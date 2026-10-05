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Григор Димитров планира завръщане на корта с „уайлд кард“ за турнира във Виена

Григор Димитров планира завръщане на корта с „уайлд кард“ за турнира във Виена

5 Октомври, 2026 20:38 472 3

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Българинът не влиза директно в основната схема, но се очаква да получи покана

Григор Димитров планира завръщане на корта с „уайлд кард“ за турнира във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Първата рaкета на България при мъжете Григор Димитров възнамерява да се завърне в професионалния тур на турнира от сериите ATP 500 във Виена, който ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември. Поради текущото си позициониране в световната ранглиста българинът не влиза директно в основната схема, но се очаква да получи покана („уайлд кард“) от организаторите на Erste Bank Open, предава Тенискафе.

Турнирът в австрийската столица ще събере изключително силен състав. Заявки за участие вече са подали световният №1 Яник Синер, Александър Зверев, Даниил Медведев, Алекс де Минор, Франсис Тиафо, Флавио Коболи и Якуб Меншик.

Надпреварата във „Вийнер Щадхале“ е сред любимите спирки в календара на Димитров, който през последните осем години я предпочита пред съпътстващия турнир в Базел. Най-доброто му постижение във Виена бе достигналият полуфинал през 2022 година. При последното си участие през 2024 г. той стартира с победа над Джиджен Джан, след което отстъпи пред Томаш Махач.

Преди официалното начало на надпреварата Димитров ще има възможност да подгрее публиката – на 23 октомври той ще се включи в демонстративния формат Red Bull Bassline заедно с още петима водещи тенисисти.

В момента бившият №3 в света лекува възпаление на нерв в лявото бедро – травма, която доведе до оттеглянето му от Challenger 125 в Порто през изминалата седмица. В периода на възстановяване Димитров бе забелязан и сред специалните гости на модното ревю на Lacoste в Париж за представянето на новата колекция на бранда.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 безпартиен

    1 3 Отговор
    Успех и да не обръща внимание на "критици", които не са обличали спортен екип дори в часовете по физическо възпитание в училище!

    20:52 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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