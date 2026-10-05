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Samsung Galaxy S27 Ultra ще се предлага в тези цветове

Samsung Galaxy S27 Ultra ще се предлага в тези цветове

5 Октомври, 2026 20:31 570 3

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Специален лилав нюанс ще се предлага единствено онлайн

Samsung Galaxy S27 Ultra ще се предлага в тези цветове - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Слуховете около Samsung Galaxy S27 Ultra отново са на преден план, като този път известният информатор Ice Universe разкри основните цветови варианти, в които корейският флагман ще се появи на пазара. Според неговите данни, устройството ще се предлага свободно в четири основни нюанса, а именно класическите черен и бял, съчетани с малко по-експресивните синьо и светлорозово. Допълнително се очаква и специална лилава версия, която да наследи познатия оттенък от настоящето поколение.

Очаква се корейците да запазят традицията и да предлагат още няколко ексклузивни цвята, които ще бъдат достъпни единствено през официалния им онлайн магазин. За сравнение, сегашният Galaxy S26 Ultra разчита на палитра от черно, кобалтаво лилаво, розово злато, небесно синьо, сребрист нюанс и бял цвят, което показва лека промяна в тоналностите.

Освен с обновен външен вид, новият топ модел ще дебютира с редица сериозни хардуерни подобрения, включително преработен дизайн на модула на основните камери, по-голям капацитет на батерията и чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.


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