсия, са избрали средствата им да се управляват в динамичен подфонд, съобщава Нова телевизия, цитирайки председателя на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова.

„Парите във втория пенсионен стълб са лична собственост на осигурените лица, инвестират се и могат да нарастват с доходността от тези инвестиции", обяснява Милтенова.

До момента всички осигурени лица попадаха автоматично в универсален пенсионен фонд, където натрупаните средства се инвестираха при еднакви условия за всички. Експертите отчитат, че този подход не дава достатъчно възможности за постигане на по-висока доходност, която да гарантира по-високи старини. Новият модел въвежда право на индивидуален избор, като средствата могат да бъдат разпределяни в различни подфондове в зависимост от възрастта и склонността към риск на гражданите. Хората до 50-годишна възраст могат да бъдат насочвани към динамичен фонд.

Между 50 години и три години преди навършване на пенсионна възраст, средствата се прехвърлят в балансиран фонд. В последните три години преди пенсиониране законът предвижда преминаване към консервативен фонд, за да се ограничи рискът от пазарни сътресения и да се гарантира съхраняването на вече натрупаната сума.

„Когато си млад, времето работи за теб. Когато си в предпенсионна възраст, е важно всичко, което си внасял, да бъде съхранено”, уточнява експертът. Осигурените лица запазват гъвкавостта да променят избрания подфонд. Законодателството позволява това да се случва веднъж на всеки 12 месеца след всеки направен избор.

„Не се изискват сериозни финансови знания. Вече обаче забелязваме, че осигурените лица започват все повече да се интересуват къде се намират пенсионните им средства и в кое дружество са”, допълва Милтенова.

С предстоящите промени се предвижда от 2027 година да започне поетапно намаляване на таксите за управление на пенсионните средства. Очакванията са през следващите 10 години таксите и удръжките да бъдат редуцирани наполовина.

За първи път инвестиционната такса се разделя на два отделни компонента. Единият от тях представлява такса за успех. Това означава, че пенсионните фондове ще могат да получават част от средствата за управление на инвестициите единствено ако са постигнали реална доходност за клиентите си. Новият регламент въвежда и по-сериозна защита на спестяванията, като държавата и фондовете ще гарантират размера на първоначално отпуснатата втора пенсия.