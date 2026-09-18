Евтиният Nissan Kicks стъпва за първи път на европейска земя

Японският автомобилен производител Nissan подготвя сериозно разширяване на своята гама на Стария континент с официалния дебют на второто поколение на компактния си модел Nissan Kicks. Автомобилът, който до момента постигаше сериозни търговски успехи на пазарите в Северна и Южна Америка, а така също и в Азия, за първи път в историята си ще се предлага на европейските купувачи. За подсигуряване на местното производство марката инвестира солидната сума от 170 милиона паунда (около 200 милиона евро) за модернизиране на своя ключов завод в Съндърланд, Великобритания.

Досега от глобалната история на Nissan Kicks са реализирани над 1,8 милиона екземпляра в над 70 страни, благодарение на поточните линии в Япония, Бразилия и Мексико. С габаритна дължина от 4365 милиметра новият модел ще заеме стратегическа позиция в портфолиото на марката, позиционирайки се прецизно между познатите градски бойци Nissan Juke и Nissan Qashqai. В инженерно отношение кросоувърът стъпва върху познатата платформа CMF-B, от която се възползва и по-малкият Nissan Juke.

За разлика от северноамериканския пазар, където автомобилът разчита на конвенционален 2,0-литров бензинов агрегат, европейската спецификация ще заложи изцяло на високоефективното задвижване e-Power. Специфичното за тази хибридна архитектура е, че колелата се задвижват пряко и единствено от електрически мотор. Монтираният под капака 1,4-литров бензинов двигател с мощност 98 конски сили няма директна връзка с ходовата част, а работи само като бордови генератор за захранване на батерията.

При стандартната версия с предно предаване тягата осигурява електродвигател със 143 конски сили, при който средният разход на гориво се кове на едва 3,9 литра на 100 километра. За търсещите допълнително сцепление е предвидена и модификация с двойно предаване, при която на задната ос е инсталиран втори електромотор с мощност 68 конски сили. Дори при версията с задвижване на четирите колела горивната консумация остава изключително скромна – едва 4,6 литра на 100 километра в комбиниран цикъл. Очаква се стартовата цена на Nissan Kicks e-Power в Европа да бъде под 30 000 евро.